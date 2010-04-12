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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5493549454955496 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 809 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 508 Всього голосів : 809 Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:57 hxbbgaf написав: В отличие от долларов золото — валюта, не связанная ни с каким государством. На него не может повлиять никакое правительство, поэтому этот благородный металл так любят использовать авторитарные правители. Но и менее автократичным правителям все меньше нравится долларовый диктат. «Следующим шагом в экономической войне может стать то, что Америка ограничит зону доступности доллара одной собой с серьезнейшими последствиями для всего мира», — сказал Гэйв.

Уверен, что на замену ему тот час же выступит китайский юань, российский рубль и украинская гривна будет скакать, пытаясь поучаствовать в этом движняке. Уверен, что на замену ему тот час же выступит китайский юань, российский рубль и украинская гривна будет скакать, пытаясь поучаствовать в этом движняке. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 906 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1525 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:59 Vitl .Перец не в счёт, этот шавчик не стоит обсуждения., но что поделать, для меня форум чтоб перецов пофутболить бетономешалкой под зад Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор. Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1722 З нами з: 06.01.17 Подякував: 601 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 00:12 ЛАД написав: В порядке оффтопа выходного дня - "Столица: топ-10 университетов, которые выбирают абитуриенты" https://etcetera.media/stolitsa-top-10-universitetov-kotoryie-vyibirayut-abiturientyi.html

Что интересно - даже в чисто технических вузах абитуриенты выбирают в первую очередь филологию, право, экономику и т.п.

"Что-то неладно в королевстве Датском".

По-моему, пирамида интересов перевернута по отношению к интересам страны (во всяком случае, в моём понимании). В порядке оффтопа выходного дня -Что интересно - даже в чисто технических вузах абитуриенты выбирают в первую очередь филологию, право, экономику и т.п."Что-то неладно в королевстве Датском".По-моему, пирамида интересов перевернута по отношению к интересам страны (во всяком случае, в моём понимании).

В стране также явный переизбыток юристов и типа менеджеров, которых, судя по тому что они делают на работе, везде называют продавцами.



Экономистов в стране тоже хватает, как не удивительно, если вспомнить в какую ж*** завели страну с украинцами эти министры особенно и/о, президент и депутаты ВР.



Что касается филологии, то это может быть просто рекламой филологии. А также может быть попытка подмены истинной истории Украины очередной манипуляцией выгодной для агрессора, отобравшего у нас Крым. Мол пусть читают и изучают примитивные устаревшие произведения и не пытаются понять что же происходит сейчас в стране и кто в этом виноват. Пусть читают филологи про "хіба ревуть воли як ясла повні", но не анализируют и структурируют события в стране за последние 15-20 лет.



Вот одно из интересных мнений, рассказанных старым дедом при игре в домино.





между странами были юридически железобетонными.



Но я упустил вопрос экономики и не понимал, что за большие деньги можно и мать родную продать. В договорах о дружбе были фактически прописаны льготные цены на газ, который поставляла Россия. А если ты помнишь, в 1998 году - совсем недавно до этого - произошел кризис, в результате которого фактически был объявлен дефолт России, да и нас трясло основательно. Это настолько хреново, особенно для страны, которая обладает ох... запасами полезных ископаемых, что российская власть под предводительством

путина решила осуществить ревизию всех договоров о дружбе с их льготными ценами. А Кучма в своем огороде начал всеми силами оказывать поддержку украинскому экспорту за границу. Приезжал на предприятия и хвалил за наличие экспортных договоров, у кого они тогда имелись. И если были трудности, то он помогал и их решал на самом высоком уровне.



Основная проблема была выявлена путиным сразу же - Украина не только покупает газ по 50 долларов, так она с*** еще перепродает его в ЕС по 145-170 долларов, лишая Газпром прибыли и доли рынка. Бизнес так не делается, конечно. Льготой надо пользоваться, но не наглеть. И Кучме Газпром не афишируя предложил согласиться поднять закупочные цены на газ. А он, сославшись на договора о дружбе, естественно не согласился. Кучма хоть и стреляный воробей, но угрозы в ответ не почувствовал и немного расслабился. И тут

... последовало странное дело Гонгадзе, который неожиданно для сбушников владел неприятным компроматом на украинскую власть в лице Кучмы да еще и вроде бы где-то опубликовал его. Компромат был так себе, но данные по слухам были настолько точными, что Кучма охуел - было ощущение, что кто-то читает его мысли и знает о нем практически все. Он был возмущен и на пленках позже это было реально слышно. И тут Гонгадзе вдруг был убит, а далее в ход пошли пленки Мельниченко, который потом вдруг не понятно как свалил в США и тем самым как бы намекнул о стране заказчице на этот компромат. Украинские местные СМИ вдруг подозрительно активно напали на Кучму, тексты их сообщений были профессионально отредактированы. Но Кучма - мужик, он выдержал, при этом используя вертикаль власти начал зачищать концы как умел, но до Мельниченко добраться не смог. Тот был под серьезнейшей охраной, что однозначно говорило о том, что это проект сильной и хорошо снабжаемой спецслужбы. Я, честно говоря, тогда подумал, что раз он уехал в США, то значит его полностью курирует именно ЦРУ. Но это было ошибкой. Ведь это бывший КГБист умело отводил от себя подозрения таким образом и именно поэтому отправил Мельниченко в США для отсидки. Как бы то ни было КГБист к тому моменту четко уже понял, что надо выводить льготные цены на

