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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5486548754885489

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Регулятор продав вчора приблизно 20 млн.$

Мне сумма кажется сильно завышенной. По моим оценкам методом гадания на таблице текущего состояния продано не более 8 млн.
Метод 4х4 вообще дает чуть более 2 млн.

ЗЫ За "оффтоп" жирный + :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:57

  hamster bear написав:
  ЛАД написав:
  vovodabravis написав:сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано.

Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом? :)

А что делать? Цена "дешевого газа" на самом деле высока. ....

ЛАД, вы мне кажетесь вполне рациональным? Что не так с приведением цен на газ к рынку?

Всё так. Всё Вы правильно написали.
Я уже столько раз высказывался в пользу необходимости повышения цены на газ и установления единой цены для населения и предприятий, что думал, что моя точка зрения уже всем известна.
Но назвать это безболезненным шагом не могу. После повышения на 60% (сейчас вроде называют такую цифру) оплата за газ и тепло превысит треть ср. зарплаты. Очень многие такое не потянут. Это приведёт к массовым неплатежам или массовому возмущению с непредсказуемыми последствиями.
На субсидии, как я понимаю, рассчитывать не стоит.
Во-первых, денег нет. Где-то попадалась цифра, что за 5 месяцев этого года сумма субсидий уменьшилась вчетверо по сравнению с аналог. периодом прошлого года. Т.е. субсидии урезали очень сильно и продолжают резать. В условиях дефицита бюджета и необходимости секвестра, по-видимому, рассчитывать на рост субсидий не приходится.
Во-вторых, я считаю порочной практикой установление субсидий большей (или даже большой) части населения. Люди должны жить на деньги, заработанные собственным трудом, а не на подачки от государства.
С ростом цены газа в какой-то степени вырастут и многие другие цены. Говорить об однозначной инфляции точно не придётся.

Как решить эту проблему, честно признаЮсь, я не знаю.
Поэтому, признавая необходимость роста цены на газ, ещё раз повторю, назвать это безболезненным шагом не могу.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:59

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2018/07/20/34361015/
Заявления Трампа повысили опасения, что США будут использовать валютную политику в качестве оружия в нарастающем торговом споре с Китаем и Евросоюзом, и это может поставить под угрозу дальнейшее укрепление доллара, пишет Dow Jones.
-ох перегнет он палку
https://minfin.com.ua/2018/07/20/34360624/
Если законопроект заработает, то банки будут предоставлять ГФС расширенную информацию о своих состоятельных клиентах по письменному требованию налоговиков. Речь идет об остатке средств на счетах, операциях списания и зачисления средств. ГФС фактически получит доступ к банковской тайне.
-что,накаркали (начнут от туда,дойдут и сюда)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:04

Запоріжжя 26.25-35/26.55-60
Востаннє редагувалось гуляйполе в П'ят 20 лип, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:05

ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли,
а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом
сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал
Про субсидию я писал, так как знаю об этом лично ,и да ,я знаю что будет трудно, особенно с учетом наших региональных зарплат, но еще будет хуже если эта пузатая мелочь в конце месяца,станет пшиком и по факту будет курам на смех
Востаннє редагувалось vovodabravis в П'ят 20 лип, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Но назвать это безболезненным шагом не могу. После повышения на 60% (сейчас вроде называют такую цифру) оплата за газ и тепло превысит треть ср. зарплаты.

Называя такую цифру, некоторые заблуждаются,а некоторые лукавят.
Напомню, что Нафтогаз вышел на прибыль. Это значит, что единую цену можно установить где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности, сохранив прибыльность. Это будет чуть менее болезненно, чем повышение до уровня промышленности, хоть и безболезненным шаг не назовешь.
Приятным бонусом станет уменьшение ценового давления на бизнес, что положительно, хоть и не мгновенно, отразится на инфляции. Т.е. с точки зрения инфляции выбор стоит между попытками упираться в показатель сегодня или задать здоровую тенденцию на завтра.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:19

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Как решить эту проблему, честно признаЮсь, я не знаю

Природный газ морально устаревший (и невозобновляемый) вид топлива. Пора отказываться от него в сфере отопления. И рост цен - отличный стимулятор для движения человечества вперед в светлое будущее.

Альтернатив много, как и способов снижения потребления газа. Утепление, замена стеклопакетов и дверей, теплоаккумуляторы, биогаз, тепловые насосы, солнечные батареи и коллекторы. Есть и полумеры, такие как конденсационные котлы и абхм.
В Киеве вообще половина окон в квартирах - деревянные, видимо не разу не менялись со времен Хрущева и Сталина. В таких домах затраты на отопление можно сразу уменьшить на треть заменив окна и утеплив откосы, установив стеклопакеты в местах общего пользования.

По большому счету Украина может полностью отказаться от природного газа(в отоплении) заменив его биогазом и техническим (например шахтным и с производств). Но при такой розничной цене это особо никому не нужно.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:55

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но назвать это безболезненным шагом не могу. После повышения на 60% (сейчас вроде называют такую цифру) оплата за газ и тепло превысит треть ср. зарплаты.

Называя такую цифру, некоторые заблуждаются,а некоторые лукавят.
Напомню, что Нафтогаз вышел на прибыль. Это значит, что единую цену можно установить где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности, сохранив прибыльность. Это будет чуть менее болезненно, чем повышение до уровня промышленности, хоть и безболезненным шаг не назовешь.
Приятным бонусом станет уменьшение ценового давления на бизнес, что положительно, хоть и не мгновенно, отразится на инфляции. Т.е. с точки зрения инфляции выбор стоит между попытками упираться в показатель сегодня или задать здоровую тенденцию на завтра.

1 60% вроде бы требует МВФ.
2. Прибыль Нафтогаза, на мой взгляд, скажем мягко, большое лукавство.
3. Насчёт единой цены "где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности" возможно (и очень надеюсь) Вы правы.

vovodabravis
ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли,
а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом
сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал

Уже писал, это надо было делать много лет назад. Вводить новые цены на газ сегодня, или 3 месяца назад, или ещё через 3 месяца, на мой взгляд, ничего особо не меняет.
serega_rubin
Природный газ морально устаревший (и невозобновляемый) вид топлива. Пора отказываться от него в сфере отопления. И рост цен - отличный стимулятор для движения человечества вперед в светлое будущее.

Отказаться, может, и пора.
Напишите, чем заменить.
Ваше предложение "Украина может полностью отказаться от природного газа(в отоплении) заменив его биогазом и техническим (например шахтным и с производств)" мне представляется несколько утопичным. У нас нет таких количеств био- и(или) технического газа. И не будет.
Поиски источников энергии чуть ли не главная сегодня проблема человечества. Когда-то надеялись на термояд. Работы продолжаются уже больше 60 лет, но пока ...
Насчёт экономии тепла Вы правы. Но это тоже весьма большие расходы и денег, и времени. По мановению волшебной палочки такое не происходит.

Ещё раз повторю. Я целиком за установление единой цены газа на уровне, необходимом для избавления от государственных дотаций на газ и для прибыльной работы всей цепочки от добытчиков (импортёров) газа до ЖКХ.

Но вопрос, как дожить до "светлого будущего" и пережить переходный период, остаётся. С шашками наголо на решение таких проблем бросаться не стоит. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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