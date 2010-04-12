ЛАД написав:

Курс 13-15 был бы временным, в конце все упало бы к 10-11. А грн депо за год дало бы 8*1.14 = 9.12, еще годик и 9.12*1.14 = 10.39. За 2 года все вполне скомпенсировалось бы

не говоря уже о том, что покупательная способность упала бы точно не пропорционально девальвации, так что по факту потери небольшие. Повторюсь, какие-то потери у вас есть лишь когда вы тратите деньги. Пример:

1. Курс был 26, товар стоил 26 000 грн, вы его не купили

2. Начался загончик, курс стал 28, товар стал стоить 28 000

3. Загончик закончился, курс стал 26,5, товар стал стоить 26 500

4. За это время ваша гривна пролежала на депо и за 2 мес загончика начислено +2%, имеем 26 000*1.02 = 26 520

5. Вы спокойно покупаете товар за 26 500, и никаких потерь нет.

Что было бы, если бы говорить сложно. Я думаю, что стабилизировалось бы, но крайней мере, на 13+.А таких % по депо сегодня практически нет. Особенно с учётом НДФЛ.Тут Вы перешли совсем к другой ситуации. Это не девал, а лёгкие колебания курса. При этом ситуация чисто гипотетическая: 26 - 28 - 26,5. Вы заранее не знаете:а) остановится ли курс на 28;б) откатится ли курс к 26,5.Сегодня риски такого расчёта мне представляются неоправданными.Но ... деньги Ваши, Вам решать.