Вот одно из интересных мнений, рассказанных старым дедом при игре в домино.
Шизофренический бред атрофированных мозгов, высушенных длительным употреблением алкоголя, доминошника. Хотя странно что нечто подобное на форуме я уже читал в другой интерпретации - а значит очень похоже на вбросы с целью простановки акцентов "путин всех переиграл", вокруг одни агенты путина , очередная охрененная всепобеждающая многоходовка "вездесущего" кремля и в конце порохоботский итог. Во первых путин может и хороший тактик но крайне хреновый стратег. Отжим Крыма уже сегодня начинает оценивать даже закоренелая вата как одуреннейший влет без каких либо видимых плюсов для россии - при чем на долгие годы вперед. В обоих опусах значитися "подружка" Ющенко Тимошенка, подписала газовые контракты и бла бла бла. Большего маразма придумать тяжело. В конце каденции, ближе к газовым договорам, не было более непримеримых врагов чем Ющ и Тимошенко. Свидетельство - передача ющом власти Януковичу - при чем открытая. Подписание газовых контрактов Тимошенко - была абсолютно вынужденная мера в том аврале который устроила россия не только для Украи ны но и для Европы - в которой из за морозов уже гибли люди. При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500, очень даже возможно что для откатов, сдав крым, и обвинив во всем "невистку" - ну быдлу же надо прокричать "держите вора" в то время как сама профессура в это время тырила не покладая рук опустошая все вплоть до ЗВР. Удивительно но быдлo продолжает до сих пор жевать эту убогую баланду. Даже их рассогласование в подписании газовых контрактов Ющер отзывает переговорщиков , европа с Украиной на растяжке, и Тимошенко в попытках потушить этот нешуточный пожар идет на заключение этих контрактов , оставив вне игры ющеровскую прокладку - росукрэнерго. О какой "дружбе" тут может идти речь ? Путин , несколько раз поздравивший овоща с победой в 2004, и судя по всему травонувший Юща, на "самом деле" лобировал пасечника. Сумеречный психоз. Ну и жемчужина, после которой эту маразматическую ахинею вообше пропало желание читать. Нуланд с "печеньками" была не на оранжевом майдане , а на майдане 2013-14 - это походит на сильно прогрессирующий старческий маразм. Ну как результат прогрессирующего идиотизма - порохоботский эпилог - вездесущая Тимошенко опять строит козни очередному "Бате". Кстати вот последнее весьма закономерно ввиду общего диагноза. Короче маразм на маразме.
Erich Hartmann 2 дня назад За кого ви голосуватимете на виборах Президента України? Ваш варіант пишіть у коментарях 8,7 тыс. голосов Анатолій Гриценко 19 % Вадим Рабінович 3 % Петро Порошенко 66 % Юлія Тимошенко 7 % Олег Ляшко 5 %
ЛАД написав:Смотрю, Вы большой поклонник "відомиго військового експерта" Арестовича. Не знаю, кто его таким назвал, возможно, сам себя. Не хочу употреблять отрицательные эпитеты (даже вполне цензурные), но советую не слишком доверять его аналитике (а лучше вообще не слушать). Я его высказываниями давно не интересуюсь.
Мені цікаві його думки.Військовим експертом його кличуть на ТВ-програмах. До сих пір згадую його перший коментар про російсько-українську війну.Пам"ятаєте,як Гіркін зайшов у Слов"янськ,потім наші ЗСУ кинули туди буквально пару танків і гіркінці їх відібрали у наших хлопців.Так от Арестович тоді сказав,що нічого страшного в цьому немає.Так починається практично кожна війна.І як приклад привів такі ж події у сербсько-хорватській війні,коли хорвати з танками йшли в логово сербів,а ті зі словами "Ми ж братський народ" відбирали танки.
При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500
Тимошенко і Путін так склали контракт,що в 2009,передвиборчому році,формула дозволяла 20% знижку,а вже з 2010 року і до 2019 без знижки. Ну і не забувайте - як Тимошенко підписала контракт.Вона підробила директиву від уряду і на її основі Дубина підписав невигідний для України контракт.
Моє бачення валютного ринку на найближчі тижні і знову перепрошую за офтоп 1. Закінчився період 20-х чисел, а він ще досі є актуальним, наприклад вчора об"єм валютних торгів виріс з 303 млн до 372 млн. 2. Курс гривні до долара здешевів на 0,7%, що не є так суттєво. 3. Напевне, що на цьому тижні інтервенції нацбанку були не більшим ніж купівля ним валюти. 4. На тижні також не були великих виплат по ПДВ, а також дивідендів, в результаті залишок грошей на коррахунках збільшився до 50,7 млрд, а от об"єм ліквідності залученої НБУ через депосертифікати, навпаки, знизився до 60,5 млрд. 5. Маржа на готівковому ринку почала зменшуватись, що свідчить про процеси стабілізації і можливого невеличкого відкату. 6. З вівторка-середи почнуться виплати ПДВ і можливо дивідендів, дуже сподіваюсь що нацбанк, та інші учасники ринку будуть це робити дозовано. 7. Почався високий туристичний сезон. Жителі країни-агресора читаючи вже просто бойові зведення майже військові хроніки про брак літаків зубожилих "каклов" отримали розрив шаблона втішаючи себе думками, що ми летимо не на закордонний відпочинок, а масово звалюємо з неньки щоб не бачити жахливі картини розіп"ятих хлопчиків по всій країні. 8. Відволікся, перепрошую - високий туристичний сезон=виходу валютних заощаджень з матрасів-банок на готівковий ринок, міркую, що в цьому році вплив на ринок цього літнього фактору немалий 9. Аграрії - активний продаж фруктів, овочів, та початок продаж зерна. Вплив мені малозрозумілий - по зерну там "ходить" валюта - з однієї кишені в іншу, фрукти-овочі також, але в менший мірі, левова частина піде на гасіння кредитів, якась частина на закупівлю, можливо, насіння, якась немала частина піде на закупівлю паливо-мастильних матеріалів та запчастин на осінь по безготівці, або купівля талонів по цінах на 3-4 грн нижчих ніж на стелах АЗС. Мій висновок-вплив цих факторів не є значним. 10. Якось так зовсім непомітно пройшла інформація про закупівлю ядерного палива для наших АЕС в сумі майже 600 млн. доларів. Тобто на цю статтю видатків валюта вже використовуватись не буде. 11. Маємо пам"ятати, що валютний ринок чомусь не дуже хоче підкорятися аналітичним розрахункам і живе "своїм життям". Тому не варто довіряти на всі 100% прогнозам, особливо панічним, а жити повноцінним, цікавим та працьовитим життям. Не лінуйтеся і все у Вас, і Вкраїні милій буде добре .
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 21 лип, 2018 09:19, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
yaroslav_p написав:Libo Понятно, му*** и пиз....л ты libo, а я провтыкал 1500грн.
Если для тебя это критично, давай номер карточки, я в виде исключения компенсирую. Но имей в виду, мы - мелкие спекулянты и инвесторы - всегда принимаем наши решения самостоятельно и самостоятельно несем за них ответственность.
Самостійно, то зрозуміло...Трубити про це як про вже отриману перемогу не потрібно... А то всім вуха прожужав своїм виграним мільйоном і голосом зверху, а на повірку виявився голос з бутилки...