газ из договоров о дружбе. Ведь государственный Газпром, а значит и Россия не получали ту валюту, которую мог бы реально получать и которая могла бы спасти Россию от дефолта еще в 1998 году. И путин решил разрывать эти договора о дружбе, но сделать это надо грамотно, а не как де*** менеджеры всяких частных компаний.



Путину нужно было, чтобы имидж России не страдал, чтобы было железобетонное основание разорвать договора о дружбе в контексте газовых поставок, чтобы страна его поддержала. Конечно идеально было бы если бы Украина сама проявила инициативу в этом деле, но как это сделать? Если хорошо подумать, то решение вполне естественное, но затратное - привести к власти в Украине своего человека далекого от экономики, от несговорчивого Кучмы, а лучше всего типа националиста, а еще лучше клоуна нациста. Ведь тогда, если националист "вдруг" захочет разорвать некоторые договора с Россией по газу, которая, если вспомнить старое, виновата и в геноциде украинцев в тяжелые времена голодомора, и в аварии ЧАЭС, и еще во всех грехах, то никто не удивится, а некоторые дегенераты даже и поддержать могут. Но для привода к высшей власти такого своего человека (а круче президента тогда были только яйца) надо хорошенько запудрить мозги населению Украины. А для этого возможно надо подготовить специальные условия для не пуганных идиотов - беспорядки, волнения, толпы людей на площадях и т.д. И через какое-то время настанет момент, что все будут рады скорейшему окончанию беспредела как только хоть кого изберут в президенты. Естественно при этом надо все СМИ украинские и не только завалить баблом и не допустить альтернативного

освещения беспорядков.



Помнишь оранжевую революцию? Это проект Кремля, как теперь можно утверждать вполне обоснованно. Перевод стрелок был осуществлен на США благодаря глупышке Нуланд со своими печеньками на оранжевом майдане, попавшей в кадр многочисленных журналюг, зарабатывающих тогда крутые деньги на нужном освещении майдана. Янукович проглотил жестокую обиду, лишившись законного президенства, а Кучма не придумал ничего лучшего как заявить, что Янукович - не его ставленник. Но дело путина было уже сделано - к власти с относительно малыми затратами пришел Ющенко, который сразу же начал убивать положительное сальдо внешней торговли, изымать гривну из экономики и

наигранно ссориться с Россией по вопросам давнего голодомора и всячески перекручивать нам историю, в результате чего Россия была виноватой буквально во всем. Ну и как вишенка на торте он вдруг объявил на всю страну, что действующий газовый договор с России не очень выгоден и надо его разорвать, чтобы послать более умелых менеджеров в Москву для заключения нового. В результате его действий и действий его сообщницы Тимошенко цена на газ для Украины была поднята в 9,5!!! раз. Это серьезнейшее государственное преступление и нанесение ущерба стране в особо крупных

размерах!!! Путин был счастлив и полон уверенности - ему удалось одурачить

украинцев самым подлым способом - поставить во главу государства

предателя. Естественно юридически газовый договор новый был оформлен так

как надо и пришла пора России и путину собирать богатые плоды, в то время

как экономика Украины на глазах начала сжиматься и начались первые

сокращения финансирования ключевых расходов даже на оборону. Благодаря

реальному валютному запасу, сделанному еще при Кучме, Украина продержалась

на плаву несколько нет. Хотя уже уволенные некоторые трезвые экономисты

говорили о сроке не более одного года. Возможно тут сыграл свою роль

запуск Ющенком в Украину спекулятивного капитала, который сгладил

ненадолго дефицит валют, образовывавшийся из за огромных платежей в Россию

за газ по тимошенковской схеме "либо дорого бери, либо просто плати", а

также временный рост поступлений в бюджет таможенных платежей за счет широкого открытия дверей для импорта.



