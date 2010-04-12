ЧИА написав:....... по поводу сравнения с покурить не согласен - реально затраты намного меньше чем на сигареты
а вот по поводу того, что это не легко - это, увы если у меня в квартире нет ни одной не диодной лампы, то вот я даже и не пытаюсь убедить мою маму 74 года покупать не обычные лампочки, а диодные. не получится (
Разница в цене между лед и обычной лампочкой пока что весьма заметная. Не знаю, как для Вашей мамы, но для многих это весомый аргумент.
то же думаю и с остальными энергосберегающими технологиями. увы. не достаточно просвещен народ у нас ( не учили в школе в свое время урокам экономии
В этом смысле высокие цены на услуги ЖКХ - лучший учитель. + толковая реклама. Плюс повторю, все энергосберегающие меры требуют начальных затрат (порой достаточно больших), на кот. у многих просто нет денег. И у государства тоже.
P.s. Это не значит, что не надо ничего делать. Просто надо трезво оценивать возможности и не рассчитывать, что через год мы сможем выйти на "реальную потребность около 5 млрд м3", и искать решения для того, чтобы хотя бы относительно благополучно пройти переходный период.
ЛАД написав:Где все? Где пропал генсек? Торги сегодня прошли весьма ровно. Утренняя попытка дёрнуть курс вверх окончилась неудачей. По итогу гривня укрепилась на 2,5 коп. по сравнению со вчерашним на вполне приличных, особенно для пятницы, объёмах. Но вообще, как мне кажется, подтвердили достижение нового уровня цены. Если я правильно понимаю, выплата дивидендов Авалем ещё не прошла. Единственное, не пойму, сколько они должны выплатить - встречал цифры 4,2 млрд. и 2,2 млрд. (например здесь - http://www.uamarket.info/rajffajzen-bank-aval-vyplatit-4-2-milliarda-dividendov/ - причём в заголовке 4,4, в тексте 2,2). Учитывая это, отката на следующей неделе не ожидаю. Возможен рост, если НБУ по известным только ему причинам не будет продолжать сильно упираться в 26,5.
сегодня "наученная" молодежь проставляется, может банально пьют
Торги по доллару завершены. На 16:00 зарегистрировано 564 сделок на сумму 372,22 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 26,4461 гривен.
20.07.2018 Пт 50 712,8 3.88%
-вот такие пироги,
На закрытии межбанковских торгов доллар подорожал на 4 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро вырос на 20 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
-все равно растем(что и предполагалось ),
Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо.
-эт я не в ту степь кинул,зебра или флай прошу кинуть куда надо, Трамп тянет со всех сил карпа и вот-вот порвет леску, евросоюз подымают ставки и имели Трампа в виду, в Крыму больше половины он-лайн камер оффлайн,что это значит не понятно. Вот так и закончилась трудовая неделя(для тех у кого нет-искренне сочувствую вам ребята-держитесь!) успешно ушло две литры пива с копченной хамсой и иду я на речку с детьми , веселых вам выходных от всего сердца!!!
vovodabravis написав:ЛАД Я повторяю,лучше сделать это сейчас, что даст время подготовится , даст другой (намного другой) курс, возможно даст ту же возможность поднять зарплату, и может даже мы выберемся с ямы в которую за этот год довольно неплохо залезли, а вот зимой ,что нас ждет зимой? а зима уже рядом сделал грубую ошибку, нужно было сделать это сейчас,поезд уже уехал Про субсидию я писал, так как знаю об этом лично ,и да ,я знаю что будет трудно, особенно с учетом наших региональных зарплат, но еще будет хуже если эта пузатая мелочь в конце месяца,станет пшиком и по факту будет курам на смех
Уже писал как-то.. Зимой за отопление+гарячая вода выходит порядка 3500 грн (дом 400м.кв ) Хорошо утеплённый .. В этом году поставил ещё на крыши по зелёному 30 КВ солнечных в итоге где-то 800 у.е за месяц мне возвращает государство (правда не дешёвое удовольствие поставить где-то 1000 у.е за КВ)ЗЫ ну повысят на 50 % будет 5000 грн ... Основная проблема неутеплённость и колосальные потери тепла ...
ЧИА написав:....... по поводу сравнения с покурить не согласен - реально затраты намного меньше чем на сигареты
а вот по поводу того, что это не легко - это, увы если у меня в квартире нет ни одной не диодной лампы, то вот я даже и не пытаюсь убедить мою маму 74 года покупать не обычные лампочки, а диодные. не получится (
Разница в цене между лед и обычной лампочкой пока что весьма заметная. Не знаю, как для Вашей мамы, но для многих это весомый аргумент.
то же думаю и с остальными энергосберегающими технологиями. увы. не достаточно просвещен народ у нас ( не учили в школе в свое время урокам экономии
В этом смысле высокие цены на услуги ЖКХ - лучший учитель. + толковая реклама. Плюс повторю, все энергосберегающие меры требуют начальных затрат (порой достаточно больших), на кот. у многих просто нет денег. И у государства тоже.
P.s. Это не значит, что не надо ничего делать. Просто надо трезво оценивать возможности и не рассчитывать, что через год мы сможем выйти на "реальную потребность около 5 млрд м3", и искать решения для того, чтобы хотя бы относительно благополучно пройти переходный период.
Вот правильно Вы мыслите но , есле всем раздавать субсидии то и делать никто ничего не будет менталитет такой ... Нынешние нормы не помню точно около 5 кубов.м очено завышены... нужно давать максимум 3 куба
ЛАД написав:Примеров можно привести много. Допустим тепловые насосы, о кот. Вы писали, в масштабах страны могли бы дать огромную экономию. Но ... как всегда, где взять деньги (очень большие деньги!)?
Вообще не проблема: 0. Пообщать ежегодно повышать тарифы, притом с графиком на 20 лет вперед. 1. Повысить тарифы, население изыщит часть. 2. Убрать НДС и пошлины с энергосберегающего оборудования и материалов. 3. Стимулировать производство (2) внутри страны 4. Беспроцентное кредитование в госбанках под (2) 5. Упрощение бюрократических барьеров для утепления и модернизации ОСББ 6. Контроллировать соблюдение СНИПОв и ГОСТов в строительстве и штрафовать за нарушение. 7. Запрет на производство и импорт и продажу неэффективного оборудования и материалов. 8. Пропаганда экономного расходования ресурсов. 9. Направить большую часть субсидийных денег на удешевление и частичную компенсацию (2), или вообще выплачивать субсидию пластиковыми окнами, современными котлами, лед лампами итд. 10. Объяснение населению что энергетическая безопасность так же важна для Украины как и военная. 11. Проблему решать в комплексе, а не выбрать какой то один пункт.