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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:41
Alex2006 написав:
Вы путаете девал с загончиком.
Алексе - хочете переконати всіх тримати гроші на гривневому річному депо?Заведіть дві умовні таблички,де б в одному варіанті Ви тримаєте гривневе річне депо,а в іншому - за рік тримаєте 2 піврічних депо,з 20 січня по 20 липня - піврічне гривневе,з 20 липня по 20 січня - піврічне доларове.За старт можете взяти 20 січня цього року.Ставки беріть в одному банку,наприклад,в "Приваті" .От на протязі 5 років і доведіть,що тримати виключно гривневі депо вигідніше.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:42
Долярчик написав: tea написав:
Потім з"являються модератори і прибирають ті повідомлення.
... разом з їхніми авторами
...і 6 ніками.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:15
Alex2006 написав: Ruslan2453 написав:
Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.
Кажется, кто-то проиграл ставку
Да , минус 1 000 гр. ))
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:24
tea написав: Qwerty написав: tea написав:
Как-то не до футбола сейчас...))))
Чому?Ви не вболівали за Хорватію?
Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
Ставили ставки?[/quote]
А чому б не заробити на своїй впевненості гроші... Більше того скажу, що на фінал мій прогноз був перемога Франції у два м’ячі. Були і до цього нормальні ставки на матчі з участю Франції на шляху до фіналу... Правда ставка на кращого бомбардира пролетіла... Ставив на Грізмана.
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