Путин расслабил булки, а предателю Ющенко надо было грамотно уйти из

власти и не сесть в тюрьму. Тучи уже сгущались над ним. Поэтому он на

очередных выборах можно сказать запустил на свое кресло Януковича в обмен

на обещание личной безопасности и спокойной безбедной старости, ссука. А

Янукович вместо того, чтобы заняться источником главных проблем в стране -

многочисленным агентам фсб в вр, в министерствах, решил ограничиться

решением самой очевидной для него проблемы - проблемы с завышенной ценой

на российский газ после вредительских действий Тимошенко. Ведь он же явно тогда думал, что таким действием не будет злить организаторов оранжевой революции, которые как он думал точно из США, силу и печеньки Нуланд которых он помнил и

почувствовал на собственной шкуре в 2004-2005 годах. А нагрузку на

экономику Украины он хотел снизить путем переговоров с путиным по цене на

газ. Как государственный деятель средней руки он понимал важность этого. Но

он не понял, что такими переговорами он наступает путину на любимый мозоль и прощения за это ему не будет. Путин, как опытный уже волк-политик, с целью демонстрации мнимой дружбы пошел на встречу Януковичу и сделал скидку в 100 долларов в цене на газ. Но этого было явно мало, поэтому Янукович по совету Кучмы и помня его прошлый опыт начал

искать варианты для дальнейшей торговли, манипуляций или даже некоторого шантажа КГБиста. Он сначала посадил Тимошенко за подписание преступного газового договора с

угрозой признать в украинском суде недействительным тот самый договор, которым гордится путин; он начал заигрывать с ЕС для возможного увеличения рынков сбыта дорожающей из-за сверхдорогого газа всей украинской продукции. А это уже было серьезно и неприятно для путина и он решился повторить майдан еще раз, но уже по нарастающей в смысле достижений для России. Тем более бабло уже имелось в резервах России, полученное за поставленный в Украину газ по завышенным ценам и на дурных воровских условиях. Тут получается, что манипуляции именно Тимошенко фактически дало путину финансовую возможность осуществить в Украине еще один государственный

переворот. Тем более КГБисту бывший зек был очень не приятен для равного

общения с ним на переговорах. Это и стало последней каплей в сомнениях путина. А

сомнения были по причине малого времени на подготовку. Поступление денег

за газ сокращалось и сильно затягивать подготовку было рискованно. Поэтому

убедительностью требований для майдана никто сильно не заморачивался. Было

решено, раз Янукович хочет подписать какой-то договор с ЕС, то пусть народ

украинский типа возмутится, что он так этого и не сделает. А то, что

договор будет в самой невыгодной для Украины редакции, сомневаться не

приходилось. Ну и Янукович никогда бы не подписал не выгодное

экономическое соглашение. Он ведь не дурак и неплохо разбирается в

экономических ньюансах, опыт жизненный огромный, да и Кучма ведь его хорошо поднатаскал в ньюансах торговли с путиным.



Вот на этом и решили сделать последний майдан с целью отжать Крым как единственный серьезный козырь, с помощью которого Украина еще могла торговаться с Россией о чем угодно. В подтверждение того, что майдан в 2013 году замутила Россия у меня есть и собственные наблюдения с майдана. Я лично видел и по выправке определил там стоят элитные военные подразделения, говорящие почему-то не по украински, а по русски с каким-то давним знакомым мне рязанским акцентом. Я был тогда удивлен также и другим, что пройдя через весь майдан я не услышал английского языка или немецкого. А ведь должен был. Ведь снова были многочисленные сообщения в сми, что на майдане видели Нуланд с печеньками. Ну и когда к этой нестыковке добавились и другие, широко не освещаемые в данном контексте:

- слишком уж профессионально поджигали бтр на майдане мирные демонстранты;

- в приграничном Харькове действовали так и не пойманные молодые военные

разведчики под видом грабителей инкассаторов, умеющие очень точно стрелять из АК в движении и ни разу не забрав большой суммы и каждый раз сматывающихся после ограбления в сторону российской границы, они явно тренировались или даже сдавали выпускной экзамен;

- реальные лагеря для подготовки майдановцев не были замечены или зафиксированы в Украине;

- лично видел в Киеве куратора журналистов, который платил им бабки в

конвертах и давал устные инструкции на русском языке какие репортажи ему

нужны от них - больше крови, крики банду геть, Янукович му*** и т.д;

- возможно кто-то сможет добавить и свои другие, о которых я забыл;

я понял, что нас наебали в этот раз конкретно. Только из-за нуланд снова

сначала думал, что это США влезли к нам. Пропаганда грамотная в сми делает

свое дело, ссука. Она подвела и Януковича, который был вывезен в Россию и

таким образом не подумав (а он вообще никогда не думал серьзно ) он фактически стал предателем Украины. Не будем его судить, путин наебал очень многих,

благодаря своему опыту кгбиста.



Крым и другие территории были главной целью этой спецоперации потому, что отжать что либо еще уже было нельзя из Украины. Не введение в стране военного положения, как это

указано в Конституции в 2014 году, однозначно является страшным

государственным преступлением. Теперь смелые и мудрые руководители вещают

с ютуба, что сразу же тогда разгадали план путина и сделали все вопреки

ему, но все то знают, что они засцали либо продались. Ведь отступить с

боем это почетно для любого воина, а сдать без боя жемчужину Украины это

несмываемый позор для президента такой же, как и от предательство Ющенка.

