Додано: Суб 21 лип, 2018 04:39

Вот одно из интересных мнений, рассказанных старым дедом при игре в домино.

Шизофренический бред атрофированных мозгов, высушенных длительным употреблением алкоголя, доминошника. Хотя странно что нечто подобное на форуме я уже читал в другой интерпретации - а значит очень похоже на вбросы с целью простановки акцентов "путин всех переиграл", вокруг одни агенты путина , очередная охрененная всепобеждающая многоходовка "вездесущего" кремля и в конце порохоботский итог.Во первых путин может и хороший тактик но крайне хреновый стратег. Отжим Крыма уже сегодня начинает оценивать даже закоренелая вата как одуреннейший влет без каких либо видимых плюсов для россии - при чем на долгие годы вперед.В обоих опусах значитися "подружка" Ющенко Тимошенка, подписала газовые контракты и бла бла бла. Большего маразма придумать тяжело. В конце каденции, ближе к газовым договорам, не было более непримеримых врагов чем Ющ и Тимошенко. Свидетельство - передача ющом власти Януковичу - при чем открытая. Подписание газовых контрактов Тимошенко - была абсолютно вынужденная мера в том аврале который устроила россия не только для Украи ны но и для Европы - в которой из за морозов уже гибли люди. При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500, очень даже возможно что для откатов, сдав крым, и обвинив во всем "невистку" - ну быдлу же надо прокричать "держите вора" в то время как сама профессура в это время тырила не покладая рук опустошая все вплоть до ЗВР. Удивительно но быдлo продолжает до сих пор жевать эту убогую баланду.Даже их рассогласование в подписании газовых контрактов Ющер отзывает переговорщиков , европа с Украиной на растяжке, и Тимошенко в попытках потушить этот нешуточный пожар идет на заключение этих контрактов , оставив вне игры ющеровскую прокладку - росукрэнерго. О какой "дружбе" тут может идти речь ?Путин , несколько раз поздравивший овоща с победой в 2004, и судя по всему травонувший Юща, на "самом деле" лобировал пасечника. Сумеречный психоз.Ну и жемчужина, после которой эту маразматическую ахинею вообше пропало желание читать. Нуланд с "печеньками" была не на оранжевом майдане , а на майдане 2013-14 - это походит на сильно прогрессирующий старческий маразм. Ну как результат прогрессирующего идиотизма - порохоботский эпилог - вездесущая Тимошенко опять строит козни очередному "Бате". Кстати вот последнее весьма закономерно ввиду общего диагноза. Короче маразм на маразме.