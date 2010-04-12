Потребление электроэнергии в Украине в январе-июне 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,8% (на 2 млрд 104,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 76 млрд 755,7 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за этот период возросло на 3% (на 1 млрд 792,4 млн кВт-ч) – до 61,361 млрд кВт-ч. Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 4,4% ... ........ Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (на 379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 149,726 млрд кВт-ч, без учета потерь – на 0,4% (на 461,5 млн кВт-ч), до 118 млрд 719,5 млн кВт-ч.
ЛАД написав:........... За эти 3 года Вы учетверили Свой капитал? Рад за Вас.
За 4 года, и более чем в 4 раза. Это несложно, если учесть, что доход привязан к баксу.
Не преуменьшайте свои достоинства! Даже за 4 года вчетверо увеличить капитал (если речь идёт не о 100 или 1000 долл.) совсем не так просто. Стесняюсь спросить, как Вам это удалось. Надеюсь, не на депозитах.
Тут я выделил бы 3 фактора: 1. Увеличение дохода (как базового долларового, так и гривневого, в следствии девальвации) 2. Уменьшение затрат (также в следствии девальвации) 3. Проценты по депозитам (в 2015 году было 18% "чистыми", в 2016 - 15%, теперь 12%) Это легко объяснимо простым примером: До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год). После 2015 доход $3000 (63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу.
ЛАД написав:
Курс 13-15 был бы временным, в конце все упало бы к 10-11. А грн депо за год дало бы 8*1.14 = 9.12, еще годик и 9.12*1.14 = 10.39. За 2 года все вполне скомпенсировалось бы
Что было бы, если бы говорить сложно. Я думаю, что стабилизировалось бы, но крайней мере, на 13+. А таких % по депо сегодня практически нет. Особенно с учётом НДФЛ.
не говоря уже о том, что покупательная способность упала бы точно не пропорционально девальвации, так что по факту потери небольшие. Повторюсь, какие-то потери у вас есть лишь когда вы тратите деньги. Пример: 1. Курс был 26, товар стоил 26 000 грн, вы его не купили 2. Начался загончик, курс стал 28, товар стал стоить 28 000 3. Загончик закончился, курс стал 26,5, товар стал стоить 26 500 4. За это время ваша гривна пролежала на депо и за 2 мес загончика начислено +2%, имеем 26 000*1.02 = 26 520 5. Вы спокойно покупаете товар за 26 500, и никаких потерь нет.
Тут Вы перешли совсем к другой ситуации. Это не девал, а лёгкие колебания курса. При этом ситуация чисто гипотетическая: 26 - 28 - 26,5. Вы заранее не знаете: а) остановится ли курс на 28; б) откатится ли курс к 26,5. Сегодня риски такого расчёта мне представляются неоправданными. Но ... деньги Ваши, Вам решать.
Ну, в текущей ситуации люди уже научены опытом, и по 40 бакс сметать не будут. Я уже объяснял когда-то о том, почему при загоне всегда будет лимит, который никак не пресечь viewtopic.php?p=3727541#p3727541. Вкратце перефразирую еще раз. Каждый раз при анализе выгодности покупки валюты идет сравнение с % по грн депо. Например, сейчас при форварде на год имеем 26.45*1.12 = 29.62. Итого, есть смысл покупать бакс "в матрас" только если есть уверенность, что через год курс будет выше 29.62. Допустим, начался загон, курс поднялся к 28. По той же формуле считаем 28*1.12 = 31.36. Такой курс через год крайне маловероятен, но все же некоторые олени продолжают скупать бакс. Так мы доходим до 29. Считаем снова: 29*1.12 = 32.48. Оленья ликвидность выдохлась, а те, у кого ликвидность есть, достаточно умны, чтобы понять нереалистичность курса 32.48. Итого спрос резко падает, курс откатывает, провоцируя загонял начинать главную стрижку и полностью сливаться, пока еще есть кому напарить бакс. Но при этом им нужно убеждать конкурентов на слив в том, что "это временное падение перед новой ракетой!!!" или "27 - железобетонное дно!!", а то курс сильно быстро откатит, и они не успеют много наварить. Так что, курс и точно остановиться на адекватной отметке, и точно откатит назад. Он может откатить и не к предыдущим позициям, а чуть выше, но при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере. Как и в нынешней реальности, курс год назад был 25, потом был загон к 29 (заметьте, не вышло загнать курс выше прошлого года, что уже говорит о том, что многие олени поумнели), а затем откатил к 26. Это не предыдущие позиции, но за год грн депо дало 25*1.12 = 28, что с лихвой компенсирует разницу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Ruslan2453 написав:Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.
То есть сегодня в Шахтера верят еще больше. Понятно, ну у Динамо шансы тоже есть, всетаки вицечемпион мира в составе)) Интересно распространится ли сюда тенденция ЧМ - кто сначала отдаст инициативу тот в итоге побеждает.
Ruslan2453 написав:Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.
То есть сегодня в Шахтера верят еще больше. Понятно, ну у Динамо шансы тоже есть, всетаки вицечемпион мира в составе)) Интересно распространится ли сюда тенденция ЧМ - кто сначала отдаст инициативу тот в итоге побеждает.
Возле стадиона великолепная атмосфера, тысячи людей идут с моря или просто совершают променад в парке, подтягиваются болельщики Шахтера и Динамо, доброжелательная полиция и нацгвардия, погодка шепчет, у входа на стадион хор девушек поет рок, люди улыбаются и доброжелательны. У обменника недалеко от стадиона большая очередь, стоит инкассатор в черной форме с автоматом АК на груди, руки на автомате, девушка подходит и спрашивает у него - Вы последний менять валюту, - Я что похож на человека, который сейчас будет менять валюту? И вся очередь рассмеялась, и охранник, и девушка. Надеюсь эту доброжелательную ауру сегодня никто не испортит.
ЛАД написав:Спасибо за замечание, исправил. Интересно было бы увидеть от Вас хоть один пост по делу, а не под...(колки). Что-то не помню ни одного. Зато хамоватых хватает. Дальнейших успехов на этом поприще!
Не помните мои посты по делу ? тем хуже для вас. Нарцисизм+склероз = вредит вашего организму