Мне сумма кажется сильно завышенной. По моим оценкам методом гадания на таблице текущего состояния продано не более 8 млн.
Метод 4х4 вообще дает чуть более 2 млн.
ЗЫ За "оффтоп" жирный +
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:20
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:57
Всё так. Всё Вы правильно написали.
Я уже столько раз высказывался в пользу необходимости повышения цены на газ и установления единой цены для населения и предприятий, что думал, что моя точка зрения уже всем известна.
Но назвать это безболезненным шагом не могу. После повышения на 60% (сейчас вроде называют такую цифру) оплата за газ и тепло превысит треть ср. зарплаты. Очень многие такое не потянут. Это приведёт к массовым неплатежам или массовому возмущению с непредсказуемыми последствиями.
На субсидии, как я понимаю, рассчитывать не стоит.
Во-первых, денег нет. Где-то попадалась цифра, что за 5 месяцев этого года сумма субсидий уменьшилась вчетверо по сравнению с аналог. периодом прошлого года. Т.е. субсидии урезали очень сильно и продолжают резать. В условиях дефицита бюджета и необходимости секвестра, по-видимому, рассчитывать на рост субсидий не приходится.
Во-вторых, я считаю порочной практикой установление субсидий большей (или даже большой) части населения. Люди должны жить на деньги, заработанные собственным трудом, а не на подачки от государства.
С ростом цены газа в какой-то степени вырастут и многие другие цены. Говорить об однозначной инфляции точно не придётся.
Как решить эту проблему, честно признаЮсь, я не знаю.
Поэтому, признавая необходимость роста цены на газ, ещё раз повторю, назвать это безболезненным шагом не могу.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:59
Re: Валютный рынок в контексте
-ох перегнет он палку
-что,накаркали (начнут от туда,дойдут и сюда)
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:04
Запоріжжя 26.25-35/26.55-60
Востаннє редагувалось гуляйполе в П'ят 20 лип, 2018 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:05
ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли,
а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом
сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал
Про субсидию я писал, так как знаю об этом лично ,и да ,я знаю что будет трудно, особенно с учетом наших региональных зарплат, но еще будет хуже если эта пузатая мелочь в конце месяца,станет пшиком и по факту будет курам на смех
Востаннє редагувалось vovodabravis в П'ят 20 лип, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:15
Re: Валютный рынок в контексте
Называя такую цифру, некоторые заблуждаются,а некоторые лукавят.
Напомню, что Нафтогаз вышел на прибыль. Это значит, что единую цену можно установить где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности, сохранив прибыльность. Это будет чуть менее болезненно, чем повышение до уровня промышленности, хоть и безболезненным шаг не назовешь.
Приятным бонусом станет уменьшение ценового давления на бизнес, что положительно, хоть и не мгновенно, отразится на инфляции. Т.е. с точки зрения инфляции выбор стоит между попытками упираться в показатель сегодня или задать здоровую тенденцию на завтра.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:19
Re: Валютный рынок в контексте
Природный газ морально устаревший (и невозобновляемый) вид топлива. Пора отказываться от него в сфере отопления. И рост цен - отличный стимулятор для движения человечества вперед в светлое будущее.
Альтернатив много, как и способов снижения потребления газа. Утепление, замена стеклопакетов и дверей, теплоаккумуляторы, биогаз, тепловые насосы, солнечные батареи и коллекторы. Есть и полумеры, такие как конденсационные котлы и абхм.
В Киеве вообще половина окон в квартирах - деревянные, видимо не разу не менялись со времен Хрущева и Сталина. В таких домах затраты на отопление можно сразу уменьшить на треть заменив окна и утеплив откосы, установив стеклопакеты в местах общего пользования.
По большому счету Украина может полностью отказаться от природного газа(в отоплении) заменив его биогазом и техническим (например шахтным и с производств). Но при такой розничной цене это особо никому не нужно.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:55
1 60% вроде бы требует МВФ.
2. Прибыль Нафтогаза, на мой взгляд, скажем мягко, большое лукавство.
3. Насчёт единой цены "где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности" возможно (и очень надеюсь) Вы правы.
vovodabravis
Уже писал, это надо было делать много лет назад. Вводить новые цены на газ сегодня, или 3 месяца назад, или ещё через 3 месяца, на мой взгляд, ничего особо не меняет.
serega_rubin
Отказаться, может, и пора.
Напишите, чем заменить.
Ваше предложение "Украина может полностью отказаться от природного газа(в отоплении) заменив его биогазом и техническим (например шахтным и с производств)" мне представляется несколько утопичным. У нас нет таких количеств био- и(или) технического газа. И не будет.
Поиски источников энергии чуть ли не главная сегодня проблема человечества. Когда-то надеялись на термояд. Работы продолжаются уже больше 60 лет, но пока ...
Насчёт экономии тепла Вы правы. Но это тоже весьма большие расходы и денег, и времени. По мановению волшебной палочки такое не происходит.
Ещё раз повторю. Я целиком за установление единой цены газа на уровне, необходимом для избавления от государственных дотаций на газ и для прибыльной работы всей цепочки от добытчиков (импортёров) газа до ЖКХ.
Но вопрос, как дожить до "светлого будущего" и пережить переходный период, остаётся. С шашками наголо на решение таких проблем бросаться не стоит.
Не разговаривать с budivelnik"ом
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