Додано: Суб 21 лип, 2018 21:50

Полностью согласен с утверждением Alex2006 о связи курса бакса в Украине с процентной ставкой по депозитам.

Уверен, что бакс взлетел в Украине в 2014-2015 голу по сравнению с 2008 годом на сумму доходов от депозитов в гривне за 5-6 лет.

Не проверял. Но уверен, что совпадёт доходность по депозитам в гривне за этот период с доходом от спекуляции на скачке курса бакса с 8 до 26 грн.



Вспоминая свои прежний пост:

курс бакса в Украине растёт на величину прибыли от процентной ставки по депозитам. И это естественно.

т.е. средний курс бакса каждый год при ставке 12% годовых вырастает на:

26*1,12=29,12 по идее. 29,12-26=3,12грн. На 3,12 грн каждый год должен бакс расти в Украине при депозитной ставке 12%.

Если фактический курс меньше, то это не естественно. Надо этим пользоваться и летом грести бакс. Так как потом курс выстрелит суммарно.

В этом году ждунам па25.хх юудет облом. Будет ли такой курс в 2019 - даже не мечтайте.

А ещё надо сравнивать доходность по гривневым и баксовым депозитам и делать выводы.