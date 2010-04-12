краще нiчого в цей час не розмiщувати взагалi
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:44
краще нiчого в цей час не розмiщувати взагалi
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:00
serega_rubin
Прекрасные рекомендации!
Особенно понравился п.1:
"Денег нет, но вы держитесь!"
Немного уступает п.4. Так же хороши пп.2,3,9.
Den
Я об этом в предыдущем посте и писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:04
Середньорічна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
16.07.2018 345,58 26,2066 -0,0266 26,68442503 -0,0034
17.07.2018 454,38 26,2216 0,01500 26,68022454 -0,0042
18.07.2018 428,24 26,3033 0,08170 26,67702780 -0,0032
19.07.2018 303,38 26,4724 0,16910 26,67580568 -0,0012
20.07.2018 372,22 26,4461 -0,0263 26,67413473 -0,0017
Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,04258 (-0,01656). Йшла угору на тижні в середньому по 4,258 копійки за добу. І це майже у три рази скоріше чим на тому тижні йшло донизу.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,002728 (-0,003277). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,2728 копійки за добу. Це на 16,75 відсотків повільніше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 1903,80 (1696,32). Підросли. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 380,76 (339,264) млн. долярів. Також підросли.
МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,67413473 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.
ВО
Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:08
В порядке оффтопа выходного дня - "Столица: топ-10 университетов, которые выбирают абитуриенты"
Что интересно - даже в чисто технических вузах абитуриенты выбирают в первую очередь филологию, право, экономику и т.п.
"Что-то неладно в королевстве Датском".
По-моему, пирамида интересов перевернута по отношению к интересам страны (во всяком случае, в моём понимании).
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:16
І що? ,особисто вам , не цікаво,що я тут писав ,бо своїх думок у вас нема по руху доляра ,принаймні як я бачу ,а тільки заходите обсмоктати,та хайпонути з позиції розумника на чужих дописах .От і пишіть далі,якщо кеба є ,а нема ,то тихо в тряпочку читайте ,або з повагою ,та контраргументами.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:44
Перес де Куэльяр
тут недавно подкалывали orestа - он свалил по тем же причинам...
а шо делать?
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