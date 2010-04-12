Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:59

из них процентов 10 это всякие подпольные мини-фабрики: от пекарен, до самогоно-стеклоомывателе-производителей работающих в три смены на льготных тарифах.

Я думаю процентов 5 - этого потребления, это маетки которые через суд имеют себе круглогодично отапливаемый бассейн на 40 кубов по тарифу "без счетчика", а также пытающие отопить квартиру кухонной плитой то такому же тарифу.

Утечки и потери и технологические расходы в наших сетях достаточно большие

Остальное можно вдвое уменьшить просто установив современные окна и стеклопакеты, и погодозависимую автоматику на котельных. на котельных.

Получится реальная потребность около 5 млрд м3.

Цифры красивые, но, на мой взгляд, чересчур оптимистичные.Возможно, не прав.Если можно ссылки на 12,46 млрд куб. м. - это на что? га отопление? потребление населением (ЖКХ)? что-то другое?Пусть даже так, хотя не знаю, справедливы ли такие оценки. Как Вы предлагаете избавиться от этих затрат газа?Согласен. Как Вы предлагаете быстро избавиться от них? По-моему, это достаточно большие расходы.Можно. Но те, кто мог поменять окна на пластик, это уже сделали. Те, кто этого не сделал, не имеют на это денег. + не уверен, что даже те, кто поменял окна, поставили действительно хорошие энергосберегающие окна. Многие обошлись дешёвыми вариантами, кот. тоже не очень.Погодозависимую автоматику должно поставить государство или ЖКХ. За какие деньги?Все остальные Ваши предложения тоже требуют денег и времени. Цифры не назову, не знаю.Очень оптимистично, но, допускаю, что возможно. Правда, опять - уточните на что - на отопление, на всё потребление населением, на все вообще потребности (включая промышленность)?Также прошу уточнить - Вы согласны с единой ценой на газ или считаете, что надо сохранить разные цены для населения и промышленности?Химпром при нынешних ценах уже стал в значительной степени нерентабельным. Минудобрения мы уже в больших количествах закупаем заграницей (в основном, кажется, в РФ).Примеров можно привести много. Допустим тепловые насосы, о кот. Вы писали, в масштабах страны могли бы дать огромную экономию. Но ... как всегда, где взять деньги (очень большие деньги!)?