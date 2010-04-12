Додано: Суб 21 лип, 2018 11:35

Lion+ написав: Курс пошел вверх. Курс пошел вверх.

maxprofit написав: Пусть реальный курс будет 26, на пусть даже 10к "прибыль" аж 10к грн. Да у меня в месяц одних только процентов капает гораздо больше, не говоря уже о доходе)



Alex2006,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ?? ,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ??

tea написав: Alex2006 написав: . Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим . Моя главная ставка - это нахождение на 78% в гривне, все остальное - мелочи по сравнению с этим

А 2014 рік зустрічали теж в гривні? А 2014 рік зустрічали теж в гривні?

Вы ошиблись форумом, загон-портал находиться по другому адресуИ в Киеве никакого роста нет, как бы ни хотелось загонялам)Да.Тогда было где-то 50 на 50, 100 тыс грн и 15 тыс баксов. Но я тогда еще вовсе не интересовался банковской сферой, и те 100 тыс лежали просто на карточке, а не депозитеИ повторюсь, девалы 2014-2015 нельзя сравнивать с загончиками периода после 2015, потому что в 2014-2015 гривна падала из-за военных действий, а не экономических. По экономическим причинам курс не упал бы ниже 15, а после кризиса вернулся бы к 10-11. Загонялы любят искажать картину и выставлять, что девал - это правило, а периоды стабильности - исключение, но на самом деле все наоборотИ текущие колебания в период стабильности обусловлены лишь психологическим влиянием на оленей, а не экономическим.