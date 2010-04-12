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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5502550355045505 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 809 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 508 Всього голосів : 809 Додано: Нед 22 лип, 2018 03:11 ЛАД написав: Alex2006 написав: ..............

Это легко объяснимо простым примером:

До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).

После 2015 доход $3000 (63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу. ..............Это легко объяснимо простым примером:До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).(63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу.

Простите, Вы не лукавите?

1. При таком заработке на кой хрен возиться с гривнедепо? Или Вы всё храните в Ощаде, где пока гарантируется вся сумма? А бегать по десятку банков, да ещё найти десяток надёжных ...

2. Кем Вы работаете?

Понимаю, что это вопрос нескромный, но просто понимаю, что такие деньги просто так не платят, за них надо прилично работать. Для такой зарплаты (дохода) Вы слишком часто и много на форуме.

Простите, Вы не лукавите?1. При таком заработке на кой хрен возиться с гривнедепо? Или Вы всё храните в Ощаде, где пока гарантируется вся сумма? А бегать по десятку банков, да ещё найти десяток надёжных ...2. Кем Вы работаете?Понимаю, что это вопрос нескромный, но просто понимаю, что такие деньги просто так не платят, за них надо прилично работать. Для такой зарплаты (дохода) Вы слишком часто и много на форуме.

1. Да там немного возни, все оформляется в онлайне. Основная сумма не в Ощаде, а в другом надежном банке

2. На Госдеп же)

Если Вы посмотрите на даты моих последних сообщений, увидите, что не так и часто. Просто интересно наблюдать, как "кабанчики" визжат в попытках организовать загончик)



ЛАД написав: Вкратце перефразирую еще раз. Каждый раз при анализе выгодности покупки валюты идет сравнение с % по грн депо. Например, сейчас при форварде на год имеем 26.45*1.12 = 29.62. Итого, есть смысл покупать бакс "в матрас" только если есть уверенность, что через год курс будет выше 29.62. ...

Расчёты красивые, но при такой логике в начале 2014 Вы должны были считать так - 8*1,2 = 9,6; в начале 2015 - 15,76*1,18 = 18,6; в начале 2016 - 23,8*1,15 = 27,37 (точно не помню, поверю Вам что % по депо был около 19) - в первые дни 2017 курс был 27,19. Т.е. 2 года подряд Ваши "форвардные расчёты" приводили к существенным потерям, 2016 практически вышли в 0 и только в 2017 Ваш расчёт оправдался, и Вы оказались в выигрыше.

Простите не смешно.

Т.о. по Вашей же методике проще, надёжнее и доходнее было держать долл. депо или даже долл. матрас.

Расчёты красивые, но при такой логике в начале 2014 Вы должны были считать так - 8*1,2 = 9,6; в начале 2015 - 15,76*1,18 = 18,6; в начале 2016 - 23,8*1,15 = 27,37 (точно не помню, поверю Вам что % по депо был около 19) - в первые дни 2017 курс был 27,19. Т.е. 2 года подряд Ваши "форвардные расчёты" приводили к существенным потерям, 2016 практически вышли в 0 и только в 2017 Ваш расчёт оправдался, и Вы оказались в выигрыше.Простите не смешно.Т.о. по Вашей же методике проще, надёжнее и доходнее было держать долл. депо или даже долл. матрас.

Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.



ЛАД написав: Допустим, начался загон, курс поднялся к 28. По той же формуле считаем 28*1.12 = 31.36. Такой курс через год крайне маловероятен, но все же некоторые олени продолжают скупать бакс. Так мы доходим до 29. Считаем снова: 29*1.12 = 32.48. Оленья ликвидность выдохлась, а те, у кого ликвидность есть, достаточно умны, чтобы понять нереалистичность курса 32.48. Итого спрос резко падает, курс откатывает, провоцируя загонял начинать главную стрижку и полностью сливаться, пока еще есть кому напарить бакс.

Красиво излагаете! А если это не "загон", а очередная относительно глубокая девальвация?

Как-то и в 1998, и в 2008, и в 2014-2016 откаты, конечно, были, но Ваш метод расчёта они не спасали.

И "при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере" - в примере да, а в жизни получалось несколько иначе, и проценты по депо далеко не перекрывали потери от девальвации.

Вы готовы компенсировать потери тем, кто Вам поверит?

Правда, боюсь, если таких окажется много, то Вашего капитала не хватит.

