ЛАД написав: vovodabravis написав: сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано. сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано.

Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом? Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом?



А что делать? Цена "дешевого газа" на самом деле высока. 1) Струтурный ценовой дисбаланс на энергорынке - кормушка для олигархов через ценовой арбитраж. 2) Задается неправильный поведенческий паттерн - вместо экономии и энергоэффективности, мы имеем население, которое выбирает субсидии полностью, чтобы их не утратить. 3) давно пора признать честно, жить нужно по средствам, государство не создает продукт, оно его неэффетитвно перераспределяет. Чем более инстуционально незрелой будет наша экономика, тем меньшую ценность она будет представляет для инвестора, внешнего и внутреннего. Не говоря о том, что предприимчивые люди буду бежать, оствляя все болтьшее количество пенсионеров и льготников на все меньшее количество трудящихся.



И когда-нибудь транши просто не помогут, некроз будт неотвратим. К тому же повышение цен, всего лишь увеличит статью расходов на субсидии. А НАК станет больоше отчислять в бюджет.



ЛАД, вы мне кажетесь вполне рациональным? Что не так с првиедением цен на газ к рынку? А что делать? Цена "дешевого газа" на самом деле высока. 1) Струтурный ценовой дисбаланс на энергорынке - кормушка для олигархов через ценовой арбитраж. 2) Задается неправильный поведенческий паттерн - вместо экономии и энергоэффективности, мы имеем население, которое выбирает субсидии полностью, чтобы их не утратить. 3) давно пора признать честно, жить нужно по средствам, государство не создает продукт, оно его неэффетитвно перераспределяет. Чем более инстуционально незрелой будет наша экономика, тем меньшую ценность она будет представляет для инвестора, внешнего и внутреннего. Не говоря о том, что предприимчивые люди буду бежать, оствляя все болтьшее количество пенсионеров и льготников на все меньшее количество трудящихся.И когда-нибудь транши просто не помогут, некроз будт неотвратим. К тому же повышение цен, всего лишь увеличит статью расходов на субсидии. А НАК станет больоше отчислять в бюджет.ЛАД, вы мне кажетесь вполне рациональным? Что не так с првиедением цен на газ к рынку?

