Додано: Нед 22 лип, 2018 03:11

ЛАД написав: Alex2006 написав: ..............

Это легко объяснимо простым примером:

До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).

После 2015 доход $3000 (63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу. ..............Это легко объяснимо простым примером:До 2014 года доход $2000 (16 000 грн), затраты 8 000 ($1000), остается $1000 на "откладывание" ($12 000 за год).(63 000 - 84 000), затраты 10 000 - 20 000 ($400 - $800), на "откладывание" имеем $2200 - $2600 в мес, ($26 400 - $31 200 в год). Итого, за один год после 2015 откладывается в 2,5-3 раза больше, чем за 1 год до 2014, а банковские проценты еще и увеличивают эту разницу.

Простите, Вы не лукавите?

1. При таком заработке на кой хрен возиться с гривнедепо? Или Вы всё храните в Ощаде, где пока гарантируется вся сумма? А бегать по десятку банков, да ещё найти десяток надёжных ...

2. Кем Вы работаете?

Понимаю, что это вопрос нескромный, но просто понимаю, что такие деньги просто так не платят, за них надо прилично работать. Для такой зарплаты (дохода) Вы слишком часто и много на форуме.

Простите, Вы не лукавите?1. При таком заработке на кой хрен возиться с гривнедепо? Или Вы всё храните в Ощаде, где пока гарантируется вся сумма? А бегать по десятку банков, да ещё найти десяток надёжных ...2. Кем Вы работаете?Понимаю, что это вопрос нескромный, но просто понимаю, что такие деньги просто так не платят, за них надо прилично работать. Для такой зарплаты (дохода) Вы слишком часто и много на форуме.

ЛАД написав: Вкратце перефразирую еще раз. Каждый раз при анализе выгодности покупки валюты идет сравнение с % по грн депо. Например, сейчас при форварде на год имеем 26.45*1.12 = 29.62. Итого, есть смысл покупать бакс "в матрас" только если есть уверенность, что через год курс будет выше 29.62. ...

Расчёты красивые, но при такой логике в начале 2014 Вы должны были считать так - 8*1,2 = 9,6; в начале 2015 - 15,76*1,18 = 18,6; в начале 2016 - 23,8*1,15 = 27,37 (точно не помню, поверю Вам что % по депо был около 19) - в первые дни 2017 курс был 27,19. Т.е. 2 года подряд Ваши "форвардные расчёты" приводили к существенным потерям, 2016 практически вышли в 0 и только в 2017 Ваш расчёт оправдался, и Вы оказались в выигрыше.

Простите не смешно.

Т.о. по Вашей же методике проще, надёжнее и доходнее было держать долл. депо или даже долл. матрас.

Расчёты красивые, но при такой логике в начале 2014 Вы должны были считать так - 8*1,2 = 9,6; в начале 2015 - 15,76*1,18 = 18,6; в начале 2016 - 23,8*1,15 = 27,37 (точно не помню, поверю Вам что % по депо был около 19) - в первые дни 2017 курс был 27,19. Т.е. 2 года подряд Ваши "форвардные расчёты" приводили к существенным потерям, 2016 практически вышли в 0 и только в 2017 Ваш расчёт оправдался, и Вы оказались в выигрыше.Простите не смешно.Т.о. по Вашей же методике проще, надёжнее и доходнее было держать долл. депо или даже долл. матрас.

ЛАД написав: Допустим, начался загон, курс поднялся к 28. По той же формуле считаем 28*1.12 = 31.36. Такой курс через год крайне маловероятен, но все же некоторые олени продолжают скупать бакс. Так мы доходим до 29. Считаем снова: 29*1.12 = 32.48. Оленья ликвидность выдохлась, а те, у кого ликвидность есть, достаточно умны, чтобы понять нереалистичность курса 32.48. Итого спрос резко падает, курс откатывает, провоцируя загонял начинать главную стрижку и полностью сливаться, пока еще есть кому напарить бакс.

Красиво излагаете! А если это не "загон", а очередная относительно глубокая девальвация?

Как-то и в 1998, и в 2008, и в 2014-2016 откаты, конечно, были, но Ваш метод расчёта они не спасали.

И "при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере" - в примере да, а в жизни получалось несколько иначе, и проценты по депо далеко не перекрывали потери от девальвации.

Вы готовы компенсировать потери тем, кто Вам поверит?

Правда, боюсь, если таких окажется много, то Вашего капитала не хватит.

Красиво излагаете! А если это не "загон", а очередная относительно глубокая девальвация?Как-то и в 1998, и в 2008, и в 2014-2016 откаты, конечно, были, но Ваш метод расчёта они не спасали.И "при этом проценты по депо за период загончика это перекрывают вполне, как было указано в примере" - в примере да, а в жизни получалось несколько иначе, и проценты по депо далеко не перекрывали потери от девальвации.Вы готовы компенсировать потери тем, кто Вам поверит?Правда, боюсь, если таких окажется много, то Вашего капитала не хватит.

ЛАД написав: Поэтому употреблять такие категоричные формулировки я бы не стал:

Так что, курс и точно остановиться на адекватной отметке , и точно откатит назад . Он может откатить и не к предыдущим позициям, а чуть выше

Эта "точность", вообще говоря, ниоткуда не следует, и это Ваше утверждение абсолютно недоказуемо.

