Додано: Суб 21 лип, 2018 09:01

Моє бачення валютного ринку на найближчі тижні і знову1. Закінчився період 20-х чисел, а він ще досі є актуальним, наприклад вчора об"єм валютних торгів виріс з 303 млн до 372 млн.2. Курс гривні до долара здешевів на 0,7%, що не є так суттєво.3. Напевне, що на цьому тижні інтервенції нацбанку були не більшим ніж купівля ним валюти.4. На тижні також не були великих виплат по ПДВ, а також дивідендів, в результаті залишок грошей на коррахунках збільшився до 50,7 млрд, а от об"єм ліквідності залученої НБУ через депосертифікати, навпаки, знизився до 60,5 млрд.5. Маржа на готівковому ринку почала зменшуватись, що свідчить про процеси стабілізації і можливого невеличкого відкату.6. З вівторка-середи почнуться виплати ПДВ і можливо дивідендів, дуже сподіваюсь що нацбанк, та інші учасники ринку будуть це робити дозовано.7. Почався високий туристичний сезон. Жителі країни-агресора читаючи вже просто бойові зведення майже військові хроніки про брак літаків зубожилих "каклов" отримали розрив шаблона втішаючи себе думками, що ми летимо не на закордонний відпочинок, а масово звалюємо з неньки щоб не бачити жахливі картини розіп"ятих хлопчиків по всій країні.8. Відволікся, перепрошую - високий туристичний сезон=виходу валютних заощаджень з матрасів-банок на готівковий ринок, міркую, що в цьому році вплив на ринок цього літнього фактору немалий9. Аграрії - активний продаж фруктів, овочів, та початок продаж зерна. Вплив мені малозрозумілий - по зерну там "ходить" валюта - з однієї кишені в іншу, фрукти-овочі також, але в менший мірі, левова частина піде на гасіння кредитів,якась частина на закупівлю, можливо, насіння, якась немала частина піде на закупівлю паливо-мастильних матеріалів та запчастин на осінь по безготівці, або купівля талонів по цінах на 3-4 грн нижчих ніж на стелах АЗС. Мій висновок-вплив цих факторів не є значним.10. Якось так зовсім непомітно пройшла інформація про закупівлю ядерного палива для наших АЕС в сумі майже 600 млн. доларів. Тобто на цю статтю видатків валюта вже використовуватись не буде.11. Маємо пам"ятати, що валютний ринок чомусь не дуже хоче підкорятися аналітичним розрахункам і живе "своїм життям". Тому не варто довіряти на всі 100% прогнозам, особливо панічним, а жити повноцінним, цікавим та працьовитим життям. Не лінуйтеся і все у Вас, і Вкраїні милій буде добре