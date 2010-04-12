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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5502550355045505>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:52

  Ruslan2453 написав: Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.

Кажется, кто-то проиграл ставку :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:36

  Alex2006 написав:
  Ruslan2453 написав: Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.

Кажется, кто-то проиграл ставку :)

Вот так вот бывает, поверили в стабильность Шахтера, приспали свою бдительность, а тут бац и нежданчик. Шахтер как гривна.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:38

...
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 22 лип, 2018 00:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:48

ребе Нок да вот беда ,что в свете всех событий , боюсь что весь мир может погрузится в полный хаос, вы только задумайтесь,чем грозит, перекраивание мирового рынка, конечно это не правильно что 80 или 70%(не помню точно) производства в Китае и конечно с этим нужно что-то делать, но сам момент "перестройки" будет ,возможно,тяжким
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:17

vovodabravis да ладно, чем мы там и рискуем по сравнению с крупными игроками. Как говорят грядущая нестабильность это шанс чтото изменить для нас, но для этого надо мозги конечно и Бога помощь.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:17

С победой наших!!!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:19

Re: Валютный рынок в контексте

Поздравляю любителей бокса и всю Украину. Тот самый случай когда рефери не нужен, когда вышли двое мужчин-профессионалов, а не понторезов-пустословов.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:30

Re: Валютный рынок в контексте

москва пала!!!!!!!!!!И так красиво , что просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:46

  Alex2006 написав:..............
Это легко объяснимо простым примером:
До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).
После 2015 доход $3000 (63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу.

Простите, Вы не лукавите?
1. При таком заработке на кой хрен возиться с гривнедепо? Или Вы всё храните в Ощаде, где пока гарантируется вся сумма? А бегать по десятку банков, да ещё найти десяток надёжных ...
2. Кем Вы работаете?
Понимаю, что это вопрос нескромный, но просто понимаю, что такие деньги просто так не платят, за них надо прилично работать. Для такой зарплаты (дохода) Вы слишком часто и много на форуме.


Вкратце перефразирую еще раз. Каждый раз при анализе выгодности покупки валюты идет сравнение с % по грн депо. Например, сейчас при форварде на год имеем 26.45*1.12 = 29.62. Итого, есть смысл покупать бакс "в матрас" только если есть уверенность, что через год курс будет выше 29.62. ...

Расчёты красивые, но при такой логике в начале 2014 Вы должны были считать так - 8*1,2 = 9,6; в начале 2015 - 15,76*1,18 = 18,6; в начале 2016 - 23,8*1,15 = 27,37 (точно не помню, поверю Вам что % по депо был около 19) - в первые дни 2017 курс был 27,19. Т.е. 2 года подряд Ваши "форвардные расчёты" приводили к существенным потерям, 2016 практически вышли в 0 и только в 2017 Ваш расчёт оправдался, и Вы оказались в выигрыше.
Простите не смешно.
Т.о. по Вашей же методике проще, надёжнее и доходнее было держать долл. депо или даже долл. матрас. :)


Допустим, начался загон, курс поднялся к 28. По той же формуле считаем 28*1.12 = 31.36. Такой курс через год крайне маловероятен, но все же некоторые олени продолжают скупать бакс. Так мы доходим до 29. Считаем снова: 29*1.12 = 32.48. Оленья ликвидность выдохлась, а те, у кого ликвидность есть, достаточно умны, чтобы понять нереалистичность курса 32.48. Итого спрос резко падает, курс откатывает, провоцируя загонял начинать главную стрижку и полностью сливаться, пока еще есть кому напарить бакс.

Красиво излагаете! А если это не "загон", а очередная относительно глубокая девальвация?
Как-то и в 1998, и в 2008, и в 2014-2016 откаты, конечно, были, но Ваш метод расчёта они не спасали.
И "при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере" - в примере да, а в жизни получалось несколько иначе, и проценты по депо далеко не перекрывали потери от девальвации.
Вы готовы компенсировать потери тем, кто Вам поверит?
Правда, боюсь, если таких окажется много, то Вашего капитала не хватит. :)

Поэтому употреблять такие категоричные формулировки я бы не стал:
Так что, курс и точно остановиться на адекватной отметке, и точно откатит назад. Он может откатить и не к предыдущим позициям, а чуть выше

Эта "точность", вообще говоря, ниоткуда не следует, и это Ваше утверждение абсолютно недоказуемо. :idea:

Как и в нынешней реальности, курс год назад был 25, потом был загон к 29 (заметьте, не вышло загнать курс выше прошлого года, что уже говорит о том, что многие олени поумнели), а затем откатил к 26.

Тут Вы, мягко говоря, лукавите. Максимум прошлого года был 27,72 17.01.2017, а в этом году - 28,876 23.01.2018. Т.е. всё-таки пусть не намного, но "вышло".

И ещё один момент. Уже несколько раз писал, что сегодня, на мой взгляд, не "олени" определяют курс (честно говоря, этот термин, кот. Вы постоянно пользуетесь, вызывает лёгкое раздражение).
Определяющую роль играет МБ - пока он не начал расти, нал. курс был даже ниже безналичного.
Если в стране не будет хватать валюты, к примеру, на закупку газа и угля для отопления, а вал. поступления от металлургов и с/х, не дай бог, резко упадут, то курс может быть любым - хоть 40, хоть 50, и выше, - независимо от Ваших расчётов и наличия гривни у "оленей".
Для особо "бдительных" товарищей отмечу, что я такой курс не предсказываю и не ожидаю. :)

Простите, обсуждение на этом заканчиваю.
Единственное интересно, неужели НБУ или министерство пропаганды так хорошо оплачивают работу на форуме? За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо. :lol:
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лип, 2018 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:56

  ЛАД написав:За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо. :lol:

просите больше
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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