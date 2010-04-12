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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5503550455055506

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:41

  Alex2006 написав:Вы путаете девал с загончиком.
:D

Алексе - хочете переконати всіх тримати гроші на гривневому річному депо?Заведіть дві умовні таблички,де б в одному варіанті Ви тримаєте гривневе річне депо,а в іншому - за рік тримаєте 2 піврічних депо,з 20 січня по 20 липня - піврічне гривневе,з 20 липня по 20 січня - піврічне доларове.За старт можете взяти 20 січня цього року.Ставки беріть в одному банку,наприклад,в "Приваті" .От на протязі 5 років і доведіть,що тримати виключно гривневі депо вигідніше.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:42

  Долярчик написав:
  tea написав:Потім з"являються модератори і прибирають ті повідомлення.

... разом з їхніми авторами :mrgreen:

...і 6 ніками.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:15

  Alex2006 написав:
  Ruslan2453 написав: Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.

Кажется, кто-то проиграл ставку :)


Да , минус 1 000 гр. ))
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:24

  tea написав:
  Qwerty написав:
  tea написав:Как-то не до футбола сейчас...))))

Чому?Ви не вболівали за Хорватію?

Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.

Ставили ставки?[/quote]
А чому б не заробити на своїй впевненості гроші... Більше того скажу, що на фінал мій прогноз був перемога Франції у два м’ячі. Були і до цього нормальні ставки на матчі з участю Франції на шляху до фіналу... Правда ставка на кращого бомбардира пролетіла... Ставив на Грізмана.
Qwerty
 
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