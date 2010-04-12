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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:30
Re: Валютный рынок в контексте
удельные князьки, подмявшие под себя весь бизнес у себя в на местах, беспредельно алчные до денег и власти правят у нас балом. По этой причине Украина на сегодняшний день оказалась на 49 месте из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства в 2018 году и 5 место в Европе.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 лип, 2018 12:44, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:33
гривна наше фсё
юани скоро заполонят весь мир
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:35
Господа модераторы, можете меня банить за обсуждение модерирования.
Но просто интересно, почему некоторым позволено совершенно безнаказанно хамить по полной программе?
Если бы я написал хоть что-то похожее на дописи Васи, меня бы уже забанили минимум на неделю.
Пост будивельника с матами-перематами удалили, но просто хамские посты так и остались. И бана не было даже на час.
Да и подписи наши несколько отличаются. Если будивельник мою подпись расценил как оскорбление, то я даже не знаю, как оценивать его подпись.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:43
А гривня станет мировой валютой!
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:45
По городам пошел рост доллара. Похоже, в отсутствие банков хотят сыграть на панику.
В Киеве, кстати, рост не столь заметен...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46
Yuri_61 да не,гривна не уверен,лучше в евро,а насчет юани,ой не дай бог,и вообще не каркайте,уже один раз постарались)))
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:52
Ти диви
Він ще й жаліється
А як народна мудрість
Посієш вітер-пожнеш бурю...
Посіяв - тепер пожинай.
Я знаю елементарний варіант вирішення проблеми
1 Забираєш причину( свій підпис) - і не треба буде ні на кого жалітись
2 Я повністю погоджуюсь з Василем що ти інформаційний вампір , в якого власних думок катма- тому й виживаєш на чужих ( а вже звідки ти ці чужі береш , з москальських темників за які тобі можливо й доплачують , чи постів тутешніх дописувачів) - розуму тобі все одно не додає, і примітивізм а не гуризм видно не озброєним оком.
ПС
А тепер подивимось чи в тебе вистарчить розуму допетрати що причина моїх відповіде- твої маніпуляції.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:52
другой бы спорил, я не буду
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:01
Re: Валютный рынок в контексте
В школе Вова не учился хорошим манерам. Зато Вова мечтал стать шпионом.
А тётя президент пусть мокнет под проливным дождём.
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:05
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