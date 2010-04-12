Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:09

Искатель написав: Alex2006 написав: tea написав: Долари вже купили? Долари вже купили?

Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу. Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для тестаНа текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.



Сохраню для истории. Вы главное, в апреле 2019-го не пропадайте, вернемся к этому разговору. Особенно мне понравилось "курс-то наверняка будет ниже 27".

Может, фьючерс организуем? Сколько в апреле 2017-го готовы продать по 27,00? Все, что ниже - Ваша прибыль. А? Или только языком? Сохраню для истории. Вы главное, в апреле 2019-го не пропадайте, вернемся к этому разговору. Особенно мне понравилось "курс-то наверняка будет ниже 27".Может, фьючерс организуем? Сколько в апреле 2017-го готовы продать по 27,00? Все, что ниже - Ваша прибыль. А? Или только языком?

Сохраняйте) Баксодержатели это постоянно делают, вот только почему-то весной еще никто не процитировал)) Для того, чтобы что-то продать по 27, надо это что-то иметь. Как я написал, у меня выделено лишь 5к на тестовый слив зимой, остальная валюта для конвертации не предназначена. Не вижу в чем там "прибыль" в таком фьючерсе, ведь сливать гораздо выгоднее зимой. А те копейки разницы между 27 и курсом апреля 2017 даже не стоят упоминания. Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе) Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим