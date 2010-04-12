RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5500550155025503

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:50

  freeze написав:Надеюсь эту доброжелательную ауру сегодня никто не испортит.

вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь :lol:
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3107 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27

  чик написав:
  freeze написав:Надеюсь эту доброжелательную ауру сегодня никто не испортит.

вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь :lol:


Всё так плохо сейчас в Одессе? :x
Я только собрался съездить покупаться ... Обещали наладить погоду, а тут такие негаразды ...
Лучше не ехать или как? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6447
З нами з: 14.11.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5500550155025503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, phantom_systems, Грйс-мэн і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1275, 1276, 1277
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12764 1415052
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 19:20
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6331 1339604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 20:39
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.