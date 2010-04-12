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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 01:05
Yuri_T написав: ЛАД написав:
За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо.
просите больше
Я человек скромный, мне хватит.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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ЛАД
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