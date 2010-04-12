maxprofit написав:Alex2006,у Вас депозитів мінімум на 1,5 млн грн ??
Да.
tea написав:А 2014 рік зустрічали теж в гривні?
Тогда было где-то 50 на 50, 100 тыс грн и 15 тыс баксов. Но я тогда еще вовсе не интересовался банковской сферой, и те 100 тыс лежали просто на карточке, а не депозите
За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас.
За 4 года, и более чем в 4 раза. Это несложно, если учесть, что доход привязан к баксу.
ЛАД написав:
И повторюсь, девалы 2014-2015 нельзя сравнивать с загончиками периода после 2015, потому что в 2014-2015 гривна падала из-за военных действий, а не экономических. По экономическим причинам курс не упал бы ниже 15, а после кризиса вернулся бы к 10-11. Загонялы любят искажать картину и выставлять, что девал - это правило, а периоды стабильности - исключение, но на самом деле все наоборот И текущие колебания в период стабильности обусловлены лишь психологическим влиянием на оленей, а не экономическим.
15 или даже 13 было бы мало? При Ваших 100 тыс. грн - до девала это экв. 12,5 тыс. долл., при курсе даже 13 получилось бы 7,7 тыс., т.е. потеря почти 5 тыс. долл. В нашей жизни пока что правило не девал или стабильность, а стабильность, сменяющаяся девалом. Сейчас у нас уже 3 года стабильность. Срок следующего девала уверенно не назову, но, похоже, уже пора.
Курс 13-15 был бы временным, в конце все упало бы к 10-11. А грн депо за год дало бы 8*1.14 = 9.12, еще годик и 9.12*1.14 = 10.39. За 2 года все вполне скомпенсировалось бы, не говоря уже о том, что покупательная способность упала бы точно не пропорционально девальвации, так что по факту потери небольшие. Повторюсь, какие-то потери у вас есть лишь когда вы тратите деньги. Пример: 1. Курс был 26, товар стоил 26 000 грн, вы его не купили 2. Начался загончик, курс стал 28, товар стал стоить 28 000 3. Загончик закончился, курс стал 26,5, товар стал стоить 26 500 4. За это время ваша гривна пролежала на депо и за 2 мес загончика начислено +2%, имеем 26 000*1.02 = 26 520 5. Вы спокойно покупаете товар за 26 500, и никаких потерь нет.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
vovodabravis написав:Саммит Евросоюза дал зеленый свет секторальной евроинтеграции Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем материале для ZN.UA, передает УНН.
“Главное, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции... создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ”, — считает она. глядите и вправду забеспокоились за действия(или скорее бездействия)наших
Ну если какая-то "Климпуш-Цинцадзе" что-то заявила - значит так и есть (сарказм).
А если серьезно, что реально "дал Саммит Евросоюза"? Кроме почвы для "заявлений" разнообразных украинских керманычей об очередной перемоге?
Я из текста просто не понял
политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции
-это оно? Если да, то такую перемогу трудно переоценить
ЛАД написав:........... За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас.
За 4 года, и более чем в 4 раза. Это несложно, если учесть, что доход привязан к баксу.
Не преуменьшайте свои достоинства! Даже за 4 года вчетверо увеличить капитал (если речь идёт не о 100 или 1000 долл.) совсем не так просто. Стесняюсь спросить, как Вам это удалось. Надеюсь, не на депозитах.
Курс 13-15 был бы временным, в конце все упало бы к 10-11. А грн депо за год дало бы 8*1.14 = 9.12, еще годик и 9.12*1.14 = 10.39. За 2 года все вполне скомпенсировалось бы
Что было бы, если бы говорить сложно. Я думаю, что стабилизировалось бы, но крайней мере, на 13+. А таких % по депо сегодня практически нет. Особенно с учётом НДФЛ.
не говоря уже о том, что покупательная способность упала бы точно не пропорционально девальвации, так что по факту потери небольшие. Повторюсь, какие-то потери у вас есть лишь когда вы тратите деньги. Пример: 1. Курс был 26, товар стоил 26 000 грн, вы его не купили 2. Начался загончик, курс стал 28, товар стал стоить 28 000 3. Загончик закончился, курс стал 26,5, товар стал стоить 26 500 4. За это время ваша гривна пролежала на депо и за 2 мес загончика начислено +2%, имеем 26 000*1.02 = 26 520 5. Вы спокойно покупаете товар за 26 500, и никаких потерь нет.
Тут Вы перешли совсем к другой ситуации. Это не девал, а лёгкие колебания курса. При этом ситуация чисто гипотетическая: 26 - 28 - 26,5. Вы заранее не знаете: а) остановится ли курс на 28; б) откатится ли курс к 26,5. Сегодня риски такого расчёта мне представляются неоправданными. Но ... деньги Ваши, Вам решать.
ЛАД написав:Libo Вопрос был не к Вам, но рад за Вас тоже! Не поделитесь на чём? На амер. акциях? На меди? Серебре?
На акциях. И пока не медных и серебрянных рудников. Акции медных и серебрянных рудников вырастут в 10 раз в 2022-2023 гг.
О как, а я думал это тебе букмекерские отблагодарили Сегодня кстати Динамо - Шахтер, есть информация кто победит?
Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.