Ведь люди военные все должны понимать, что начни ВСУ бои с отступлением в Крыму

тогда, сейчас бы весь промышленный восток Украины работал бы на победу, а до сих пор

стреляли бы в Крыму и главное - не было бы позорного референдума, когда ошарашенные

предательством крымчане голосовали за отделение от Украины под охраной

российских вооруженных сил. Странно, но во время того самого совещания в СНБО на

нем присутствовала и Тимошенко.



Будет ли война? Тимошенко, как проколовшийся агент путина, мешает сейчас

Порошенко, который в свою очередь наверняка уже все понял, что пришел к

власти исключительно за счет сдачи Крыма, а мы добавим что в результате

вооруженного переворота с помощью российских штурмовых бригад. А значит прощения

ему не будет, так как вляпался он по самое не могу. Об этом почти уже

прямо говорят его соратники в лице Турчинова, правда пока под другим

соусом. Ему не поможет отмыться даже специально созданное министерство

пропаганды. Единственный выход для него - вернуть Восток Украины и взять

границу под контроль. Это спасет его. Ведь хоть что-то он должен сделать

из того, что обещал. Хотя обещанного три года ждут.



А Крым ему не по зубам. Там сейчас реально круто, так как путин вложил туда все оставшиеся украинские деньги, поступившие ему за поставленный газ по завышенным ценам. В крымских магазинах упали цены на продукты на 30% за год, ввели в эксплуатацию электростанции (закончившийся ничем скандал с турбиной от Сименс помнишь?), от Керченского моста строят крутые автобаны из местных материалов. Там появились серьезные бабки и явно не от отдыхающих. В Симферополе полно и украинских машин с отдыхающими, но теперь больше стало номеров со львовской области и тернопольской, чем харьковских, днепровских и донецких. Х.з. как это объяснить. Во всех супермаркетах и магазинах есть продукция из Украины и по ходу все