Красиво излагаете! А если это не "загон", а очередная относительно глубокая девальвация?Как-то и в 1998, и в 2008, и в 2014-2016 откаты, конечно, были, но Ваш метод расчёта они не спасали.И "при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере" - в примере да, а в жизни получалось несколько иначе, и проценты по депо далеко не перекрывали потери от девальвации.Вы готовы компенсировать потери тем, кто Вам поверит?Правда, боюсь, если таких окажется много, то Вашего капитала не хватит.

Интересно, скомпенсировали ли что-то загонялы с загон-портала своим читателям, которые в панике сгребали бакс во время загонов после прочтения их запугивающих статей и постов на портале)

Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий. Если бы это понимание было в 2013 году - девал был бы гораздо меньше, а люди были бы сейчас богаче. Люди бы потеряли 10-20% сбережений в долларовом эквиваленте, но их доход был бы на 20-50% больше в долларовом эквиваленте, чем сейчас, и разницу бы наверстали довольно быстро (в зависимости от соотношения сбережений и дохода). Сразу поясню на примере, чтобы было понятно:

1. Имеем доход 16 000 грн в мес ($2 000), на конец 2013 года имеем 160 000 грн ($20 000)

2.1. Все побежали за баксом, и мы побежали. Повезло и сконвертировали по 8(!), и сохранили все $20 000. В итоге курс вырос к 25, наш чуть выросший доход теперь составляет ~$700-$800 в мес и ~$8400-$9600 в год.

2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.

В расчетах даже дана фора "оленьему" варианту, т.к. курс конвертации по пункту 2.1 оставлен как 8, а не 9, и не учитываем проценты по грн депо

Итого, в варианте 2.1 мы сохранили все сбережения в долларовом эквиваленте, но понизили свой будущий доход.

В варианте 2.1 мы потеряли $9300 сбережений, но ежегодно получали бы на $5160-$6000 больше дохода. Даже без учета процентов по депозиту, все скомпенсировалось бы за пару лет, и мы продолжали бы получать больше дохода и в будущем, а теперь не получаем.





ЛАД написав: Поэтому употреблять такие категоричные формулировки я бы не стал:

Так что, курс и точно остановиться на адекватной отметке , и точно откатит назад . Он может откатить и не к предыдущим позициям, а чуть выше

Эта "точность", вообще говоря, ниоткуда не следует, и это Ваше утверждение абсолютно недоказуемо.

Поэтому употреблять такие категоричные формулировки я бы не стал:Эта "точность", вообще говоря, ниоткуда не следует, и это Ваше утверждение абсолютно недоказуемо.

Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позиций Повторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...



ЛАД написав: Как и в нынешней реальности, курс год назад был 25, потом был загон к 29 (заметьте, не вышло загнать курс выше прошлого года , что уже говорит о том, что многие олени поумнели), а затем откатил к 26.

Тут Вы, мягко говоря, лукавите. Максимум прошлого года был 27,72 17.01.2017, а в этом году - 28,876 23.01.2018. Т.е. всё-таки пусть не намного, но "вышло".



И ещё один момент. Уже несколько раз писал, что сегодня, на мой взгляд, не "олени" определяют курс (честно говоря, этот термин, кот. Вы постоянно пользуетесь, вызывает лёгкое раздражение).

Определяющую роль играет МБ - пока он не начал расти, нал. курс был даже ниже безналичного.

Если в стране не будет хватать валюты, к примеру, на закупку газа и угля для отопления, а вал. поступления от металлургов и с/х, не дай бог, резко упадут, то курс может быть любым - хоть 40, хоть 50, и выше, - независимо от Ваших расчётов и наличия гривни у "оленей".



Для особо "бдительных" товарищей отмечу, что я такой курс не предсказываю и не ожидаю.

Тут Вы, мягко говоря, лукавите. Максимум прошлого года был17.01.2017, а в этом году -23.01.2018. Т.е. всё-таки пусть не намного, но "вышло".И ещё один момент. Уже несколько раз писал, что сегодня, на мой взгляд, не "олени" определяют курс (честно говоря, этот термин, кот. Вы постоянно пользуетесь, вызывает лёгкое раздражение).Определяющую роль играет МБ - пока он не начал расти, нал. курс был даже ниже безналичного.Если в стране не будет хватать валюты, к примеру, на закупку газа и угля для отопления, а вал. поступления от металлургов и с/х, не дай бог, резко упадут, то курс может быть любым - хоть 40, хоть 50, и выше, - независимо от Ваших расчётов и наличия гривни у "оленей".

