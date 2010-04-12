краще нiчого в цей час не розмiщувати взагалi
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:44
краще нiчого в цей час не розмiщувати взагалi
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:00
serega_rubin
Прекрасные рекомендации!
Особенно понравился п.1:
"Денег нет, но вы держитесь!"
Немного уступает п.4. Так же хороши пп.2,3,9.
Den
Я об этом в предыдущем посте и писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:04
Середньорічна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
16.07.2018 345,58 26,2066 -0,0266 26,68442503 -0,0034
17.07.2018 454,38 26,2216 0,01500 26,68022454 -0,0042
18.07.2018 428,24 26,3033 0,08170 26,67702780 -0,0032
19.07.2018 303,38 26,4724 0,16910 26,67580568 -0,0012
20.07.2018 372,22 26,4461 -0,0263 26,67413473 -0,0017
Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,04258 (-0,01656). Йшла угору на тижні в середньому по 4,258 копійки за добу. І це майже у три рази скоріше чим на тому тижні йшло донизу.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,002728 (-0,003277). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,2728 копійки за добу. Це на 16,75 відсотків повільніше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 1903,80 (1696,32). Підросли. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 380,76 (339,264) млн. долярів. Також підросли.
МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,67413473 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.
ВО
Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:08
В порядке оффтопа выходного дня - "Столица: топ-10 университетов, которые выбирают абитуриенты"
Что интересно - даже в чисто технических вузах абитуриенты выбирают в первую очередь филологию, право, экономику и т.п.
"Что-то неладно в королевстве Датском".
По-моему, пирамида интересов перевернута по отношению к интересам страны (во всяком случае, в моём понимании).
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:16
І що? ,особисто вам , не цікаво,що я тут писав ,бо своїх думок у вас нема по руху доляра ,принаймні як я бачу ,а тільки заходите обсмоктати,та хайпонути з позиції розумника на чужих дописах .От і пишіть далі,якщо кеба є ,а нема ,то тихо в тряпочку читайте ,або з повагою ,та контраргументами.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:44
Перес де Куэльяр
тут недавно подкалывали orestа - он свалил по тем же причинам.
кстати Игорь в своих оценках куда корректнее некоторых...
а шо делать?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:57
Є ось така новина під вечір п"ятниці.
Трамп хоче накласти мита на весь імпорт з Китаю.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43077 ... kie-tovary
Далі ланцюжок виглядає так.Все те,що імпортувалось з Китаю,буде вироблятись в США,а це нові робочі місця,ріст економіки тощо.Долари ще більше потечуть туди з країн з економікою,що розвивається,куди входить і Україна.
Тепер подивимось на Китай,адже це світова фабрика.Думаю,що ситуація повториться аналогічно з металами.Китайці ломонуться більше продавати в Європу,що потенційно може загрожувати скороченню робочих місць на європейських виробництвах.Для того,щоб цього не сталось, ЄС доведеться вводити мита на ту продукцію,яку можуть виробити самі країни ЄС.
Ну й Китай у відповідь США накладе мита на більшість позицій звідти.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:12
Дарма Орест так зробив.На фінансі десятки тисяч зареєстрованих форумчан і напорядок більше читачів.Люди є різні,з різним темпераментом.Можливо,пару чоловік і не змогли коректно відповісти Оресту.Але ж багато хто йому був вдячний за дописи,про що свідчать медалі.
Особисто я ставив плюси Оресту за всі великі аналітичні повідомлення.
У відповідь Орест заблокував мені можливість писати йому у приватні повідомлення.
Якщо чесно,не знаю,де я міг чимсь образити Ореста.
Можливо,він тут відкрито напише.Якщо я був в чомусь неправий,і він знайде те моє повідомлення,то я вибачусь.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:20
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:27
Ось так оцінює зустріч Трампа і Путіна відомий військовий експерт Олексій Арестович.
"- Нет, Трамп, не «...сливает Украину».)
Как раз с Украиной у него все хорошо, он ею дразнит Европу.
Все гораздо интереснее - если уж кого Трамп и сливает, так это США.
Он пытается использовать ВВХ, как компаньона во внутримериканской борьбе и в этой борьбе уже вышел за полностью неприемлемые границы.
Трамп подарил Путину:
- международную легитимацию от лица главы «старейшей демократии мира»,
- сделку по Сирии,
- конфликт внутри американских элит,
- публичное отрицание данных, полученных американским разведывательным и правоохранительным сообществом,
- постепенное снятие санкций,
- проблематизацию НАТО,
- усиление конфликта ЕС - США.
Будучи сакральным главой «старой, доброй Америки» с красными шеями, Трамп старательно крушит все эти ваши нео-глобалистские мутные надстройки.
Трамп так и не сумел стать президентам всех США, и использует сверх-возможности, которые ему даёт его формальный пост, всего лишь для борьбы со своими сакральными политическими противниками, всякими там «...демократами».
Для него американские государственные институты - это всего лишь сборище негодяев, которые для того стали главой ФБР и Генпрокурором, чтобы нагадить лично Трампу.
Простой парень Трамп понимает американское государство, как простые украинцы - своё: нет ничего общего, есть только частные интересы.
Вован играет на том же поле, но он тоньше (у него Дугин есть), и подача из Кремля идёт вообще как «...спасителя белой цивилизации» и последнюю реальную опору старых, добрых ценностей на Земле.
Пацаны нашли друг друга.
Этакий договорняк архаичного мира против этого вашего ужасающего будущего и его носителей.
Такой себе "совместный парад в Бресте".
И на фоне всего этого, лично мы - ещё не нашли себя."
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