официально. Зарплаты выше чем у нас точно. А коммунальные платежи, хоть и

поднялись все равно ниже наших раза в три, если не ошибаюсь. Все началось непонятное еще при Кучме, когда он был на втором сроке - 2001 год. Тогда еще Украина, Россия и Казахстан организовали очередное объединение или союз. Суть экономическая, но председателем почему-то путин настоял, чтобы стал Кучма. Типа, уважал его, как некоторые могли подумать и я тоже. Но бывший кгбист, когда так поступает, обычно задумывает какой-то сложный план. Я тогда немного думал об этом, но угроз никаких не обнаружил и не усмотрел, так как старые договора о дружбемежду странами были юридически железобетонными.Но я упустил вопрос экономики и не понимал, что за большие деньги можно и мать родную продать. В договорах о дружбе были фактически прописаны льготные цены на газ, который поставляла Россия. А если ты помнишь, в 1998 году - совсем недавно до этого - произошел кризис, в результате которого фактически был объявлен дефолт России, да и нас трясло основательно. Это настолько хреново, особенно для страны, которая обладает ох... запасами полезных ископаемых, что российская власть под предводительствомпутина решила осуществить ревизию всех договоров о дружбе с их льготными ценами. А Кучма в своем огороде начал всеми силами оказывать поддержку украинскому экспорту за границу. Приезжал на предприятия и хвалил за наличие экспортных договоров, у кого они тогда имелись. И если были трудности, то он помогал и их решал на самом высоком уровне.Основная проблема была выявлена путиным сразу же - Украина не только покупает газ по 50 долларов, так она с*** еще перепродает его в ЕС по 145-170 долларов, лишая Газпром прибыли и доли рынка. Бизнес так не делается, конечно. Льготой надо пользоваться, но не наглеть. И Кучме Газпром не афишируя предложил согласиться поднять закупочные цены на газ. А он, сославшись на договора о дружбе, естественно не согласился. Кучма хоть и стреляный воробей, но угрозы в ответ не почувствовал и немного расслабился. И тут... последовало странное дело Гонгадзе, который неожиданно для сбушников владел неприятным компроматом на украинскую власть в лице Кучмы да еще и вроде бы где-то опубликовал его. Компромат был так себе, но данные по слухам были настолько точными, что Кучма охуел - было ощущение, что кто-то читает его мысли и знает о нем практически все. Он был возмущен и на пленках позже это было реально слышно. И тут Гонгадзе вдруг был убит, а далее в ход пошли пленки Мельниченко, который потом вдруг не понятно как свалил в США и тем самым как бы намекнул о стране заказчице на этот компромат. Украинские местные СМИ вдруг подозрительно активно напали на Кучму, тексты их сообщений были профессионально отредактированы. Но Кучма - мужик, он выдержал, при этом используя вертикаль власти начал зачищать концы как умел, но до Мельниченко добраться не смог. Тот был под серьезнейшей охраной, что однозначно говорило о том, что это проект сильной и хорошо снабжаемой спецслужбы. Я, честно говоря, тогда подумал, что раз он уехал в США, то значит его полностью курирует именно ЦРУ. Но это было ошибкой. Ведь это бывший КГБист умело отводил от себя подозрения таким образом и именно поэтому отправил Мельниченко в США для отсидки. Как бы то ни было КГБист к тому моменту четко уже понял, что надо выводить льготные цены нагаз из договоров о дружбе. Ведь государственный Газпром, а значит и Россия не получали ту валюту, которую мог бы реально получать и которая могла бы спасти Россию от дефолта еще в 1998 году. И путин решил разрывать эти договора о дружбе, но сделать это надо грамотно, а не как де*** менеджеры всяких частных компаний.Путину нужно было, чтобы имидж России не страдал, чтобы было железобетонное основание разорвать договора о дружбе в контексте газовых поставок, чтобы страна его поддержала. Конечно идеально было бы если бы Украина сама проявила инициативу в этом деле, но как это сделать? Если хорошо подумать, то решение вполне естественное, но затратное - привести к власти в Украине своего человека далекого от экономики, от несговорчивого Кучмы, а лучше всего типа националиста, а еще лучше клоуна нациста. Ведь тогда, если националист "вдруг" захочет разорвать некоторые договора с Россией по газу, которая, если вспомнить старое, виновата и в геноциде украинцев в тяжелые времена голодомора, и в аварии ЧАЭС, и еще во всех грехах, то никто не удивится, а некоторые дегенераты даже и поддержать могут. Но для привода к высшей власти такого своего человека (а круче президента тогда были только яйца) надо хорошенько запудрить мозги населению Украины. А для этого возможно надо подготовить специальные условия для не пуганных идиотов - беспорядки, волнения, толпы людей на площадях и т.д. И через какое-то время настанет момент, что все будут рады скорейшему окончанию беспредела как только хоть кого изберут в президенты. Естественно при этом надо все СМИ украинские и не только завалить баблом и не допустить альтернативногоосвещения беспорядков.Помнишь оранжевую революцию? Это проект Кремля, как теперь можно утверждать вполне обоснованно. Перевод стрелок был осуществлен на США благодаря глупышке Нуланд со своими печеньками на оранжевом майдане, попавшей в кадр многочисленных журналюг, зарабатывающих тогда крутые деньги на нужном освещении майдана. Янукович проглотил жестокую обиду, лишившись законного президенства, а Кучма не придумал ничего лучшего как заявить, что Янукович - не его ставленник.Но дело путина было уже сделано - к власти с относительно малыми затратами пришел Ющенко, который сразу же начал убивать положительное сальдо внешней торговли, изымать гривну из экономики инаигранно ссориться с Россией по вопросам давнего голодомора и всячески перекручивать нам историю, в результате чего Россия была виноватой буквально во всем. Ну и как вишенка на торте он вдруг объявил на всю страну, что действующий газовый договор с России не очень выгоден и надо его разорвать, чтобы послать более умелых менеджеров в Москву для заключения нового. В результате его действий и действий его сообщницы Тимошенко цена на газ для Украины была поднята в 9,5!!! раз. Это серьезнейшее государственное преступление и нанесение ущерба стране в особо крупныхразмерах!!! Путин был счастлив и полон уверенности - ему удалось одурачитьукраинцев самым подлым способом - поставить во главу государствапредателя. Естественно юридически газовый договор новый был оформлен таккак надо и пришла пора России и путину собирать богатые плоды, в то времякак экономика Украины на глазах начала сжиматься и начались первыесокращения финансирования ключевых расходов даже на оборону. Благодаряреальному валютному запасу, сделанному еще при Кучме, Украина продержаласьна плаву несколько нет. Хотя уже уволенные некоторые трезвые экономистыговорили о сроке не более одного года. Возможно тут сыграл свою рользапуск Ющенком в Украину спекулятивного капитала, который сгладилненадолго дефицит валют, образовывавшийся из за огромных платежей в Россиюза газ по тимошенковской схеме "либо дорого бери, либо просто плати", атакже временный рост поступлений в бюджет таможенных платежей за счет широкого открытия дверей для импорта.