Я про летний период. Прошлым летом курс был 25, зимой был загон к 29, нынешним летом курс 26. И по максимуму за 2017 год у Вас какие-то странные данные, в архиве указано 28.92 на выходных 14-го и 15-го января.

Олени - это не только физлица, импортеры с МБ тоже могут быть в их числе, когда берут товар по любому курсу, пытаясь потом переложить свой пролет на клиентов, понижая при этом свой оборот.

Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. При анализе загонов я учитываю отклонение от ЭОК под воздействием панической надбавки. У нас сейчас солидный запас. С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно, не переживайте) И парадокс в том, что чем ниже курс, тем больше ее придется заводить для покрытия затрат)



ЛАД написав: Простите, обсуждение на этом заканчиваю.

Единственное интересно, неужели НБУ или министерство пропаганды так хорошо оплачивают работу на форуме? За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо. Простите, обсуждение на этом заканчиваю.Единственное интересно, неужели НБУ или министерство пропаганды так хорошо оплачивают работу на форуме? За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо.

1. Да там немного возни, все оформляется в онлайне. Основная сумма не в Ощаде, а в другом надежном банке2. На Госдеп же)Если Вы посмотрите на даты моих последних сообщений, увидите, что не так и часто. Просто интересно наблюдать, как "кабанчики" визжат в попытках организовать загончик)Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.Интересно, скомпенсировали ли что-то загонялы с загон-портала своим читателям, которые в панике сгребали бакс во время загонов после прочтения их запугивающих статей и постов на портале)Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий. Если бы это понимание было в 2013 году - девал был бы гораздо меньше, а люди были бы сейчас богаче. Люди бы потеряли 10-20% сбережений в долларовом эквиваленте, но их доход был бы на 20-50% больше в долларовом эквиваленте, чем сейчас, и разницу бы наверстали довольно быстро (в зависимости от соотношения сбережений и дохода). Сразу поясню на примере, чтобы было понятно:1. Имеем доход 16 000 грн в мес ($2 000), на конец 2013 года имеем 160 000 грн ($20 000)2.1. Все побежали за баксом, и мы побежали. Повезло и сконвертировали по 8(!), и сохранили все $20 000. В итоге курс вырос к 25, наш чуть выросший доход теперь составляет ~$700-$800 в мес и ~$8400-$9600 в год.2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.В расчетах даже дана фора "оленьему" варианту, т.к. курс конвертации по пункту 2.1 оставлен как 8, а не 9, и не учитываем проценты по грн депоИтого, в варианте 2.1 мы сохранили все сбережения в долларовом эквиваленте, но понизили свой будущий доход.В варианте 2.1 мы потеряли $9300 сбережений, но ежегодно получали бы на $5160-$6000 больше дохода. Даже без учета процентов по депозиту, все скомпенсировалось бы за пару лет, и мы продолжали бы получать больше дохода и в будущем, а теперь не получаем.Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позицийПовторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...Я про летний период. Прошлым летом курс был 25, зимой был загон к 29, нынешним летом курс 26. И по максимуму за 2017 год у Вас какие-то странные данные, в архиве указано 28.92 на выходных 14-го и 15-го января.Олени - это не только физлица, импортеры с МБ тоже могут быть в их числе, когда берут товар по любому курсу, пытаясь потом переложить свой пролет на клиентов, понижая при этом свой оборот.Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. При анализе загонов я учитываю отклонение от ЭОК под воздействием панической надбавки. У нас сейчас солидный запас. С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно, не переживайте) И парадокс в том, что чем ниже курс, тем больше ее придется заводить для покрытия затрат) Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3190 З нами з: 13.06.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 06:44 Re: Валютный рынок в контексте

А от, на наступний тиждень Швидше за все, з понеділка, курс буде топтатись на місці.А от, на наступний тиждень Позитивчик

Повідомлень: 185 З нами з: 26.01.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 09:17 Позитивчик написав: Швидше за все, з понеділка, курс буде топтатись на місці.

А от, на наступний тиждень Швидше за все, з понеділка, курс буде топтатись на місці.А от, на наступний тиждень

або мимо

або штанга

або гол або мимоабо штангаабо гол Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти хуторянка

Повідомлень: 2431 З нами з: 28.02.10 Подякував: 18 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 10:00 ЛАД написав: pesikot написав: Вы хоть ссылки научитесь корректно вставлять. А то мнения - так состав на 60 вагонов, а простых умений нет Вы хоть ссылки научитесь корректно вставлять. А то мнения - так состав на 60 вагонов, а простых умений нет

Спасибо за замечание, исправил.

