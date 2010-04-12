чик написав:Перес де Куэльяр тут недавно подкалывали orestа - он свалил по тем же причинам.
Дарма Орест так зробив.На фінансі десятки тисяч зареєстрованих форумчан і напорядок більше читачів.Люди є різні,з різним темпераментом.Можливо,пару чоловік і не змогли коректно відповісти Оресту.Але ж багато хто йому був вдячний за дописи,про що свідчать медалі. Особисто я ставив плюси Оресту за всі великі аналітичні повідомлення. У відповідь Орест заблокував мені можливість писати йому у приватні повідомлення. Якщо чесно,не знаю,де я міг чимсь образити Ореста. Можливо,він тут відкрито напише.Якщо я був в чомусь неправий,і він знайде те моє повідомлення,то я вибачусь.
Орест совсем не пропал куда то.Он стал реже заходить и реже писать.Причём об этом оповещал.Эмоции у него присутствуют, но также как и у каждого из нас.Но острых отношений с кем то я не замечал.Перец не в счёт, этот шавчик не стоит обсуждения.А ты, Чай ничем Ореста и не обидел, просто он более тематичный человек. чем ты и Долярчик к примеру, как любители строек и футболов.И мне он замечает, что я часто отвлекаюсь, но что поделать, для меня форум чтоб перецов пофутболить бетономешалкой под зад
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:для меня форум чтоб перецов пофутболить бетономешалкой под зад
Ми зараз живемо в цікавий час,йдуть торгівельні війни,яких світ ще не бачив.Важко спрогнозувати - звідки піде чергова криза,час якої вже прийшов. Тому тут би на форумі й потрібно,щоб зібрались гури для мозкового штурма. В 2008 році Олексій Яковлєв започаткував дискусію про кризу,що насувається.Дебати тоді буди неймовірні,критика шалена.Дякувати Олексію,він витримав ті баталії. В цьому році Олексія вистачило ненадовго.Після буквально 5-10 коментарів з критикою він вирішив заблокуватись.Причому критика була на гілці про сепаратизм,а не на фінансовій гілці,наприклад,про кризу,яка там теж є А,наприклад,мені були б цікаві його свіжі коментарі на світові події,що тривають.
Добрый Вечер. Здоровья Удачи и всяческих успехов всем .
И" Чай" и "Перэс де КУэ..." и очень Уважаемый мной пан" ОРЕСТ " "Василь""Доллярчик "и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации. Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий. Конечно тяжеловато читать некоторых , но можно же не читать , а просматривать . Вокруг ведь столько всего ДОБРОГО . Ведь ПРАВДА, можно и Простить некоторые огрехи и относится с пониманием .
Очень Прошу не злится ,и по доброму относится друг к другу .
Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.
Сохраню для истории. Вы главное, в апреле 2019-го не пропадайте, вернемся к этому разговору. Особенно мне понравилось "курс-то наверняка будет ниже 27". Может, фьючерс организуем? Сколько в апреле 2017-го готовы продать по 27,00? Все, что ниже - Ваша прибыль. А? Или только языком?
Сохраняйте) Баксодержатели это постоянно делают, вот только почему-то весной еще никто не процитировал)) Для того, чтобы что-то продать по 27, надо это что-то иметь. Как я написал, у меня выделено лишь 5к на тестовый слив зимой, остальная валюта для конвертации не предназначена. Не вижу в чем там "прибыль" в таком фьючерсе, ведь сливать гораздо выгоднее зимой. А те копейки разницы между 27 и курсом апреля 2017 даже не стоят упоминания. Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе) Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Ще одна новина під вечір п"ятниці. Незважаючи,що прогнози на запаси врожаю кукурузи і пшениці на кінець сільськогосподарського маркетингового року 2018-19 будуть нижчими,ціни на пшеницю не зростають,а падають на тлі очікувань торгівельних війн. https://news.finance.ua/ru/news/-/43077 ... govyh-vojn Україна - експортер пшениці.Тому й ця новина зі знаком мінус.Мало того,що врожай цього року в нас буде менший,тому будемо експортувати менше.А ще й накладеться нижча ціна,тому приток валюти буде менший,ніж минулого року.
холява написав:Vitl И" Чай" и "Перэс де КУэ..." и очень Уважаемый мной пан" ОРЕСТ " "Василь""Доллярчик "и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации. Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий.
Пізнайко - як відноситесь до людини,яка на іншій гілці назвала Вас "колегою"?
холява написав:Vitl И" Чай" и "Перэс де КУэ..." и очень Уважаемый мной пан" ОРЕСТ " "Василь""Доллярчик "и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации. Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий.
Пізнайко - як відноситесь до людини,яка на іншій гілці назвала Вас "колегою"?