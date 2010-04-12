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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5489549054915492

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:44

  tea написав:
  sryvkin написав:
  tea написав:з липня по січень - валютні 6-місячні депо.
Не рахували - може так вигідніше?


Валютне депо зараз приносить 0,5% за квартал.
Сотку з пачки за пiвроку. Чи воно того варте?..

Розміщувати з липня по січень гривневе депо під 15% більш ризиковано,аніж валютне під 3%.


краще нiчого в цей час не розмiщувати взагалi
sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:00

serega_rubin
Прекрасные рекомендации!
Особенно понравился п.1:
1. Повысить тарифы, население изыщит часть.

"Денег нет, но вы держитесь!" :mrgreen:
Немного уступает п.4. Так же хороши пп.2,3,9.

Den
если всем раздавать субсидии то и делать никто ничего не будет

Я об этом в предыдущем посте и писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:04

Середньорічна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
16.07.2018 345,58 26,2066 -0,0266 26,68442503 -0,0034
17.07.2018 454,38 26,2216 0,01500 26,68022454 -0,0042
18.07.2018 428,24 26,3033 0,08170 26,67702780 -0,0032
19.07.2018 303,38 26,4724 0,16910 26,67580568 -0,0012
20.07.2018 372,22 26,4461 -0,0263 26,67413473 -0,0017

Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,04258 (-0,01656). Йшла угору на тижні в середньому по 4,258 копійки за добу. І це майже у три рази скоріше чим на тому тижні йшло донизу.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,002728 (-0,003277). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,2728 копійки за добу. Це на 16,75 відсотків повільніше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 1903,80 (1696,32). Підросли. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 380,76 (339,264) млн. долярів. Також підросли.

МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,67413473 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:08

В порядке оффтопа выходного дня - "Столица: топ-10 университетов, которые выбирают абитуриенты" https://etcetera.media/stolitsa-top-10-universitetov-kotoryie-vyibirayut-abiturientyi.html
Что интересно - даже в чисто технических вузах абитуриенты выбирают в первую очередь филологию, право, экономику и т.п.
"Что-то неладно в королевстве Датском".
По-моему, пирамида интересов перевернута по отношению к интересам страны (во всяком случае, в моём понимании).
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:16

  Игорь написав:
  чик написав:
  ЛАД написав:Где пропал генсек?

ато...

На Минфине уже пару дней пишет https://minfin.com.ua/users/perezdecuellar/currency/
І що? ,особисто вам , не цікаво,що я тут писав ,бо своїх думок у вас нема по руху доляра ,принаймні як я бачу ,а тільки заходите обсмоктати,та хайпонути з позиції розумника на чужих дописах .От і пишіть далі,якщо кеба є ,а нема ,то тихо в тряпочку читайте ,або з повагою ,та контраргументами.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:44

Перес де Куэльяр
тут недавно подкалывали orestа - он свалил по тем же причинам...
а шо делать?
чик
 
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