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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5498549955005501>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:32

  vovodabravis написав:Erich Hartmann


Ник лучшего летчика абвера. Естественно всё это притягивает определенную аудиторию, если вы устроите голосовалку на Newsone будут совершенно другие ответы.
Не имею понятия, что это за блогер под таким ником.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:35

  Lion+ написав:Курс пошел вверх.

Вы ошиблись форумом, загон-портал находиться по другому адресу :)
И в Киеве никакого роста нет, как бы ни хотелось загонялам)

  maxprofit написав:
Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе)

Alex2006,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ??

Да.

  tea написав:
  Alex2006 написав:. Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим :)

А 2014 рік зустрічали теж в гривні?

Тогда было где-то 50 на 50, 100 тыс грн и 15 тыс баксов. Но я тогда еще вовсе не интересовался банковской сферой, и те 100 тыс лежали просто на карточке, а не депозите :)
И повторюсь, девалы 2014-2015 нельзя сравнивать с загончиками периода после 2015, потому что в 2014-2015 гривна падала из-за военных действий, а не экономических. По экономическим причинам курс не упал бы ниже 15, а после кризиса вернулся бы к 10-11. Загонялы любят искажать картину и выставлять, что девал - это правило, а периоды стабильности - исключение, но на самом деле все наоборот :) И текущие колебания в период стабильности обусловлены лишь психологическим влиянием на оленей, а не экономическим.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:42

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Вы, вроде, участвуете на форуме конкурентов.
Из ответов там (https://курс.ком.юа/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555) я бы такой вывод не делал.

ЛАД з Вами вести дискусії неможливо, бо Ви є настільки самозакоханим нарцисом, що незважаєте на дописи які критикуєте, а потім ображаєтесь, що Вам відповідають не дуже коректно. Читайте уважно опонентів і спустіться зі своїх вершин зверхності та самодовольства, тоді відкриєте для себе багато нового ТУТ. Я писав прогноз на майбутній тиждень, от Ви такий тут шановний акула-аналітик валютного ринку - поясніть мені, спираючись на цифри та аналітику аграрного ринку, як йому вдасться за тиждень обвалити гривню? Як? Корона не завадить нам тут всім простолюдинам це розжувати? А козиряти чужими думками, хай навіть шанованого мною Моцарта, тут якби розуму багато не треба. Свої думки де? Свій аналіз де?

Васёк, хамство неизлечимо?
Я Вас где-то критиковал?
Ваши оскорбления хоть как-то связаны с текстом постов?
Я где-то сказал об "обвале гривни"? Или Вы считаете, что рост курса = "обвалу"?
Вы считаете, что в своём посте Вы потрясли форум глубиной анализа?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 лип, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:56

  Alex2006 написав:......
  maxprofit написав:
Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе)

Alex2006,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ??

Да.

  tea написав:
  Alex2006 написав:. Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим :)

А 2014 рік зустрічали теж в гривні?

Тогда было где-то 50 на 50, 100 тыс грн и 15 тыс баксов. Но я тогда еще вовсе не интересовался банковской сферой, и те 100 тыс лежали просто на карточке, а не депозите :)

За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас. :)
И повторюсь, девалы 2014-2015 нельзя сравнивать с загончиками периода после 2015, потому что в 2014-2015 гривна падала из-за военных действий, а не экономических. По экономическим причинам курс не упал бы ниже 15, а после кризиса вернулся бы к 10-11. Загонялы любят искажать картину и выставлять, что девал - это правило, а периоды стабильности - исключение, но на самом деле все наоборот :) И текущие колебания в период стабильности обусловлены лишь психологическим влиянием на оленей, а не экономическим.

15 или даже 13 было бы мало? При Ваших 100 тыс. грн - до девала это экв. 12,5 тыс. долл., при курсе даже 13 получилось бы 7,7 тыс., т.е. потеря почти 5 тыс. долл.
В нашей жизни пока что правило не девал или стабильность, а стабильность, сменяющаяся девалом. :)
Сейчас у нас уже 3 года стабильность. Срок следующего девала уверенно не назову, но, похоже, уже пора.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:59

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Вы считаете, что в своём посте Вы потрясли форум глубиной анализа?

Це якраз ті слова завдяки яким більшість ТУТ нічого не пише. Бо знайдеться от такий паразит - солітер який чіпляється своїми кігтиками до жертви в кишківнику, присмоктується і п"є з неї соки, але не знає, що таким чином згубить хазяїна, а потім і здохне сам. Така тактика і у Вас. Ви ж нічого по темі не пишете - ЗОВСІМ НІЧОГО. Ви лише паразитуєте на дописах інших, висмоктуючи з них сокі. Всі Ваши повідомлення основані лише на цитатах ЧУЖИХ думок. Своїх немає, а чому? Відповідь тут :
Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:02

  freeze написав:
  vovodabravis написав:Erich Hartmann


Ник лучшего летчика абвера.

Ви хотіли написати "люфтваффе", здається. :wink: До речі, радше не "найліпшого" пілота, а "найбільш результативного" (збивав переважно на Східному фронті, такі "перемоги" цінилися серед пілотів менше). По збитих "західних" літаках окремі рейтинги.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:06

freeze Разве надо голосовать не там ,где "тусуется" все основное население, блогер ерик - еще тот "клятый бендера" но мне нравится ,как и многим другим
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:08

  ЛАД написав:За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас. :)


За два украинских года я удвоил. :shock:
Плюс жил тут как при коммунизме.
Меня вычислили, раскусили, обзавидовались и переводят к новому более суровому месту службы. :?
Но я буду скучать и часто к вам приезжать. :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:и переводят к новому более суровому месту службы.


Чернигов?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:25

Libo
Вопрос был не к Вам, но рад за Вас тоже!
Не поделитесь на чём? На амер. акциях? На меди? Серебре?
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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