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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5501550255035504

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:52

  Ruslan2453 написав: Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.

Кажется, кто-то проиграл ставку :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:36

  Alex2006 написав:
  Ruslan2453 написав: Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.

Кажется, кто-то проиграл ставку :)

Вот так вот бывает, поверили в стабильность Шахтера, приспали свою бдительность, а тут бац и нежданчик. Шахтер как гривна.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:38

Alex2006 вообще в нашей стране стабильно только одно это модератор г***о.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлень: 1229
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:48

ребе Нок да вот беда ,что в свете всех событий , боюсь что весь мир может погрузится в полный хаос, вы только задумайтесь,чем грозит, перекраивание мирового рынка, конечно это не правильно что 80 или 70%(не помню точно) производства в Китае и конечно с этим нужно что-то делать, но сам момент "перестройки" будет ,возможно,тяжким
vovodabravis
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