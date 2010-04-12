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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54975498549955005501>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:55

  ЛАД написав:
  Qwerty написав: В рашці за всю організацію турніру відповідальність несла ФІФА. До речі і українські клуби заробили гроші від проведення ненависного багатьом ЧС... ФІФА перерахувала 300 тисяч євро « Динамо» і 200 тисяч євро « Шахтарю».

За что :?:


https://sport.ua/news/394942-chm-2018-prineset-shahteru-200-tysyach-evro-a-dinamo-300-tysyach
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:55

  tea написав:
  ЛАД написав:Смотрю, Вы большой поклонник "відомиго військового експерта" Арестовича.
Не знаю, кто его таким назвал, возможно, сам себя.
Не хочу употреблять отрицательные эпитеты (даже вполне цензурные), но советую не слишком доверять его аналитике (а лучше вообще не слушать). Я его высказываниями давно не интересуюсь.

Мені цікаві його думки.Військовим експертом його кличуть на ТВ-програмах.
До сих пір згадую його перший коментар про російсько-українську війну.Пам"ятаєте,як Гіркін зайшов у Слов"янськ,потім наші ЗСУ кинули туди буквально пару танків і гіркінці їх відібрали у наших хлопців.Так от Арестович тоді сказав,що нічого страшного в цьому немає.Так починається практично кожна війна.І як приклад привів такі ж події у сербсько-хорватській війні,коли хорвати з танками йшли в логово сербів,а ті зі словами "Ми ж братський народ" відбирали танки.

Безусловно, Ваше право интересоваться его мнением, так же, как мнением любого другого человека. Но я бы взял на себя смелость посоветовать его мнению не доверять.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:57

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Qwerty написав: В рашці за всю організацію турніру відповідальність несла ФІФА. До речі і українські клуби заробили гроші від проведення ненависного багатьом ЧС... ФІФА перерахувала 300 тисяч євро « Динамо» і 200 тисяч євро « Шахтарю».

За что :?:


https://sport.ua/news/394942-chm-2018-prineset-shahteru-200-tysyach-evro-a-dinamo-300-tysyach

Спасибо!
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:04

  Василь-Рівне написав:............
9. Аграрії - активний продаж фруктів, овочів, та початок продаж зерна. Вплив мені малозрозумілий - по зерну там "ходить" валюта - з однієї кишені в іншу, фрукти-овочі також, але в менший мірі, левова частина піде на гасіння кредитів,
якась частина на закупівлю, можливо, насіння, якась немала частина піде на закупівлю паливо-мастильних матеріалів та запчастин на осінь по безготівці, або купівля талонів по цінах на 3-4 грн нижчих ніж на стелах АЗС. Мій висновок-вплив цих факторів не є значним.
.......

Вы, вроде, участвуете на форуме конкурентов.
Из ответов там (https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555) я бы такой вывод не делал.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:06

  ЛАД написав:Но я бы взял на себя смелость посоветовать его мнению не доверять.


Мы внимательно отнесемся к этому совету одиозного великодержавного русского шовиниста, украиноненавистника и забитого ватана. Без ваших русских советов мы сами никак. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:21

  Libo написав:
  ЛАД написав:Но я бы взял на себя смелость посоветовать его мнению не доверять.


Мы внимательно отнесемся к этому совету одиозного великодержавного русского шовиниста, украиноненавистника и забитого ватана. Без ваших русских советов мы сами никак. :?


прапор, не перегибай
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Вы, вроде, участвуете на форуме конкурентов.
Из ответов там (https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ?page=5555) я бы такой вывод не делал.

ЛАД з Вами вести дискусії неможливо, бо Ви є настільки самозакоханим нарцисом, що незважаєте на дописи які критикуєте, а потім ображаєтесь, що Вам відповідають не дуже коректно. Читайте уважно опонентів і спустіться зі своїх вершин зверхності та самодовольства, тоді відкриєте для себе багато нового ТУТ. Я писав прогноз на майбутній тиждень, от Ви такий тут шановний акула-аналітик валютного ринку - поясніть мені, спираючись на цифри та аналітику аграрного ринку, як йому вдасться за тиждень обвалити гривню? Як? Корона не завадить нам тут всім простолюдинам це розжувати? А козиряти чужими думками, хай навіть шанованого мною Моцарта, тут якби розуму багато не треба. Свої думки де? Свій аналіз де?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:22

Surfer
Вы передёргиваете в другую сторону.
При Тимошенко газ был по 238 - это "профессура" разогнала его до 500, очень даже возможно что для откатов, сдав крым, и обвинив во всем "невистку" - ну быдлу же надо прокричать "держите вора"

"Проффесура" всё-таки ничего не разгоняла - цена рассчитывалась в строгом соответствии с действовавшим (подписанным Тимошенко) контрактом. Они уменьшили стоимость на 100 долларов за счёт продления договора об аренде военной базы в Крыму, к не "сдачи Крыма". Это была ошибка, но она ни на что не повлияла. РФ (Путин) забрала Крым ещё до окончания старого срока аренды.
С газ. контрактом вопросов много. Глупостей там наделали достаточно, но подробности когда-то выяснятся (думаю, не скоро, когда это уже никого не будет волновать).
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:24

  Libo написав:
  ЛАД написав:Но я бы взял на себя смелость посоветовать его мнению не доверять.


Мы внимательно отнесемся к этому совету одиозного великодержавного русского шовиниста, украиноненавистника и забитого ватана. Без ваших русских советов мы сами никак. :?

Давно не пили?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:24

Re: Валютный рынок в контексте

ждун па25.xx
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Yuri_61
 
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