вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:50
вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь
а шо делать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27
Всё так плохо сейчас в Одессе?
Я только собрался съездить покупаться ... Обещали наладить погоду, а тут такие негаразды ...
Лучше не ехать или как?
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:38
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:52
та нормально в Одессе, в крыму хуже...
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:03
Смотри на процесс шире и глубже.
Это не просто обмеження імпорту.
Это конец эпохи глобализации вместе с её правилами торговли, валютными и инвестиционными практиками, институтами, такими как ВТО, МВФ, ВБ и т.п.
Я отчетливо вижу нашу жизнь в таком будущем. Многое будет иначе. Многое будет напохоже на нашу сегодняшнюю жизнь. Это тема для развернутого описания, и не в день большого спорта. Я тебе расскажу позже.
Могу сказать главное - тем, у кого сегодня есть золото, серебро и 20 соток, будет намного комфортнее.
ЗЫ
Динамо Киев это класс,
Динамо Киев это школа,
Динамо Киев звёздный час,
Укропского футбола!
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:18
edvardd
на улице жарко, по сми вода 24, на самом деле сегодня градусов 18, медузы и змеи раньше срока из за июньской жары, то перепутали месяцы, но похоже скоро буде здец как горячо. змеи на "диких" пляжах, ныкаються в море от спеки, как правило полозы. экземпляры в диаметре 5см. в детстве вырывали у них из пасти бычков, не ядовитые, но кусаются заразы... медузы разные, синеголубые - очень красивые и большие, размером с голову, шпарят 3-5дней красная кожа и зуд, а во остальном всё хорошо, всё хорошо
а шо делать?
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