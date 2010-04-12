Додано: Суб 21 лип, 2018 13:23

ЛАД написав: Alex2006 написав: ......

maxprofit написав: Alex2006,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ?? ,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ??

Да.



tea написав: А 2014 рік зустрічали теж в гривні? А 2014 рік зустрічали теж в гривні?

Тогда было где-то 50 на 50, 100 тыс грн и 15 тыс баксов. Но я тогда еще вовсе не интересовался банковской сферой, и те 100 тыс лежали просто на карточке, а не депозите ......Да.Тогда было где-то 50 на 50, 100 тыс грн и 15 тыс баксов. Но я тогда еще вовсе не интересовался банковской сферой, и те 100 тыс лежали просто на карточке, а не депозите

За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас.

За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас.

ЛАД написав: И текущие колебания в период стабильности обусловлены лишь психологическим влиянием на оленей, а не экономическим. И повторюсь, девалы 2014-2015 нельзя сравнивать с загончиками периода после 2015, потому что в 2014-2015 гривна падала из-за военных действий, а не экономических. По экономическим причинам курс не упал бы ниже 15, а после кризиса вернулся бы к 10-11. Загонялы любят искажать картину и выставлять, что девал - это правило, а периоды стабильности - исключение, но на самом деле все наоборотИ текущие колебания в период стабильности обусловлены лишь психологическим влиянием на оленей, а не экономическим.

15 или даже 13 было бы мало? При Ваших 100 тыс. грн - до девала это экв. 12,5 тыс. долл., при курсе даже 13 получилось бы 7,7 тыс., т.е. потеря почти 5 тыс. долл.

В нашей жизни пока что правило не девал или стабильность, а стабильность, сменяющаяся девалом.

Сейчас у нас уже 3 года стабильность. Срок следующего девала уверенно не назову, но, похоже, уже пора. 15 или даже 13 было бы мало? При Ваших 100 тыс. грн - до девала это экв. 12,5 тыс. долл., при курсе даже 13 получилось бы 7,7 тыс., т.е. потеря почти 5 тыс. долл.В нашей жизни пока что правило не девал или стабильность, а стабильность, сменяющаяся девалом.Сейчас у нас уже 3 года стабильность. Срок следующего девала уверенно не назову, но, похоже, уже пора.

За 4 года, и более чем в 4 раза. Это несложно, если учесть, что доход привязан к баксу.Курс 13-15 был бы временным, в конце все упало бы к 10-11. А грн депо за год дало бы 8*1.14 = 9.12, еще годик и 9.12*1.14 = 10.39. За 2 года все вполне скомпенсировалось бы, не говоря уже о том, что покупательная способность упала бы точно не пропорционально девальвации, так что по факту потери небольшие. Повторюсь, какие-то потери у вас есть лишь когда вы тратите деньги. Пример:1. Курс был 26, товар стоил 26 000 грн, вы его не купили2. Начался загончик, курс стал 28, товар стал стоить 28 0003. Загончик закончился, курс стал 26,5, товар стал стоить 26 5004. За это время ваша гривна пролежала на депо и за 2 мес загончика начислено +2%, имеем 26 000*1.02 = 26 5205. Вы спокойно покупаете товар за 26 500, и никаких потерь нет.