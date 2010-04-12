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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 549154925493549454955496>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:37

  tea написав:
  чик написав:Перес де Куэльяр
тут недавно подкалывали orestа - он свалил по тем же причинам.

Дарма Орест так зробив.На фінансі десятки тисяч зареєстрованих форумчан і напорядок більше читачів.Люди є різні,з різним темпераментом.Можливо,пару чоловік і не змогли коректно відповісти Оресту.Але ж багато хто йому був вдячний за дописи,про що свідчать медалі.
Особисто я ставив плюси Оресту за всі великі аналітичні повідомлення.
У відповідь Орест заблокував мені можливість писати йому у приватні повідомлення.
Якщо чесно,не знаю,де я міг чимсь образити Ореста.
Можливо,він тут відкрито напише.Якщо я був в чомусь неправий,і він знайде те моє повідомлення,то я вибачусь.


Орест совсем не пропал куда то.Он стал реже заходить и реже писать.Причём об этом оповещал.Эмоции у него присутствуют, но также как и у каждого из нас.Но острых отношений с кем то я не замечал.Перец не в счёт, этот шавчик не стоит обсуждения.А ты, Чай ничем Ореста и не обидел, просто он более тематичный человек. чем ты и Долярчик к примеру, как любители строек и футболов.И мне он замечает, что я часто отвлекаюсь, но что поделать, для меня форум чтоб перецов пофутболить бетономешалкой под зад :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:57

  Vitl написав:для меня форум чтоб перецов пофутболить бетономешалкой под зад :D

Ми зараз живемо в цікавий час,йдуть торгівельні війни,яких світ ще не бачив.Важко спрогнозувати - звідки піде чергова криза,час якої вже прийшов.
Тому тут би на форумі й потрібно,щоб зібрались гури для мозкового штурма.
В 2008 році Олексій Яковлєв започаткував дискусію про кризу,що насувається.Дебати тоді буди неймовірні,критика шалена.Дякувати Олексію,він витримав ті баталії.
В цьому році Олексія вистачило ненадовго.Після буквально 5-10 коментарів з критикою він вирішив заблокуватись.Причому критика була на гілці про сепаратизм,а не на фінансовій гілці,наприклад,про кризу,яка там теж є
А,наприклад,мені були б цікаві його свіжі коментарі на світові події,що тривають.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:59

Vitl

Добрый Вечер.
Здоровья Удачи и всяческих успехов всем .


И" Чай" и "Перэс де КУэ..." и очень Уважаемый мной пан" ОРЕСТ " "Василь""Доллярчик "и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации.
Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий.
Конечно тяжеловато читать некоторых , но можно же не читать , а просматривать .
Вокруг ведь столько всего ДОБРОГО .
Ведь ПРАВДА, можно и Простить некоторые огрехи и относится с пониманием .

Очень Прошу не злится ,и по доброму относится друг к другу .

С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:09

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:
  tea написав:Долари вже купили? :mrgreen:

Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста :) На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 :) Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.


Сохраню для истории. Вы главное, в апреле 2019-го не пропадайте, вернемся к этому разговору. Особенно мне понравилось "курс-то наверняка будет ниже 27".
Может, фьючерс организуем? Сколько в апреле 2017-го готовы продать по 27,00? Все, что ниже - Ваша прибыль. А? Или только языком?

Сохраняйте) Баксодержатели это постоянно делают, вот только почему-то весной еще никто не процитировал)) Для того, чтобы что-то продать по 27, надо это что-то иметь. Как я написал, у меня выделено лишь 5к на тестовый слив зимой, остальная валюта для конвертации не предназначена. Не вижу в чем там "прибыль" в таком фьючерсе, ведь сливать гораздо выгоднее зимой. А те копейки разницы между 27 и курсом апреля 2017 даже не стоят упоминания. Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе) Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе)

Alex2006,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ??
Востаннє редагувалось maxprofit в П'ят 20 лип, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:17

Ще одна новина під вечір п"ятниці.
Незважаючи,що прогнози на запаси врожаю кукурузи і пшениці на кінець сільськогосподарського маркетингового року 2018-19 будуть нижчими,ціни на пшеницю не зростають,а падають на тлі очікувань торгівельних війн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43077 ... govyh-vojn
Україна - експортер пшениці.Тому й ця новина зі знаком мінус.Мало того,що врожай цього року в нас буде менший,тому будемо експортувати менше.А ще й накладеться нижча ціна,тому приток валюти буде менший,ніж минулого року.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:18

  Alex2006 написав:. Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим :)

А 2014 рік зустрічали теж в гривні?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:19

  холява написав:Vitl
И" Чай" и "Перэс де КУэ..." и очень Уважаемый мной пан" ОРЕСТ " "Василь""Доллярчик "и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации.
Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий.

Пізнайко - як відноситесь до людини,яка на іншій гілці назвала Вас "колегою"? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:21

  холява написав:Очень Прошу не злится ,и по доброму относится друг к другу .

мы ж не против, просто персонаж пока ЛАДа не було на ветке постоянно поносил его, как сепара купившего рубли и поехавшего за новыми методичками в кремль, а на безобидный вопрос
Где пропал генсек?
"вдруг" разродился обидами :lol: то бревно у себя в ... не бачит.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:27

  tea написав:
  холява написав:Vitl
И" Чай" и "Перэс де КУэ..." и очень Уважаемый мной пан" ОРЕСТ " "Василь""Доллярчик "и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации.
Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий.

Пізнайко - як відноситесь до людини,яка на іншій гілці назвала Вас "колегою"? :mrgreen:


Сами знаете , коллег НЕ ОБСУЖДАЮТ.
холява
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