Путин расслабил булки, а предателю Ющенко надо было грамотно уйти извласти и не сесть в тюрьму. Тучи уже сгущались над ним. Поэтому он наочередных выборах можно сказать запустил на свое кресло Януковича в обменна обещание личной безопасности и спокойной безбедной старости, ссука. АЯнукович вместо того, чтобы заняться источником главных проблем в стране -многочисленным агентам фсб в вр, в министерствах, решил ограничитьсярешением самой очевидной для него проблемы - проблемы с завышенной ценойна российский газ после вредительских действий Тимошенко. Ведь он же явно тогда думал, что таким действием не будет злить организаторов оранжевой революции, которые как он думал точно из США, силу и печеньки Нуланд которых он помнил ипочувствовал на собственной шкуре в 2004-2005 годах. А нагрузку наэкономику Украины он хотел снизить путем переговоров с путиным по цене нагаз. Как государственный деятель средней руки он понимал важность этого. Ноон не понял, что такими переговорами он наступает путину на любимый мозоль и прощения за это ему не будет. Путин, как опытный уже волк-политик, с целью демонстрации мнимой дружбы пошел на встречу Януковичу и сделал скидку в 100 долларов в цене на газ. Но этого было явно мало, поэтому Янукович по совету Кучмы и помня его прошлый опыт началискать варианты для дальнейшей торговли, манипуляций или даже некоторого шантажа КГБиста. Он сначала посадил Тимошенко за подписание преступного газового договора сугрозой признать в украинском суде недействительным тот самый договор, которым гордится путин; он начал заигрывать с ЕС для возможного увеличения рынков сбыта дорожающей из-за сверхдорогого газа всей украинской продукции. А это уже было серьезно и неприятно для путина и он решился повторить майдан еще раз, но уже по нарастающей в смысле достижений для России. Тем более бабло уже имелось в резервах России, полученное за поставленный в Украину газ по завышенным ценам и на дурных воровских условиях. Тут получается, что манипуляции именно Тимошенко фактически дало путину финансовую возможность осуществить в Украине еще один государственныйпереворот. Тем более КГБисту бывший зек был очень не приятен для равногообщения с ним на переговорах. Это и стало последней каплей в сомнениях путина. Асомнения были по причине малого времени на подготовку. Поступление денегза газ сокращалось и сильно затягивать подготовку было рискованно. Поэтомуубедительностью требований для майдана никто сильно не заморачивался. Былорешено, раз Янукович хочет подписать какой-то договор с ЕС, то пусть народукраинский типа возмутится, что он так этого и не сделает. А то, чтодоговор будет в самой невыгодной для Украины редакции, сомневаться неприходилось. Ну и Янукович никогда бы не подписал не выгодноеэкономическое соглашение. Он ведь не дурак и неплохо разбирается вэкономических ньюансах, опыт жизненный огромный, да и Кучма ведь его хорошо поднатаскал в ньюансах торговли с путиным.Вот на этом и решили сделать последний майдан с целью отжать Крым как единственный серьезный козырь, с помощью которого Украина еще могла торговаться с Россией о чем угодно. В подтверждение того, что майдан в 2013 году замутила Россия у меня есть и собственные наблюдения с майдана. Я лично видел и по выправке определил там стоят элитные военные подразделения, говорящие почему-то не по украински, а по русски с каким-то давним знакомым мне рязанским акцентом. Я был тогда удивлен также и другим, что пройдя через весь майдан я не услышал английского языка или немецкого. А ведь должен был. Ведь снова были многочисленные сообщения в сми, что на майдане видели Нуланд с печеньками. Ну и когда к этой нестыковке добавились и другие, широко не освещаемые в данном контексте:- слишком уж профессионально поджигали бтр на майдане мирные демонстранты;- в приграничном Харькове действовали так и не пойманные молодые военныеразведчики под видом грабителей инкассаторов, умеющие очень точно стрелять из АК в движении и ни разу не забрав большой суммы и каждый раз сматывающихся после ограбления в сторону российской границы, они явно тренировались или даже сдавали выпускной экзамен;- реальные лагеря для подготовки майдановцев не были замечены или зафиксированы в Украине;- лично видел в Киеве куратора журналистов, который платил им бабки вконвертах и давал устные инструкции на русском языке какие репортажи емунужны от них - больше крови, крики банду геть, Янукович му*** и т.д;- возможно кто-то сможет добавить и свои другие, о которых я забыл;я понял, что нас наебали в этот раз конкретно. Только из-за нуланд сновасначала думал, что это США влезли к нам. Пропаганда грамотная в сми делаетсвое дело, ссука. Она подвела и Януковича, который был вывезен в Россию итаким образом не подумав (а он вообще никогда не думал серьзно) он фактически стал предателем Украины. Не будем его судить, путин наебал очень многих,благодаря своему опыту кгбиста.Крым и другие территории были главной целью этой спецоперации потому, что отжать что либо еще уже было нельзя из Украины. Не введение в стране военного положения, как этоуказано в Конституции в 2014 году, однозначно является страшнымгосударственным преступлением. Теперь смелые и мудрые руководители вещаютс ютуба, что сразу же тогда разгадали план путина и сделали все вопрекиему, но все то знают, что они засцали либо продались. Ведь отступить сбоем это почетно для любого воина, а сдать без боя жемчужину Украины этонесмываемый позор для президента такой же, как и от предательство Ющенка.Ведь люди военные все должны понимать, что начни ВСУ бои с отступлением в Крымутогда, сейчас бы весь промышленный восток Украины работал бы на победу, а до сих порстреляли бы в Крыму и главное - не было бы позорного референдума, когда ошарашенныепредательством крымчане голосовали за отделение от Украины под охранойроссийских вооруженных сил. Странно, но во время того самого совещания в СНБО нанем присутствовала и Тимошенко.Будет ли война? Тимошенко, как проколовшийся агент путина, мешает сейчасПорошенко, который в свою очередь наверняка уже все понял, что пришел квласти исключительно за счет сдачи Крыма, а мы добавим что в результатевооруженного переворота с помощью российских штурмовых бригад. А значит прощенияему не будет, так как вляпался он по самое не могу. Об этом почти ужепрямо говорят его соратники в лице Турчинова, правда пока под другимсоусом. Ему не поможет отмыться даже специально созданное министерствопропаганды. Единственный выход для него - вернуть Восток Украины и взятьграницу под контроль. Это спасет его. Ведь хоть что-то он должен сделатьиз того, что обещал. Хотя обещанного три года ждут.А Крым ему не по зубам. Там сейчас реально круто, так как путин вложил туда все оставшиеся украинские деньги, поступившие ему за поставленный газ по завышенным ценам. В крымских магазинах упали цены на продукты на 30% за год, ввели в эксплуатацию электростанции (закончившийся ничем скандал с турбиной от Сименс помнишь?), от Керченского моста строят крутые автобаны из местных материалов. Там появились серьезные бабки и явно не от отдыхающих. В Симферополе полно и украинских машин с отдыхающими, но теперь больше стало номеров со львовской области и тернопольской, чем харьковских, днепровских и донецких. Х.з. как это объяснить. Во всех супермаркетах и магазинах есть продукция из Украины и по ходу всеофициально. Зарплаты выше чем у нас точно. А коммунальные платежи, хоть иподнялись все равно ниже наших раза в три, если не ошибаюсь. В стране также явный переизбыток юристов и типа менеджеров, которых, судя по тому что они делают на работе, везде называют продавцами.Экономистов в стране тоже хватает, как не удивительно, если вспомнить в какую ж*** завели страну с украинцами эти министры особенно и/о, президент и депутаты ВР.Что касается филологии, то это может быть просто рекламой филологии. А также может быть попытка подмены истинной истории Украины очередной манипуляцией выгодной для агрессора, отобравшего у нас Крым. Мол пусть читают и изучают примитивные устаревшие произведения и не пытаются понять что же происходит сейчас в стране и кто в этом виноват. Пусть читают филологи про "хіба ревуть воли як ясла повні", но не анализируют и структурируют события в стране за последние 15-20 лет.Вот одно из интересных мнений, рассказанных старым дедом при игре в домино. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 906 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1525 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 00:12 tea написав: Є ось така новина під вечір п"ятниці.

