Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:55

Сибарит написав: ЛАД написав: Но назвать это безболезненным шагом не могу. После повышения на 60% (сейчас вроде называют такую цифру) оплата за газ и тепло превысит треть ср. зарплаты. Но назвать это безболезненным шагом не могу. После повышения на 60% (сейчас вроде называют такую цифру) оплата за газ и тепло превысит треть ср. зарплаты.

Называя такую цифру, некоторые заблуждаются,а некоторые лукавят.

Напомню, что Нафтогаз вышел на прибыль. Это значит, что единую цену можно установить где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности, сохранив прибыльность. Это будет чуть менее болезненно, чем повышение до уровня промышленности, хоть и безболезненным шаг не назовешь.

Приятным бонусом станет уменьшение ценового давления на бизнес, что положительно, хоть и не мгновенно, отразится на инфляции. Т.е. с точки зрения инфляции выбор стоит между попытками упираться в показатель сегодня или задать здоровую тенденцию на завтра. Называя такую цифру, некоторые заблуждаются,а некоторые лукавят.Напомню, что Нафтогаз вышел на прибыль. Это значит, что единую цену можно установить где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности, сохранив прибыльность. Это будет чуть менее болезненно, чем повышение до уровня промышленности, хоть и безболезненным шаг не назовешь.Приятным бонусом станет уменьшение ценового давления на бизнес, что положительно, хоть и не мгновенно, отразится на инфляции. Т.е. с точки зрения инфляции выбор стоит между попытками упираться в показатель сегодня или задать здоровую тенденцию на завтра.

ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли,

а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом

сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал

Природный газ морально устаревший (и невозобновляемый) вид топлива. Пора отказываться от него в сфере отопления. И рост цен - отличный стимулятор для движения человечества вперед в светлое будущее.

1 60% вроде бы требует МВФ.2. Прибыль Нафтогаза, на мой взгляд, скажем мягко, большое лукавство.3. Насчёт единой цены "где-то посередине между нынешними ценами для населения и промышленности" возможно (и очень надеюсь) Вы правы.Уже писал, это надо было делать много лет назад. Вводить новые цены на газ сегодня, или 3 месяца назад, или ещё через 3 месяца, на мой взгляд, ничего особо не меняет.Отказаться, может, и пора.Напишите, чем заменить.Ваше предложение "Украина может полностью отказаться от природного газа(в отоплении) заменив его биогазом и техническим (например шахтным и с производств)" мне представляется несколько утопичным. У нас нет таких количеств био- и(или) технического газа. И не будет.Поиски источников энергии чуть ли не главная сегодня проблема человечества. Когда-то надеялись на термояд. Работы продолжаются уже больше 60 лет, но пока ...Насчёт экономии тепла Вы правы. Но это тоже весьма большие расходы и денег, и времени. По мановению волшебной палочки такое не происходит.Ещё раз повторю. Я целикомустановление единой цены газа на уровне, необходимом для избавления от государственных дотаций на газ и для прибыльной работы всей цепочки от добытчиков (импортёров) газа до ЖКХ.Но вопрос, как дожить до "светлого будущего" и пережить переходный период, остаётся. С шашками наголо на решение таких проблем бросаться не стоит.