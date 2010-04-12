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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5500550155025503

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:50

  freeze написав:Надеюсь эту доброжелательную ауру сегодня никто не испортит.

вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь :lol:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27

  чик написав:
  freeze написав:Надеюсь эту доброжелательную ауру сегодня никто не испортит.

вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь :lol:


Всё так плохо сейчас в Одессе? :x
Я только собрался съездить покупаться ... Обещали наладить погоду, а тут такие негаразды ...
Лучше не ехать или как? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:38

  Libo написав:Всё так плохо сейчас в Одессе? :x

Шановний Полтавський Галушкін.Як думаєте,як скажеться на світові обмеження імпорту з Китаю в США,яке оголосив Трамп.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:52

  Libo написав:
  чик написав:
  freeze написав:Надеюсь эту доброжелательную ауру сегодня никто не испортит.

вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь :lol:


Всё так плохо сейчас в Одессе? :x
Я только собрался съездить покупаться ... Обещали наладить погоду, а тут такие негаразды ...
Лучше не ехать или как? :roll:

та нормально в Одессе, в крыму хуже...

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:03

  tea написав:
  Libo написав:Всё так плохо сейчас в Одессе? :x

Шановний Полтавський Галушкін.Як думаєте,як скажеться на світові обмеження імпорту з Китаю в США,яке оголосив Трамп.


Смотри на процесс шире и глубже.
Это не просто обмеження імпорту.
Это конец эпохи глобализации вместе с её правилами торговли, валютными и инвестиционными практиками, институтами, такими как ВТО, МВФ, ВБ и т.п.
Я отчетливо вижу нашу жизнь в таком будущем. Многое будет иначе. Многое будет напохоже на нашу сегодняшнюю жизнь. Это тема для развернутого описания, и не в день большого спорта. Я тебе расскажу позже.
Могу сказать главное - тем, у кого сегодня есть золото, серебро и 20 соток, будет намного комфортнее.

8) 8) 8)

ЗЫ

Динамо Киев это класс,
Динамо Киев это школа,
Динамо Киев звёздный час,
Укропского футбола!

:P
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:18

edvardd
на улице жарко, по сми вода 24, на самом деле сегодня градусов 18, медузы и змеи раньше срока из за июньской жары, то перепутали месяцы, но похоже скоро буде здец как горячо. змеи на "диких" пляжах, ныкаються в море от спеки, как правило полозы. экземпляры в диаметре 5см. в детстве вырывали у них из пасти бычков, не ядовитые, но кусаются заразы... медузы разные, синеголубые - очень красивые и большие, размером с голову, шпарят 3-5дней красная кожа и зуд, а во остальном всё хорошо, всё хорошо :wink:
а шо делать?
чик
 
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  #<1 ... 5500550155025503
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