Кажется, кто-то проиграл ставку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:52
Кажется, кто-то проиграл ставку
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:36
Вот так вот бывает, поверили в стабильность Шахтера, приспали свою бдительность, а тут бац и нежданчик. Шахтер как гривна.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:38
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Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 22 лип, 2018 00:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:48
ребе Нок да вот беда ,что в свете всех событий , боюсь что весь мир может погрузится в полный хаос, вы только задумайтесь,чем грозит, перекраивание мирового рынка, конечно это не правильно что 80 или 70%(не помню точно) производства в Китае и конечно с этим нужно что-то делать, но сам момент "перестройки" будет ,возможно,тяжким
Додано: Суб 21 лип, 2018 23:17
vovodabravis да ладно, чем мы там и рискуем по сравнению с крупными игроками. Как говорят грядущая нестабильность это шанс чтото изменить для нас, но для этого надо мозги конечно и Бога помощь.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 22 лип, 2018 00:19
Re: Валютный рынок в контексте
Поздравляю любителей бокса и всю Украину. Тот самый случай когда рефери не нужен, когда вышли двое мужчин-профессионалов, а не понторезов-пустословов.
Додано: Нед 22 лип, 2018 00:30
Re: Валютный рынок в контексте
москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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