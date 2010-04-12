вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:50
вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь
а шо делать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27
Всё так плохо сейчас в Одессе?
Я только собрался съездить покупаться ... Обещали наладить погоду, а тут такие негаразды ...
Лучше не ехать или как?
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