Трамп хоче накласти мита на весь імпорт з Китаю.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43077 ... kie-tovary

Далі ланцюжок виглядає так.Все те,що імпортувалось з Китаю,буде вироблятись в США,а це нові робочі місця,ріст економіки тощо. ..... Є ось така новина під вечір п"ятниці.Трамп хоче накласти мита на весь імпорт з Китаю.Далі ланцюжок виглядає так.Все те,що імпортувалось з Китаю,буде вироблятись в США,а це нові робочі місця,ріст економіки тощо. .....

Всё это так быстро не произойдёт. С остальным в данном посте согласен.



Люди є різні,з різним темпераментом.Можливо,пару чоловік і не змогли коректно відповісти Оресту.Але ж багато хто йому був вдячний за дописи,про що свідчать медалі.

Пара человек могут достать так, что на форуме присутствовать не захочется. Особенно учитывая, что большинству намного быстрее надоедает заниматься переругиванием и толковых людей, с которыми интересно поговорить, становится всё меньше. Хамоватости зато многовато, а заниматься жалобами ... Да на кой чёрт это нужно!



Смотрю, Вы большой поклонник "відомиго військового експерта" Арестовича.

Не знаю, кто его таким назвал, возможно, сам себя. По-моему, он такой же "эксперт", как Семенченко полководец. Смутные (революционные) времена часто выносят на поверхность всякую пену. Эти двое, по-моему, яркие примеры. Почитайте здесь - http://uainfo.org/blognews/266504-lzhec-troll-devstvennik-ili-biografiya-voennogo-eksperta-arestovicha.html и здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/31_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F_2014 . Не хочу употреблять отрицательные эпитеты (даже вполне цензурные), но советую не слишком доверять его аналитике (а лучше вообще не слушать). Я его высказываниями давно не интересуюсь. Всё это так быстро не произойдёт. С остальным в данном посте согласен.Пара человек могут достать так, что на форуме присутствовать не захочется. Особенно учитывая, что большинству намного быстрее надоедает заниматься переругиванием и толковых людей, с которыми интересно поговорить, становится всё меньше. Хамоватости зато многовато, а заниматься жалобами ... Да на кой чёрт это нужно!Смотрю, Вы большой поклонник "відомиго військового експерта" Арестовича.Не знаю, кто его таким назвал, возможно, сам себя.По-моему, он такой же "эксперт", как Семенченко полководец. Смутные (революционные) времена часто выносят на поверхность всякую пену. Эти двое, по-моему, яркие примеры. Почитайте здесь -и здесь -. Не хочу употреблять отрицательные эпитеты (даже вполне цензурные), но советую не слишком доверять его аналитике (а лучше вообще не слушать). Я его высказываниями давно не интересуюсь. Не разговаривать с budivelnik"ом ЛАД 2 Повідомлень: 9869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3098 раз. Подякували: 2896 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 00:22 tea написав: .............