Поэтому употреблять такие категоричные формулировки я бы не стал:Эта "точность", вообще говоря, ниоткуда не следует, и это Ваше утверждение абсолютно недоказуемо.

ЛАД написав: Как и в нынешней реальности, курс год назад был 25, потом был загон к 29 (заметьте, не вышло загнать курс выше прошлого года , что уже говорит о том, что многие олени поумнели), а затем откатил к 26.

Тут Вы, мягко говоря, лукавите. Максимум прошлого года был 27,72 17.01.2017, а в этом году - 28,876 23.01.2018. Т.е. всё-таки пусть не намного, но "вышло".



И ещё один момент. Уже несколько раз писал, что сегодня, на мой взгляд, не "олени" определяют курс (честно говоря, этот термин, кот. Вы постоянно пользуетесь, вызывает лёгкое раздражение).

Определяющую роль играет МБ - пока он не начал расти, нал. курс был даже ниже безналичного.

Если в стране не будет хватать валюты, к примеру, на закупку газа и угля для отопления, а вал. поступления от металлургов и с/х, не дай бог, резко упадут, то курс может быть любым - хоть 40, хоть 50, и выше, - независимо от Ваших расчётов и наличия гривни у "оленей".



Для особо "бдительных" товарищей отмечу, что я такой курс не предсказываю и не ожидаю.

Тут Вы, мягко говоря, лукавите. Максимум прошлого года был17.01.2017, а в этом году -23.01.2018. Т.е. всё-таки пусть не намного, но "вышло".И ещё один момент. Уже несколько раз писал, что сегодня, на мой взгляд, не "олени" определяют курс (честно говоря, этот термин, кот. Вы постоянно пользуетесь, вызывает лёгкое раздражение).Определяющую роль играет МБ - пока он не начал расти, нал. курс был даже ниже безналичного.Если в стране не будет хватать валюты, к примеру, на закупку газа и угля для отопления, а вал. поступления от металлургов и с/х, не дай бог, резко упадут, то курс может быть любым - хоть 40, хоть 50, и выше, - независимо от Ваших расчётов и наличия гривни у "оленей".

ЛАД написав: Простите, обсуждение на этом заканчиваю.

Единственное интересно, неужели НБУ или министерство пропаганды так хорошо оплачивают работу на форуме? За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо. Простите, обсуждение на этом заканчиваю.Единственное интересно, неужели НБУ или министерство пропаганды так хорошо оплачивают работу на форуме? За 3000 долл. в месяц, пожалуй, и я согласился бы проводить такие расчёты и призывать всех на гривнедепо.

1. Да там немного возни, все оформляется в онлайне. Основная сумма не в Ощаде, а в другом надежном банке2. На Госдеп же)Если Вы посмотрите на даты моих последних сообщений, увидите, что не так и часто. Просто интересно наблюдать, как "кабанчики" визжат в попытках организовать загончик)Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.Интересно, скомпенсировали ли что-то загонялы с загон-портала своим читателям, которые в панике сгребали бакс во время загонов после прочтения их запугивающих статей и постов на портале)Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий. Если бы это понимание было в 2013 году - девал был бы гораздо меньше, а люди были бы сейчас богаче. Люди бы потеряли 10-20% сбережений в долларовом эквиваленте, но их доход был бы на 20-50% больше в долларовом эквиваленте, чем сейчас, и разницу бы наверстали довольно быстро (в зависимости от соотношения сбережений и дохода). Сразу поясню на примере, чтобы было понятно:1. Имеем доход 16 000 грн в мес ($2 000), на конец 2013 года имеем 160 000 грн ($20 000)2.1. Все побежали за баксом, и мы побежали. Повезло и сконвертировали по 8(!), и сохранили все $20 000. В итоге курс вырос к 25, наш чуть выросший доход теперь составляет ~$700-$800 в мес и ~$8400-$9600 в год.2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.В расчетах даже дана фора "оленьему" варианту, т.к. курс конвертации по пункту 2.1 оставлен как 8, а не 9, и не учитываем проценты по грн депоИтого, в варианте 2.1 мы сохранили все сбережения в долларовом эквиваленте, но понизили свой будущий доход.В варианте 2.1 мы потеряли $9300 сбережений, но ежегодно получали бы на $5160-$6000 больше дохода. Даже без учета процентов по депозиту, все скомпенсировалось бы за пару лет, и мы продолжали бы получать больше дохода и в будущем, а теперь не получаем.Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позицийПовторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...Я про летний период. Прошлым летом курс был 25, зимой был загон к 29, нынешним летом курс 26. И по максимуму за 2017 год у Вас какие-то странные данные, в архиве указано 28.92 на выходных 14-го и 15-го января.Олени - это не только физлица, импортеры с МБ тоже могут быть в их числе, когда берут товар по любому курсу, пытаясь потом переложить свой пролет на клиентов, понижая при этом свой оборот.Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. При анализе загонов я учитываю отклонение от ЭОК под воздействием панической надбавки. У нас сейчас солидный запас. С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно, не переживайте) И парадокс в том, что чем ниже курс, тем больше ее придется заводить для покрытия затрат)