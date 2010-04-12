Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:09

ЧИА написав: .......

по поводу сравнения с покурить не согласен - реально затраты намного меньше чем на сигареты .......по поводу сравнения с покурить не согласен - реально затраты намного меньше чем на сигареты

а вот по поводу того, что это не легко - это, увы

если у меня в квартире нет ни одной не диодной лампы, то вот я даже и не пытаюсь убедить мою маму 74 года покупать не обычные лампочки, а диодные. не получится (

то же думаю и с остальными энергосберегающими технологиями. увы. не достаточно просвещен народ у нас ( не учили в школе в свое время урокам экономии

Разница в цене между лед и обычной лампочкой пока что весьма заметная. Не знаю, как для Вашей мамы, но для многих это весомый аргумент.В этом смысле высокие цены на услуги ЖКХ - лучший учитель. + толковая реклама.Плюс повторю, все энергосберегающие меры требуют начальных затрат (порой достаточно больших), на кот. у многих просто нет денег. И у государства тоже.P.s. Это не значит, что не надо ничего делать. Просто надо трезво оценивать возможности и не рассчитывать, что через год мы сможем выйти на "реальную потребность около 5 млрд м3", и искать решения для того, чтобы хотя бы относительно благополучно пройти переходный период.