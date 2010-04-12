Перед тим як вимагати потрібно хоча би подякувати за інформацію. Чи не так?
20 июля валютная торговля на межбанке началась с небольшого снижения курса доллара — на 1 копейку, в рамках 26,39-26,45 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Правда, после этого котировки пошли активно раскачиваться в разные стороны — в зависимости от появления крупных продавцов «американца».
«Рынок сначала приподнялся на 26,47-26,48 грн/$, а затем скорректировался к 26,45-26,46 грн/$», — уточнил Гриненко. «А после этого ушел на 26,40-26,43 грн/$. Снижаемся», — дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты уверяют, что эти движения происходили без вмешательства Нацбанка, которого пока не видели в Matching. Казначеи рассказывали, что чиновники выходили на торги вчера — удовлетворяя заявки от 26,50 грн/$ и выше.
Сегодня НБУ не ждут на межбанке, казначеи считают, что спрос и предложение смогут самостоятельно выровняться. Без его вмешательства.