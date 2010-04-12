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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:41
Alex2006 написав:
Вы путаете девал с загончиком.
Алексе - хочете переконати всіх тримати гроші на гривневому річному депо?Заведіть дві умовні таблички,де б в одному варіанті Ви тримаєте гривневе річне депо,а в іншому - за рік тримаєте 2 піврічних депо,з 20 січня по 20 липня - піврічне гривневе,з 20 липня по 20 січня - піврічне доларове.За старт можете взяти 20 січня цього року.Ставки беріть в одному банку,наприклад,в "Приваті" .От на протязі 5 років і доведіть,що тримати виключно гривневі депо вигідніше.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:42
Долярчик написав: tea написав:
Потім з"являються модератори і прибирають ті повідомлення.
... разом з їхніми авторами
...і 6 ніками.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:15
Alex2006 написав: Ruslan2453 написав:
Вопрос не ко мне,но отвечу за себя ,поставил вчера 1000 гр. на победу шахтера в основное время,вчера был коэффициент 2.1 на победу шахтера,а сегодня уже 1.95 )),вчера на победу Динамо было 3.5,а сегодня уже 3.75.
Кажется, кто-то проиграл ставку
Да , минус 1 000 гр. ))
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:24
tea написав: Qwerty написав: tea написав:
Как-то не до футбола сейчас...))))
Чому?Ви не вболівали за Хорватію?
Ще до початку чемпіонату спрогнозував що Франція буде чемпіоном, а Бельгія займе третє місце...Для Фом нєвєрующих шляхом чесного спору на кругленьку суму можу довести.
Ставили ставки?[/quote]
А чому б не заробити на своїй впевненості гроші... Більше того скажу, що на фінал мій прогноз був перемога Франції у два м’ячі. Були і до цього нормальні ставки на матчі з участю Франції на шляху до фіналу... Правда ставка на кращого бомбардира пролетіла... Ставив на Грізмана.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:44
tea написав: Alex2006 написав:
Вы путаете девал с загончиком.
Алексе - хочете переконати всіх тримати гроші на гривневому річному депо?Заведіть дві умовні таблички,де б в одному варіанті Ви тримаєте гривневе річне депо,а в іншому - за рік тримаєте 2 піврічних депо,з 20 січня по 20 липня - піврічне гривневе,з 20 липня по 20 січня - піврічне доларове.За старт можете взяти 20 січня цього року.Ставки беріть в одному банку,наприклад,в "Приваті" .От на протязі 5 років і доведіть,що тримати виключно гривневі депо вигідніше.
Да без толку. Уже много раз пытались донести, что такие монотонные стратегии "сидим в гривнедепо в долгосроке" и опасны и проигрывают периодической смене валют, но Алекс все сводит к соревнованию с доллароматрасом с гривнедепо под ставки выше рынка, или с вечным доллародепо по обычным ставкам и стартом при невыгодном курсе.
Хотя в этом году, уверен, гривнедепо останется в более выгодном положении, другое дело что это ситуативно.
Алекс же это тот же кабанчик наоборот. Загоны, олени, вселенский сговор, и посты на этой ветке типа двигают рынок
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:48
siriys написав:
А временную петлю согласно теории струн ваш предприимчивый товарищ не успел протянуть? Сдавал бы с одного края доллар по 40, а брал бы с другого края петли по 22, а то и по 5. Да и Каены было б легче оборачивать.
Или б не парил мозги с Каенами, а сразу на 300килобаксов купил бы биткоинтов по 0.0001$ и дело в шляпе.Был бы повелителем мира.
А то Каены... Хоть бы придумали б что поинтереснее. Ведь у товарища серьезная контора с кучей юристов. Любой бы предприимчивый человек по-быстрому оформил бы грн кредиты, а потом бы слил 300кбаксов! Тем более Поршфинанс кредиты дает под 0 до 2 лет. И еще % около 24 годовых в гривне давали небось в банке-кредиторе. Берешь кредит под 0, долл по 40 меняешь, в тот же банк на депо под 24%/год.Улавливаете? А не палил бы нал сходу.
Так что за сюжет сказки 5, а по деталям - неуд.
Я так розумію ви описали все те, що самі зробили?! Отримати за один день грн кредити в той час коли долар робив скачок до 40 не зміг би навіть такий підприємливий як ви... Куди вже всім іншим... Багато кредитів тоді взяли?! Ті хто в темі можуть вам озвучити, а вже і озвучували як легко і просто отримати в наших банках кредит. Знав би прикуп, як ви потім, то просто поміняв би долари і дочекався б курсу по 22... Але куди йому до вас... Ви на мінімалці?! Чи платять півтори ставки?! Тут у нас вже є один розумний... зеброю кличуть, так той вже на китайський паркетник заробив.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:51
Faceless написав:
Алекс же это тот же кабанчик наоборот.
Алекс хоча б з цифрами доводить.А у Кабанчика аргументи типу:"Вчора переспав з Валентиною,так вона після секса і пляшки вина сказала,що курс буде 96".
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:55
tea написав: Faceless написав:
Алекс же это тот же кабанчик наоборот.
Алекс хоча б з цифрами доводить.А у Кабанчика аргументи типу:"Вчора переспав з Валентиною,так вона після секса і пляшки вина сказала,що курс буде 96".
Да, тут Алексу респект за труды, все же целую тему ведёт, с расчетами. А Кабанчик судя по постам пишет не приходя в сознание
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Додано: Нед 22 лип, 2018 13:29
Ще одна новина,яка не на користь гривні.
Росія з 1 серпня введе санкції проти деякого імпорту з України.
Ми за роки війни хоч і суттєво скоротили товарообіг з Росією,проте частка залишається досить великою.А Росія введе санкції на ту продукцію,яку або сама виробляє,або може завозити з інших країн колишнього СНД.
думаю,що введуть санкції на молочку,цукерки і,можливо,деякі діаметри труб.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 14:19
tea написав:
думаю,що введуть санкції на молочку,цукерки і,можливо,деякі діаметри труб.
На удобрения. Уже объявляли. Может на что-то еще.
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