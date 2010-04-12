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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5486548754885489

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

  vovodabravis написав:если можно поподробней


Перед тим як вимагати потрібно хоча би подякувати за інформацію. Чи не так?

20 июля валютная торговля на межбанке началась с небольшого снижения курса доллара — на 1 копейку, в рамках 26,39-26,45 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Правда, после этого котировки пошли активно раскачиваться в разные стороны — в зависимости от появления крупных продавцов «американца».
«Рынок сначала приподнялся на 26,47-26,48 грн/$, а затем скорректировался к 26,45-26,46 грн/$», — уточнил Гриненко. «А после этого ушел на 26,40-26,43 грн/$. Снижаемся», — дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты уверяют, что эти движения происходили без вмешательства Нацбанка, которого пока не видели в Matching. Казначеи рассказывали, что чиновники выходили на торги вчера — удовлетворяя заявки от 26,50 грн/$ и выше.
Сегодня НБУ не ждут на межбанке, казначеи считают, что спрос и предложение смогут самостоятельно выровняться. Без его вмешательства.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Регулятор продав вчора приблизно 20 млн.$

Мне сумма кажется сильно завышенной. По моим оценкам методом гадания на таблице текущего состояния продано не более 8 млн.
Метод 4х4 вообще дает чуть более 2 млн.

ЗЫ За "оффтоп" жирный + :lol:
Сибарит
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  #<1 ... 5486548754885489
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