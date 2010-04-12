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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5499550055015502>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

удельные князьки, подмявшие под себя весь бизнес у себя в на местах, беспредельно алчные до денег и власти правят у нас балом. По этой причине Украина на сегодняшний день оказалась на 49 месте из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства в 2018 году и 5 место в Европе. Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 лип, 2018 12:44, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:33

  vovodabravis написав:Трамп каждый день "чудит без баяна" Путин плохо на него влияет,этих двух шалунов нельзя вместе оставлять. с такими активными действиями ,я конечно понимаю что он хочет поднять величие индустрии США , и да я понимаю что каждый город Америки боится повтрить судьбу Детройт но ,что ЕС что Китай могут решить что доллар не так уж и важен ,и мы к зиме будем видеть не то что курс по 25ХХ которого так боится Юрий но и намного круче.


гривна наше фсё :mrgreen:
юани скоро заполонят весь мир :lol:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:35

Господа модераторы, можете меня банить за обсуждение модерирования.
Но просто интересно, почему некоторым позволено совершенно безнаказанно хамить по полной программе?
Если бы я написал хоть что-то похожее на дописи Васи, меня бы уже забанили минимум на неделю.
Пост будивельника с матами-перематами удалили, но просто хамские посты так и остались. И бана не было даже на час.
Да и подписи наши несколько отличаются. Если будивельник мою подпись расценил как оскорбление, то я даже не знаю, как оценивать его подпись.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:43

  Yuri_61 написав:
  vovodabravis написав:Трамп каждый день "чудит без баяна" Путин плохо на него влияет,этих двух шалунов нельзя вместе оставлять. с такими активными действиями ,я конечно понимаю что он хочет поднять величие индустрии США , и да я понимаю что каждый город Америки боится повтрить судьбу Детройт но ,что ЕС что Китай могут решить что доллар не так уж и важен ,и мы к зиме будем видеть не то что курс по 25ХХ которого так боится Юрий но и намного круче.


гривна наше фсё :mrgreen:
юани скоро заполонят весь мир :lol:

А гривня станет мировой валютой!
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:45

По городам пошел рост доллара. Похоже, в отсутствие банков хотят сыграть на панику.
В Киеве, кстати, рост не столь заметен...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46

Yuri_61 да не,гривна не уверен,лучше в евро,а насчет юани,ой не дай бог,и вообще не каркайте,уже один раз постарались)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:52

  ЛАД написав:Да и подписи наши несколько отличаются. Если будивельник мою подпись расценил как оскорбление, то я даже не знаю, как оценивать его подпись.
Ти диви
Він ще й жаліється
А як народна мудрість
Посієш вітер-пожнеш бурю...
Посіяв - тепер пожинай.
Я знаю елементарний варіант вирішення проблеми
1 Забираєш причину( свій підпис) - і не треба буде ні на кого жалітись
2 Я повністю погоджуюсь з Василем що ти інформаційний вампір , в якого власних думок катма- тому й виживаєш на чужих ( а вже звідки ти ці чужі береш , з москальських темників за які тобі можливо й доплачують , чи постів тутешніх дописувачів) - розуму тобі все одно не додає, і примітивізм а не гуризм видно не озброєним оком.

ПС
А тепер подивимось чи в тебе вистарчить розуму допетрати що причина моїх відповіде- твої маніпуляції.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:52

  Qwerty написав:
  Yuri_T написав:но вот что останется в памяти надолго, так это зонт над пуйлом и мокнущие при этом под проливным дождём президент ФИФА, президент Франции, президент Хорватии (женщина), руководители двух национальных футбольных федераций и президент УЕФА.
свиньи всегда остаются свиньями, даже если строят стадионы за миллиарды.

В рашці за всю організацію турніру відповідальність несла ФІФА.

другой бы спорил, я не буду :mrgreen:

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:01

Re: Валютный рынок в контексте

В школе Вова не учился хорошим манерам. Зато Вова мечтал стать шпионом.
А тётя президент пусть мокнет под проливным дождём.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:05

  ЛАД написав:Libo
Вопрос был не к Вам, но рад за Вас тоже!
Не поделитесь на чём? На амер. акциях? На меди? Серебре?


На акциях. И пока не медных и серебрянных рудников. Акции медных и серебрянных рудников вырастут в 10 раз в 2022-2023 гг. 8)
Libo
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