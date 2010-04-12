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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5502550355045505

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 01:05

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо. :lol:

просите больше

Я человек скромный, мне хватит. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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  #<1 ... 5502550355045505
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