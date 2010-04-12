вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:50
вода в море холодная, полно медуз и змей, народ - у вас дома лучше, там и оставайтесь
а шо делать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:27
Всё так плохо сейчас в Одессе?
Я только собрался съездить покупаться ... Обещали наладить погоду, а тут такие негаразды ...
Лучше не ехать или как?
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:38
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:52
та нормально в Одессе, в крыму хуже...
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:03
Смотри на процесс шире и глубже.
Это не просто обмеження імпорту.
Это конец эпохи глобализации вместе с её правилами торговли, валютными и инвестиционными практиками, институтами, такими как ВТО, МВФ, ВБ и т.п.
Я отчетливо вижу нашу жизнь в таком будущем. Многое будет иначе. Многое будет напохоже на нашу сегодняшнюю жизнь. Это тема для развернутого описания, и не в день большого спорта. Я тебе расскажу позже.
Могу сказать главное - тем, у кого сегодня есть золото, серебро и 20 соток, будет намного комфортнее.
ЗЫ
Динамо Киев это класс,
Динамо Киев это школа,
Динамо Киев звёздный час,
Укропского футбола!
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:18
edvardd
на улице жарко, по сми вода 24, на самом деле сегодня градусов 18, медузы и змеи раньше срока из за июньской жары, то перепутали месяцы, но похоже скоро буде здец как горячо. змеи на "диких" пляжах, ныкаються в море от спеки, как правило полозы. экземпляры в диаметре 5см. в детстве вырывали у них из пасти бычков, не ядовитые, но кусаются заразы... медузы разные, синеголубые - очень красивые и большие, размером с голову, шпарят 3-5дней красная кожа и зуд, а во остальном всё хорошо, всё хорошо
а шо делать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:17
неудивительно, ветер с берега сдувает тёплую воду, в крыму в таких случаях температура воды падала до 10 градусов...
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:31
это повсеместно случается, здесь
у вас постоянно большие картинки - неудобно смотреть, я в мозиле пользуюсь встроенной функцией скриншот или в винде ножницами, чтобы уменьшить размер фотошопом, но в той же винде есть простой инструмент Paint.
а шо делать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:49
Я уже подробностей не помню, но хорошо запомнил ерунду с требованием русско-украинского переводчика. Мое мнение - после отравления у Юща просто поехала крыша. Ему можно посочувствовать, но руководителем он после этого стал негодным.
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:50
Re: Валютный рынок в контексте
Полностью согласен с утверждением Alex2006 о связи курса бакса в Украине с процентной ставкой по депозитам.
Уверен, что бакс взлетел в Украине в 2014-2015 голу по сравнению с 2008 годом на сумму доходов от депозитов в гривне за 5-6 лет.
Не проверял. Но уверен, что совпадёт доходность по депозитам в гривне за этот период с доходом от спекуляции на скачке курса бакса с 8 до 26 грн.
Вспоминая свои прежний пост:
курс бакса в Украине растёт на величину прибыли от процентной ставки по депозитам. И это естественно.
т.е. средний курс бакса каждый год при ставке 12% годовых вырастает на:
26*1,12=29,12 по идее. 29,12-26=3,12грн. На 3,12 грн каждый год должен бакс расти в Украине при депозитной ставке 12%.
Если фактический курс меньше, то это не естественно. Надо этим пользоваться и летом грести бакс. Так как потом курс выстрелит суммарно.
В этом году ждунам па25.хх юудет облом. Будет ли такой курс в 2019 - даже не мечтайте.
А ещё надо сравнивать доходность по гривневым и баксовым депозитам и делать выводы.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 лип, 2018 22:09, всього редагувалось 6 разів.
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