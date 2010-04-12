ЛАД написав:У нас нет таких количеств био- и(или) технического газа. И не будет.
Каких это таких ? Какая база сравнения ? Возмем допустим за 2017г - 12,46 млрд куб. м. из них процентов 10 это всякие подпольные мини-фабрики: от пекарен, до самогоно-стеклоомывателе-производителей работающих в три смены на льготных тарифах. Я думаю процентов 5 - этого потребления, это маетки которые через суд имеют себе круглогодично отапливаемый бассейн на 40 кубов по тарифу "без счетчика", а также пытающие отопить квартиру кухонной плитой то такому же тарифу. Утечки и потери и технологические расходы в наших сетях достаточно большие, не рискну прогнозировать но несколько процентов наберется. Остальное можно вдвое уменьшить просто установив современные окна и стеклопакеты, и погодозависимую автоматику на котельных. Получится реальная потребность около 5 млрд м3. В Великобритании на электростанциях вырабатывается около 15тераватт*ч ЭЭ из биогаза. С учетом КПД генерации думаю вполне сопоставимая величина с нашей потребностью (как и сельскохозяйственные возможности). Дальше, насколько я знаю из биотоплив, наш сахарный жом идёт весь на экспорт как биотопливо (а могли бы и сами пользоваться). Миллионы тонн древесины которую обпиливают трассы, сейчас сжигают на месте спила, а не превращают в брикеты и тд. Знаю несколько полигонов, где технологического шлама объем сопоставимый по калорийности с потреблением всей страны за 2 года.
Примеров могу насобирать с полсотни за 40 минут. По большому счету, Украина может стать экспортером газа, сама если перейдет на другие источники энергии.
На євразійських (пострадянських) ринках на протязі робочого тижня курси нацвалюти просіли відносно долара, євро на 1.5 - 4.0%. Російський ринок, як "пилососом" пройшовся по слабшим ринкам. Дякувати БОГОВІ українська банківська система добре відмежувалася від прямого російського впливу. Опосередковано роскапітал може рухатися через західноєвропейські юрисдикції. А це захист і курсу гривні теж.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Где все? Где пропал генсек? Торги сегодня прошли весьма ровно. Утренняя попытка дёрнуть курс вверх окончилась неудачей. По итогу гривня укрепилась на 2,5 коп. по сравнению со вчерашним на вполне приличных, особенно для пятницы, объёмах. Но вообще, как мне кажется, подтвердили достижение нового уровня цены. Если я правильно понимаю, выплата дивидендов Авалем ещё не прошла. Единственное, не пойму, сколько они должны выплатить - встречал цифры 4,2 млрд. и 2,2 млрд. (например здесь - http://www.uamarket.info/rajffajzen-bank-aval-vyplatit-4-2-milliarda-dividendov/ - причём в заголовке 4,4, в тексте 2,2). Учитывая это, отката на следующей неделе не ожидаю. Возможен рост, если НБУ по известным только ему причинам не будет продолжать сильно упираться в 26,5.
ЛАД написав:Но это тоже весьма большие расходы и денег, и времени. По мановению волшебной палочки такое не происходит.
Огромное количество энергоресурсов можно съэкономить потратив ничего или небольшие деньги (подкрутив фурнитуру на окнах, заменив прокладки, или банально вставив стекло вместо разбитого в подъезеде). Чуть большие инвестиции (но сопоставимые с "покурить") позволят снизить энергопотребление по стране в часы пик на 1-2 гигаватт*ч. Это если каждый заменит лампу на светодиодную. При этом окупаемость достигается от 3х месяцев до года. Замена стеклопакета на энергоэффективный недорога (около 1000-1500грн в перерасчете за м2) окупается за 1-2 отопительных сезона (а также позволит экономить на кондиционировании). итд. Всё это выгоднее и полезнее для общества, чем держать деньги на депозите
А еще можно уменьшить потребление газа в стране не вложив ни копейки. Например, продвигать знания о новых энергосберегающих технологиях. Или уменьшить температуру в своей квартире и тем самым вынудив утеплиться своих соседей у которых счетчик ускорится, итд
serega_rubin написав:Чуть большие инвестиции (но сопоставимые с "покурить") позволят снизить энергопотребление по стране в часы пик на 1-2 гигаватт*ч. Это если каждый заменит лампу на светодиодную. При этом окупаемость достигается от 3х месяцев до года. Замена стеклопакета на энергоэффективный недорога (около 1000-1500грн в перерасчете за м2) окупается за 1-2 отопительных сезона (а также позволит экономить на кондиционировании). итд.
по поводу сравнения с покурить не согласен - реально затраты намного меньше чем на сигареты а вот по поводу того, что это не легко - это, увы если у меня в квартире нет ни одной не диодной лампы, то вот я даже и не пытаюсь убедить мою маму 74 года покупать не обычные лампочки, а диодные. не получится ( то же думаю и с остальными энергосберегающими технологиями. увы. не достаточно просвещен народ у нас ( не учили в школе в свое время урокам экономии
serega_rubin Цифры красивые, но, на мой взгляд, чересчур оптимистичные. Возможно, не прав. Если можно ссылки на 12,46 млрд куб. м. - это на что? га отопление? потребление населением (ЖКХ)? что-то другое?
из них процентов 10 это всякие подпольные мини-фабрики: от пекарен, до самогоно-стеклоомывателе-производителей работающих в три смены на льготных тарифах. Я думаю процентов 5 - этого потребления, это маетки которые через суд имеют себе круглогодично отапливаемый бассейн на 40 кубов по тарифу "без счетчика", а также пытающие отопить квартиру кухонной плитой то такому же тарифу.
Пусть даже так, хотя не знаю, справедливы ли такие оценки. Как Вы предлагаете избавиться от этих затрат газа?
Утечки и потери и технологические расходы в наших сетях достаточно большие
Согласен. Как Вы предлагаете быстро избавиться от них? По-моему, это достаточно большие расходы.
Остальное можно вдвое уменьшить просто установив современные окна и стеклопакеты, и погодозависимую автоматику на котельных. на котельных.
Можно. Но те, кто мог поменять окна на пластик, это уже сделали. Те, кто этого не сделал, не имеют на это денег. + не уверен, что даже те, кто поменял окна, поставили действительно хорошие энергосберегающие окна. Многие обошлись дешёвыми вариантами, кот. тоже не очень. Погодозависимую автоматику должно поставить государство или ЖКХ. За какие деньги? Все остальные Ваши предложения тоже требуют денег и времени. Цифры не назову, не знаю.
Получится реальная потребность около 5 млрд м3.
Очень оптимистично, но, допускаю, что возможно. Правда, опять - уточните на что - на отопление, на всё потребление населением, на все вообще потребности (включая промышленность)?
Также прошу уточнить - Вы согласны с единой ценой на газ или считаете, что надо сохранить разные цены для населения и промышленности? Химпром при нынешних ценах уже стал в значительной степени нерентабельным. Минудобрения мы уже в больших количествах закупаем заграницей (в основном, кажется, в РФ). Примеров можно привести много. Допустим тепловые насосы, о кот. Вы писали, в масштабах страны могли бы дать огромную экономию. Но ... как всегда, где взять деньги (очень большие деньги!)?