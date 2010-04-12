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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5493549454955496>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:48

  Vitl написав:холява

Вы замечательно написали.Я тоже читаю... или не читаю всех подряд.В недруги никого не записываю, фильтрую всю информацию полностью.
ПС мий друже Орест не любит, когда его кличут пан(к сведению), он скромный человек.


Я Прошу прощения , и буду более внимателен.
Совсем недавно, "ОРЕСТ" поздравил меня с тем , что Доцек получила Китайские дипломы .
Был очень признателен ему и другим , кто присылал и писал свои добрые слова.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:55

tea
Да не татко, а Татка, Таня)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:56

  tea написав:
  холява написав:tea
Ну , скажем так ,понравилось человеку его самоопределение,пусть поддерживает профессиональный форс.)))

Так Олександр Григорович на тій гілці пише,що Ви його колега,а на цій писав,що Ви - не лікар. :mrgreen:
Можете пошукати повідомлення,якщо ще санітари його не стерли. :mrgreen:


А зачем ?
Вот хочет человек быть коллегой ,ну ПОЖАЛУЙСТА !!!

..а еще бывает в сердцах написал что то ,потом ,.."на утро " время уже прошло, исправлять уже нельзя )))
Так что с пониманием.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:00

  Tatkaumnihka написав:tea
Да не татко, а Татка, Таня)

Добре.
Тетянка - розумничка.
А звідки Ви знаєте про стан пшениці?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:01

tea
От сотрудников, которые работают на разных зернотрейдеров.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:02

  холява написав:
  tea написав:Так Олександр Григорович на тій гілці пише,що Ви його колега,а на цій писав,що Ви - не лікар. :mrgreen:
Можете пошукати повідомлення,якщо ще санітари його не стерли. :mrgreen:

А зачем ?
Вот хочет человек быть коллегой ,ну ПОЖАЛУЙСТА !!!

Так він на тій гілці форумчан "лікує".Пише - пацієнти різні бувають.Дає поради. :mrgreen:
Не здивуюсь,якщо скоро буде рецепти виписувати,призначати ліки. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в П'ят 20 лип, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:04

  Tatkaumnihka написав:tea
От сотрудников, которые работают на разных зернотрейдеров.

1.А як оцінюють зернотрейдери показники цьогорічного врожаю - скільки намолотять.
2.А який відсоток фуражного зерна?дуже великий?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:36

  Libo написав:ЗЫ

Уточняю, я слышал голос из космоса накануне полуфинала. Два раза было произнесено слово Croatia. Я интерпретировал это явление как имя победителя в полуфинале и в финале. Видимо ошибся и это была подсказка только на первый матч.
Учимся. Будут и еще подсказки. Будем их правильнее интерпретировать.
Главное ими обязательно пользоваться.
Бездействие в нашем инвестиционном деле - это преступная халатность.
8) 8) 8)

Ніяких підказок у мене не було...Ще до початку чемпіонату я вказав, що переможцем ЧС буде Франція, а Переможцем матчу за третє місце - Бельгія. Кращим гравцем я прогнозував Мбаппе, правда головного бомбардира я не вгадав, я назвав був Грізмана. Ну а вам не варто переживати за ті ваші поставлені 20 гривень... Ще заробите.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:40

  tea написав:
  Гурман написав:Шикарный финал , и шикарным его сделали именно хорваты. Либо, очень противоречивый персонаж и я не желал ему удачи сознательно , но сейчас хочу сказать , хорваты проиграли очень красиво , Либо тоже проиграл не хуже , очень красиво играл и очень красиво проиграл. Либо если позволите , в лс номер карты , хочу вас угостить шампанским !!!

Залишаюсь при думці,що хорвати грали краще.Дорікнути за гру практично немає за що,окрім реалізації моментів.
Вам "+" за те,що підтримали Лібо.

Пропустили чотири голи це називається грали краще?! Ну - ну... Грали безшабашно - оце буде більш підходящим.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:53

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https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... 5ko34e.jpg
tea
 
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