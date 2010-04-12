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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5494549554965497

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:39

Re: Валютный рынок в контексте

Вот одно из интересных мнений, рассказанных старым дедом при игре в домино.


Шизофренический бред атрофированных мозгов, высушенных длительным употреблением алкоголя, доминошника. Хотя странно что нечто подобное на форуме я уже читал в другой интерпретации - а значит очень похоже на вбросы с целью простановки акцентов "путин всех переиграл", вокруг одни агенты путина , очередная охрененная всепобеждающая многоходовка "вездесущего" кремля и в конце порохоботский итог.
Во первых путин может и хороший тактик но крайне хреновый стратег. Отжим Крыма уже сегодня начинает оценивать даже закоренелая вата как одуреннейший влет без каких либо видимых плюсов для россии - при чем на долгие годы вперед.
В обоих опусах значитися "подружка" Ющенко Тимошенка, подписала газовые контракты и бла бла бла. Большего маразма придумать тяжело. В конце каденции, ближе к газовым договорам, не было более непримеримых врагов чем Ющ и Тимошенко. Свидетельство - передача ющом власти Януковичу - при чем открытая. Подписание газовых контрактов Тимошенко - была абсолютно вынужденная мера в том аврале который устроила россия не только для Украи ны но и для Европы - в которой из за морозов уже гибли люди. При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500, очень даже возможно что для откатов, сдав крым, и обвинив во всем "невистку" - ну быдлу же надо прокричать "держите вора" в то время как сама профессура в это время тырила не покладая рук опустошая все вплоть до ЗВР. Удивительно но быдлo продолжает до сих пор жевать эту убогую баланду.
Даже их рассогласование в подписании газовых контрактов Ющер отзывает переговорщиков , европа с Украиной на растяжке, и Тимошенко в попытках потушить этот нешуточный пожар идет на заключение этих контрактов , оставив вне игры ющеровскую прокладку - росукрэнерго. О какой "дружбе" тут может идти речь ?
Путин , несколько раз поздравивший овоща с победой в 2004, и судя по всему травонувший Юща, на "самом деле" лобировал пасечника. Сумеречный психоз.
Ну и жемчужина, после которой эту маразматическую ахинею вообше пропало желание читать. Нуланд с "печеньками" была не на оранжевом майдане , а на майдане 2013-14 - это походит на сильно прогрессирующий старческий маразм. Ну как результат прогрессирующего идиотизма - порохоботский эпилог - вездесущая Тимошенко опять строит козни очередному "Бате". Кстати вот последнее весьма закономерно ввиду общего диагноза. Короче маразм на маразме.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:45

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ну тогда опровергните ешо этот пост, шо он там набрехал :? viewtopic.php?p=4404708#p4404708
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 06:13

Re: Валютный рынок в контексте

Erich Hartmann
2 дня назад
За кого ви голосуватимете на виборах Президента України? Ваш варіант пишіть у коментарях﻿
8,7 тыс. голосов
Анатолій Гриценко
19 %
Вадим Рабінович
3 %
Петро Порошенко
66 %
Юлія Тимошенко
7 %
Олег Ляшко
5 %



мда,когда из зол выбираешь меньшее
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