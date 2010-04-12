Додано: Нед 22 лип, 2018 00:46

Alex2006 написав: ..............

Это легко объяснимо простым примером:

До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).

После 2015 доход $3000 (63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу. ..............Это легко объяснимо простым примером:До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).(63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу.

Вкратце перефразирую еще раз. Каждый раз при анализе выгодности покупки валюты идет сравнение с % по грн депо. Например, сейчас при форварде на год имеем 26.45*1.12 = 29.62. Итого, есть смысл покупать бакс "в матрас" только если есть уверенность, что через год курс будет выше 29.62. ...

Допустим, начался загон, курс поднялся к 28. По той же формуле считаем 28*1.12 = 31.36. Такой курс через год крайне маловероятен, но все же некоторые олени продолжают скупать бакс. Так мы доходим до 29. Считаем снова: 29*1.12 = 32.48. Оленья ликвидность выдохлась, а те, у кого ликвидность есть, достаточно умны, чтобы понять нереалистичность курса 32.48. Итого спрос резко падает, курс откатывает, провоцируя загонял начинать главную стрижку и полностью сливаться, пока еще есть кому напарить бакс.

Так что, курс и точно остановиться на адекватной отметке , и точно откатит назад . Он может откатить и не к предыдущим позициям, а чуть выше

Как и в нынешней реальности, курс год назад был 25, потом был загон к 29 (заметьте, не вышло загнать курс выше прошлого года , что уже говорит о том, что многие олени поумнели), а затем откатил к 26.

27,72

28,876

Простите, Вы не лукавите?1. При таком заработке на кой хрен возиться с гривнедепо? Или Вы всё храните в Ощаде, где пока гарантируется вся сумма? А бегать по десятку банков, да ещё найти десяток надёжных ...2. Кем Вы работаете?Понимаю, что это вопрос нескромный, но просто понимаю, что такие деньги просто так не платят, за них надо прилично работать. Для такой зарплаты (дохода) Вы слишком часто и много на форуме.Расчёты красивые, но при такой логике в начале 2014 Вы должны были считать так - 8*1,2 = 9,6; в начале 2015 - 15,76*1,18 = 18,6; в начале 2016 - 23,8*1,15 = 27,37 (точно не помню, поверю Вам что % по депо был около 19) - в первые дни 2017 курс был 27,19. Т.е. 2 года подряд Ваши "форвардные расчёты" приводили к существенным потерям, 2016 практически вышли в 0 и только в 2017 Ваш расчёт оправдался, и Вы оказались в выигрыше.Простите не смешно.Т.о. по Вашей же методике проще, надёжнее и доходнее было держать долл. депо или даже долл. матрас.Красиво излагаете! А если это не "загон", а очередная относительно глубокая девальвация?Как-то и в 1998, и в 2008, и в 2014-2016 откаты, конечно, были, но Ваш метод расчёта они не спасали.И "при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере" - в примере да, а в жизни получалось несколько иначе, и проценты по депо далеко не перекрывали потери от девальвации.Вы готовы компенсировать потери тем, кто Вам поверит?Правда, боюсь, если таких окажется много, то Вашего капитала не хватит.Поэтому употреблять такие категоричные формулировки я бы не стал:Эта "точность", вообще говоря, ниоткуда не следует, и это Ваше утверждение абсолютно недоказуемо.Тут Вы, мягко говоря, лукавите. Максимум прошлого года был17.01.2017, а в этом году -23.01.2018. Т.е. всё-таки пусть не намного, но "вышло".И ещё один момент. Уже несколько раз писал, что сегодня, на мой взгляд, не "олени" определяют курс (честно говоря, этот термин, кот. Вы постоянно пользуетесь, вызывает лёгкое раздражение).Определяющую роль играет МБ - пока он не начал расти, нал. курс был даже ниже безналичного.Если в стране не будет хватать валюты, к примеру, на закупку газа и угля для отопления, а вал. поступления от металлургов и с/х, не дай бог, резко упадут, то курс может быть любым - хоть 40, хоть 50, и выше, - независимо от Ваших расчётов и наличия гривни у "оленей".Простите, обсуждение на этом заканчиваю.Единственное интересно, неужели НБУ или министерство пропаганды так хорошо оплачивают работу на форуме? За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо.