athena1 написав:Саме так! Вони це можуть хіба прикривати блабла. Темпи падіння - оптимістичні. Можливо скоро і від нас відчепляться
"Эт вряд-ли"(с). Такой стан надолго, ибо великодержавно-шовинистическая инфекция остатков головного мозга у рашепитеков практически неизлечима. Вот отомрут инфицированные - тадой можно начинать надеяться... Харьковские работают следующим образом: $ 26.37/26.42
Востаннє редагувалось slot в П'ят 20 лип, 2018 09:42, всього редагувалось 1 раз.
#freesentsov Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
bub-har написав:А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам!
Для начала дяди подымут курс, чтоб завести денежку с офшоров и слиться в гривну с хорошим профитом (+10-20%) под эти самые выборы.
И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора
Перемога будет при курсе 40
Они же не самоубийцы делать курс 40 до выборов
В 2014 в разгар кампании бахнули гривну с 12 до 20. Еще не забыли притчу о 200$ по 13 грн? Что мешает сейчас? На табло будет светиться 25 (да хоть 8 ) но в наличии нет. А у дяди за углом по сорокету в наличии.
vovodabravis написав:сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано.
Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом?
А что делать? Цена "дешевого газа" на самом деле высока. 1) Струтурный ценовой дисбаланс на энергорынке - кормушка для олигархов через ценовой арбитраж. 2) Задается неправильный поведенческий паттерн - вместо экономии и энергоэффективности, мы имеем население, которое выбирает субсидии полностью, чтобы их не утратить. 3) давно пора признать честно, жить нужно по средствам, государство не создает продукт, оно его неэффетитвно перераспределяет. Чем более инстуционально незрелой будет наша экономика, тем меньшую ценность она будет представляет для инвестора, внешнего и внутреннего. Не говоря о том, что предприимчивые люди буду бежать, оствляя все болтьшее количество пенсионеров и льготников на все меньшее количество трудящихся.
И когда-нибудь транши просто не помогут, некроз будт неотвратим. К тому же повышение цен, всего лишь увеличит статью расходов на субсидии. А НАК станет больоше отчислять в бюджет.
ЛАД, вы мне кажетесь вполне рациональным? Что не так с првиедением цен на газ к рынку?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
«Мы объявили предварительный отбор проектов от украинских, канадских, а также международных организаций. Проекты должны быть направлены на усиление роли женщин в экономике и бизнесе. Сама программа помощи Украине будет рассчитана на пять лет», — сказала она.
По словам первого вице-премьер министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, Канада реализует в Украине 11 проектов международной технической помощи на общую сумму 116,8 миллиона долларов.
за нас болеют даже канадские феминистки, мы прям как футбол
Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.
Сохраню для истории. Вы главное, в апреле 2019-го не пропадайте, вернемся к этому разговору. Особенно мне понравилось "курс-то наверняка будет ниже 27". Может, фьючерс организуем? Сколько в апреле 2017-го готовы продать по 27,00? Все, что ниже - Ваша прибыль. А? Или только языком?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Василь-Рівне написав:Перепрошую за офтоп : Міжбанк на 11-30. Долар 26.445 на 26.475, євро 30.774 на 30.827. Регулятор продав вчора приблизно 20 млн.$, щоб розвернути тренд. Сьогодні є фактори, які йому дуже допомагають
Пока что неделя дождей в Киеве... зелёный подрастёт