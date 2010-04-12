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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5496549754985499>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:30

  Yuri_T написав:
  Позитивчик написав:Краще було за отих 250 тисяч, що поставили на футбол...

неужели я всё пропустил и прапор выложил здесь скан квитанции на ставку? :mrgreen:

Та який скан?! Ви про що?! Максимально, що він міг поставити це 20 гривень, зекономлених на не випитій бутилці пива-шмурдяка.
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  Lion+ написав:
  tea написав:
  Василь-Рівне написав:11. Маємо пам"ятати, що валютний ринок чомусь не дуже хоче підкорятися аналітичним розрахункам і живе "своїм життям".

Ринок вже давно проситься піти вище 26.50,але НБУ вже вчетверте не дозволяє.

Обменки и наличные уже 26,50 и выше

Я мав на увазі міжбанк.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:40

  Yuri_T написав:
  freeze написав:как сказал великий Лобановский, игра забывается, а победа остается навсегда, или примерно так сказал.

штамп звучит чуть иначе: "результат остаётся".
и не факт, что именно Лобановский был первым.
но вот что останется в памяти надолго, так это зонт над пуйлом и мокнущие при этом под проливным дождём президент ФИФА, президент Франции, президент Хорватии (женщина), руководители двух национальных футбольных федераций и президент УЕФА.
свиньи всегда остаются свиньями, даже если строят стадионы за миллиарды.

У нас в Києві на фіналі Ліги чемпіонів стадіон був за пару неділь до матчу переданий під протекторат УЄФА... Це значить, що все, що відбувалося на стадіоні до останньої дрібниці - це парафія УЄФА...Ціни на фаст - фуд, квитки, гості, розташування всього і вся, телетрансляція, розподіл доходів і все-все інше - це УЄФА! В рашці за всю організацію турніру відповідальність несла ФІФА. До речі і українські клуби заробили гроші від проведення ненависного багатьом ЧС... ФІФА перерахувала 300 тисяч євро « Динамо» і 200 тисяч євро « Шахтарю».
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:49

  ЛАД написав:
  tea написав:.............
В 2008 році Олексій Яковлєв започаткував дискусію про кризу,що насувається.Дебати тоді буди неймовірні,критика шалена.Дякувати Олексію,він витримав ті баталії.
В цьому році Олексія вистачило ненадовго.Після буквально 5-10 коментарів з критикою він вирішив заблокуватись.Причому критика була на гілці про сепаратизм,а не на фінансовій гілці,наприклад,про кризу,яка там теж є
....

Не сравнивайте критику 2008 и нынешнюю. В 2008 и близко не было такого хамства, не было таких обвинений, как сейчас. "Украинофобия" - это самое мягкое. Там уже доходило до "чемодан, вокзал, Россия". Причём, основную роль в травле играли персонажи с нашей ветки. И, думаю, они не жалеют, что он ушёл.


тут никто не о ком не жалеет...вернее так, для ура-патриотов всегда найдется объект для травли...зачем вести дискуссию и пытаться переубедить или перетянуть на свою сторону...проще расстрелять :mrgreen: ...

или покрыть оскорблениями (большей частью неоправданными и беспричинными).
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:00



по второй ссылке: уморили коренное население голодом в 31-33, потом истребили во второй мировой...после войны заселили Украину своими жителями из Курска/Брянска/Саратова и др.(а что делать? население погибло/было вывезено в Германию/или не вернулось из эвакуации в Сибирь)
получается, что прожив в Украине более 60-65 лет они и сейчас продолжают быть солидарными(в лучшем случае нейтральными)со своей "Родиной" РФией.
и таких по стране не менее 20%.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:05

Re: Валютный рынок в контексте

На ЧР, начебто, теж "не женуть коней"), а, навпаки, почали сповзати)

P. S.
А Кверті - молодець!
Веселі його коменти)))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:09

  Lion+ написав:Курс пошел вверх.

хде - у кого пошёл?
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:34

  Lion+ написав:
  tea написав:
  Василь-Рівне написав:11. Маємо пам"ятати, що валютний ринок чомусь не дуже хоче підкорятися аналітичним розрахункам і живе "своїм життям".

Ринок вже давно проситься піти вище 26.50,але НБУ вже вчетверте не дозволяє.

Обменки и наличные уже 26,50 и выше

Возможно особо наглые.
Адекватные в Харькове 26,40-43/26,47-50.
Может, на следующей неделе и пробьют, если пойдут активные выплаты НДС и дивидендов Авалем.
Кстати, никто так и не подсказал, сколько всё-таки Аваль выплачивает - 4,2 или 2,2 млрд.?
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:37

  Qwerty написав: В рашці за всю організацію турніру відповідальність несла ФІФА. До речі і українські клуби заробили гроші від проведення ненависного багатьом ЧС... ФІФА перерахувала 300 тисяч євро « Динамо» і 200 тисяч євро « Шахтарю».

За что :?:
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

Народ, заканчивается депо через неделю - сразу прыгать обратно в бакс по сколько будет, или ждать ПА26? Есть ли предпосылки для откатика, или будет токадорожать теперь?
thirdeye
 
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