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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54925493549454955496>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:29

  холява написав:
  tea написав:Пізнайко - як відноситесь до людини,яка на іншій гілці назвала Вас "колегою"? :mrgreen:


Сами знаете , коллег НЕ ОБСУЖДАЮТ.

тут цікавий колега.(найнижче повідомлення) :mrgreen:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...а ще ось (повідомлення в 20.28)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Востаннє редагувалось tea в П'ят 20 лип, 2018 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:32

холява

Вы замечательно написали.Я тоже читаю... или не читаю всех подряд.В недруги никого не записываю, фильтрую всю информацию полностью.
ПС мий друже Орест не любит, когда его кличут пан(к сведению), он скромный человек.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:34

  tea написав:Ще одна новина під вечір п"ятниці.
Незважаючи,що прогнози на запаси врожаю кукурузи і пшениці на кінець сільськогосподарського маркетингового року 2018-19 будуть нижчими,ціни на пшеницю не зростають,а падають на тлі очікувань торгівельних війн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43077 ... govyh-vojn
Україна - експортер пшениці.Тому й ця новина зі знаком мінус.Мало того,що врожай цього року в нас буде менший,тому будемо експортувати менше.А ще й накладеться нижча ціна,тому приток валюти буде менший,ніж минулого року.

Пшеница к тому же в этом году хуже по качеству из-за дождей, больше фуражной.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:36

чик
Ну вот Вы же увидели , что Вы хотели .
С Вашей точки справедливости произошло , то , что произошло.
Каждый сделал выводы для СЕБЯ !

Если бы все (ну ,скажем, психиатры )делали вслух свои умозаключения, то половина общества была бы подвергнута анафеме .
Еще раз призываю поддерживать статус Умного и Уважаемого форума.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:38

В отличие от долларов золото — валюта, не связанная ни с каким государством. На него не может повлиять никакое правительство, поэтому этот благородный металл так любят использовать авторитарные правители. Но и менее автократичным правителям все меньше нравится долларовый диктат. «Следующим шагом в экономической войне может стать то, что Америка ограничит зону доступности доллара одной собой с серьезнейшими последствиями для всего мира», — сказал Гэйв.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:40

tea
Ну , скажем так ,понравилось человеку его самоопределение,пусть поддерживает профессиональный форс.)))
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:40

  Tatkaumnihka написав:
  tea написав:Ще одна новина під вечір п"ятниці.
Незважаючи,що прогнози на запаси врожаю кукурузи і пшениці на кінець сільськогосподарського маркетингового року 2018-19 будуть нижчими,ціни на пшеницю не зростають,а падають на тлі очікувань торгівельних війн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43077 ... govyh-vojn

Пшеница к тому же в этом году хуже по качеству из-за дождей, больше фуражной.

Татко - розумничка. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:43

  холява написав:tea
Ну , скажем так ,понравилось человеку его самоопределение,пусть поддерживает профессиональный форс.)))

Так Олександр Григорович на тій гілці пише,що Ви його колега,а на цій писав,що Ви - не лікар. :mrgreen:
Можете пошукати повідомлення,якщо ще санітари його не стерли. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:43

hxbbgaf во вселенной доллара меньше чем золота!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:48

  холява написав:tea
Ну , скажем так ,понравилось человеку его самоопределение,пусть поддерживает профессиональный форс.)))

Доречі,відкрию таємницю для форумчан.Те,що Сінус - це четвертий нік Олександра Григоровича,вирахував Пізнайко. :mrgreen:
Воно й не дивно,мабуть лікар лікаря чує здаля. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в П'ят 20 лип, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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