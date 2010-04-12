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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:35
athena1 написав:
Саме так!
Вони це можуть хіба прикривати блабла. Темпи падіння - оптимістичні.
Можливо скоро і від нас відчепляться
"Эт вряд-ли"(с). Такой стан надолго, ибо великодержавно-шовинистическая инфекция остатков головного мозга у рашепитеков практически неизлечима. Вот отомрут инфицированные - тадой можно начинать надеяться...
Харьковские работают следующим образом: $ 26.37/26.42
Востаннє редагувалось slot
в П'ят 20 лип, 2018 09:42, всього редагувалось 1 раз.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:41
bub-har написав: Zebra написав: bub-har написав:
А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам!
Для начала дяди подымут курс, чтоб завести денежку с офшоров и слиться в гривну с хорошим профитом (+10-20%) под эти самые выборы.
И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора
Перемога будет при курсе 40
Они же не самоубийцы делать курс 40 до выборов
В 2014 в разгар кампании бахнули гривну с 12 до 20. Еще не забыли притчу о 200$ по 13 грн? Что мешает сейчас? На табло будет светиться 25 (да хоть 8 ) но в наличии нет. А у дяди за углом по сорокету в наличии.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:48
ЛАД написав: vovodabravis написав:
сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано.
Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом?
А что делать? Цена "дешевого газа" на самом деле высока. 1) Струтурный ценовой дисбаланс на энергорынке - кормушка для олигархов через ценовой арбитраж. 2) Задается неправильный поведенческий паттерн - вместо экономии и энергоэффективности, мы имеем население, которое выбирает субсидии полностью, чтобы их не утратить. 3) давно пора признать честно, жить нужно по средствам, государство не создает продукт, оно его неэффетитвно перераспределяет. Чем более инстуционально незрелой будет наша экономика, тем меньшую ценность она будет представляет для инвестора, внешнего и внутреннего. Не говоря о том, что предприимчивые люди буду бежать, оствляя все болтьшее количество пенсионеров и льготников на все меньшее количество трудящихся.
И когда-нибудь транши просто не помогут, некроз будт неотвратим. К тому же повышение цен, всего лишь увеличит статью расходов на субсидии. А НАК станет больоше отчислять в бюджет.
ЛАД, вы мне кажетесь вполне рациональным? Что не так с првиедением цен на газ к рынку?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:25
«Мы объявили предварительный отбор проектов от украинских, канадских, а также международных организаций. Проекты должны быть направлены на усиление роли женщин в экономике и бизнесе. Сама программа помощи Украине будет рассчитана на пять лет», — сказала она.
По словам первого вице-премьер министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, Канада реализует в Украине 11 проектов международной технической помощи на общую сумму 116,8 миллиона долларов.
за нас болеют даже канадские феминистки, мы прям как футбол
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:49
Доброго дня!
.....про валюту: в гостинному місті Лева, переважно обмінки світять 25/45-50
.....тепер про інше:.....
........чому Чай погано спить чере Долярчика і Сінуса?
....... якщо є клони(а тут КОЖЕН другий має!), то чому "безсонні ночі" саме через них?
.......
.....Я ж, наприклад, теж акуєваю, як то, заходить нік(і не один!!!) типу "абракадабра", зареєстрований рік-два-три-чотири-п'ять тому, на рахунку в нього - пару десятків повідомлень(всього лиш!) і..... починає тут строчити по 10-20 повідомлень на день! - при тому, що ПРО ВСІХ(!) всі деталі знає!??!
......і ЖОДЕН такий нік(швидше клон) не заходить з словами: Я такий-то, такий-то......... такого-то року народження.....
(а Чай, напевно, хоче, щоб кожен тут так відчитувавсь... )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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