В 2008 році Олексій Яковлєв започаткував дискусію про кризу,що насувається.Дебати тоді буди неймовірні,критика шалена.Дякувати Олексію,він витримав ті баталії.

В цьому році Олексія вистачило ненадовго.Після буквально 5-10 коментарів з критикою він вирішив заблокуватись.Причому критика була на гілці про сепаратизм,а не на фінансовій гілці,наприклад,про кризу,яка там теж є

.... .............В 2008 році Олексій Яковлєв започаткував дискусію про кризу,що насувається.Дебати тоді буди неймовірні,критика шалена.Дякувати Олексію,він витримав ті баталії.В цьому році Олексія вистачило ненадовго.Після буквально 5-10 коментарів з критикою він вирішив заблокуватись.Причому критика була на гілці про сепаратизм,а не на фінансовій гілці,наприклад,про кризу,яка там теж є....

Не сравнивайте критику 2008 и нынешнюю. В 2008 и близко не было такого хамства, не было таких обвинений, как сейчас. "Украинофобия" - это самое мягкое. Там уже доходило до "чемодан, вокзал, Россия". Причём, основную роль в травле играли персонажи с нашей ветки. И, думаю, они не жалеют, что он ушёл. Не сравнивайте критику 2008 и нынешнюю. В 2008 и близко не было такого хамства, не было таких обвинений, как сейчас. "Украинофобия" - это самое мягкое. Там уже доходило до "чемодан, вокзал, Россия". Причём, основную роль в травле играли персонажи с нашей ветки. И, думаю, они не жалеют, что он ушёл. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лип, 2018 01:30, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом ЛАД 2 Повідомлень: 9869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3098 раз. Подякували: 2896 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 00:42 холява написав: .....

и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации.

Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий.

.....

Ведь ПРАВДА, можно и Простить некоторые огрехи и относится с пониманием .



Очень Прошу не злится ,и по доброму относится друг к другу .



С Уважением . .....и все, все,все(простите кого не упомнил)- являются источником ценной информации.Не глупые люди, излагают свои мысли в свойственной им манере и видении происходящих событий......Ведь ПРАВДА, можно и Простить некоторые огрехи и относится с пониманием .С Уважением .

Простите, но далеко не все из "всех, всех, всех" "являются источником ценной информации" и далеко не все из них "излагают свои мысли" (о манере вообще лучше умолчать). А у некоторых есть только одна мысль, и они "её думают" постоянно.



С последним предложением очень хотелось бы согласиться, но практика показывает, что это не реально.

чик чуть ниже Вашего поста привёл пример (замечу, не самый яркий).

С уважением. Простите, но далеко не все из "всех, всех, всех" "являются источником ценной информации" и далеко не все из них "излагаютмысли" (о манере вообще лучше умолчать). А у некоторых есть только одна мысль, и они "её думают" постоянно.С последним предложением очень хотелось бы согласиться, но практика показывает, что это не реально.чуть ниже Вашего поста привёл пример (замечу, не самый яркий).С уважением. Не разговаривать с budivelnik"ом ЛАД 2 Повідомлень: 9869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3098 раз. Подякували: 2896 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 01:25 Tatkaumnihka написав: tea

Да не татко, а Татка, Таня) Да не татко, а Татка, Таня)



Татка ....

Есть история по такому мужскому имени - Татик.



Звали так мальчика, но потом другим деткам в школе стало интересно, что это за имя такое?

И выяснилось, что полное имя - Трактор!



Это еще из тех времен, когда и девочек называли Электростанциями (сокращенно Эля) Татка ....Есть история по такому мужскому имени - Татик.Звали так мальчика, но потом другим деткам в школе стало интересно, что это за имя такое?И выяснилось, что полное имя - Трактор!Это еще из тех времен, когда и девочек называли Электростанциями (сокращенно Эля) rasmus Повідомлень: 859 З нами з: 23.04.09 Подякував: 41 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 01:28 buratinyo

Вот одно из интересных мнений, рассказанных старым дедом при игре в домино. ...

Простите, но напоминает лёгкий бред с демонизацией России. Путин выглядит в таком изложении гением стратегии и тактики - подполковник КГБ превращается чуть ли не Александра Македонского. Простите, но напоминает лёгкий бред с демонизацией России. Путин выглядит в таком изложении гением стратегии и тактики - подполковник КГБ превращается чуть ли не Александра Македонского. Не разговаривать с budivelnik"ом ЛАД 2 Повідомлень: 9869 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3098 раз. Подякували: 2896 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5493549454955496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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