Интересно было бы увидеть от Вас хоть один пост по делу, а не под...(колки).

Что-то не помню ни одного.

Зато хамоватых хватает.

Дальнейших успехов на этом поприще! Спасибо за замечание, исправил.Интересно было бы увидеть от Вас хоть один пост по делу, а не под...(колки).Что-то не помню ни одного.Зато хамоватых хватает.Дальнейших успехов на этом поприще!



он животное...не стоит ждать от него человечности он животное...не стоит ждать от него человечности prodigy Повідомлень: 3705 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1707 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 10:02 хуторянка написав: Позитивчик написав: Швидше за все, з понеділка, курс буде топтатись на місці.

А от, на наступний тиждень Швидше за все, з понеділка, курс буде топтатись на місці.А от, на наступний тиждень

або мимо

або штанга

або гол або мимоабо штангаабо гол

Не вижу повода для топтанния.ТОЛЬКО ВВЕРХ! Не вижу повода для топтанния.ТОЛЬКО ВВЕРХ! сірий

Повідомлень: 957 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1263 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 10:02 pesikot написав: ЛАД написав: Спасибо за замечание, исправил.

Интересно было бы увидеть от Вас хоть один пост по делу, а не под...(колки).

Что-то не помню ни одного.

Зато хамоватых хватает.

Дальнейших успехов на этом поприще! Спасибо за замечание, исправил.Интересно было бы увидеть от Вас хоть один пост по делу, а не под...(колки).Что-то не помню ни одного.Зато хамоватых хватает.Дальнейших успехов на этом поприще!

Не помните мои посты по делу ? тем хуже для вас.

Нарцисизм+склероз = вредит вашего организму Не помните мои посты по делу ? тем хуже для вас.Нарцисизм+склероз = вредит вашего организму



вместо того, чтобы хамить приведите пример ваших постов по делу...если их нет и не было (в чем я уверен) тогда валите отсюда...кроме хамства от вас ничего за 5 лет и не было, the pee pee poo poo man вместо того, чтобы хамить приведите пример ваших постов по делу...если их нет и не было (в чем я уверен) тогда валите отсюда...кроме хамства от вас ничего за 5 лет и не было, the pee pee poo poo man prodigy Повідомлень: 3705 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1707 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 10:16 Любі друзі - досить сваритись.Проявляйте толерантність один до одного.Не забувайте,що у форума сотні тисяч читачів. tea Повідомлень: 14994 З нами з: 15.11.08 Подякував: 221 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 10:25 tea написав: Любі друзі - досить сваритись.Проявляйте толерантність один до одного.Не забувайте,що у форума сотні тисяч читачів. Любі друзі - досить сваритись.Проявляйте толерантність один до одного.Не забувайте,що у форума сотні тисяч читачів.



вы правы, как почти всегда



Только некоторые заходят сюда не для того,чтобы поделиться со всеми ценной информацией, а чисто оскорбить, обругать и испортить настроение вы правы, как почти всегдаТолько некоторые заходят сюда не для того,чтобы поделиться со всеми ценной информацией, а чисто оскорбить, обругать и испортить настроение prodigy Повідомлень: 3705 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1707 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лип, 2018 10:33 prodigy написав: tea написав: Любі друзі - досить сваритись.Проявляйте толерантність один до одного.Не забувайте,що у форума сотні тисяч читачів. Любі друзі - досить сваритись.Проявляйте толерантність один до одного.Не забувайте,що у форума сотні тисяч читачів.



вы правы, как почти всегда



Только некоторые заходят сюда не для того,чтобы поделиться со всеми ценной информацией, а чисто оскорбить, обругать и испортить настроение вы правы, как почти всегдаТолько некоторые заходят сюда не для того,чтобы поделиться со всеми ценной информацией, а чисто

Люди бувають різні.Ідеального форуму не буває.Можна залишитись сильним і не відповідати на ті повідомлення,де ображають чи псують настрій.

Потім з"являються модератори і прибирають ті повідомлення. Люди бувають різні.Ідеального форуму не буває.Можна залишитись сильним і не відповідати на ті повідомлення,де ображають чи псують настрій.Потім з"являються модератори і прибирають ті повідомлення. tea Повідомлень: 14994 З нами з: 15.11.08 Подякував: 221 раз. Подякували: 1842 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5502550355045505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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