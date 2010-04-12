Додано: Нед 22 лип, 2018 14:24

Вы путаете девал с загончиком. Тот девал был по военным причинам, а не экономическим. Повторюсь, если бы не война, курс сперва остановился бы на отметке около 15, а затем откатил бы к 10-11 после окончания кризиса из-за смены власти.

Сейчас есть разница относительно 1998 и 2008 годов - люди имеют свежий опыт и понимают, что по любой цене бакс грести не стоит. Люди стали анализировать экономическую эффективность тех или иных действий.

реальные

предполагаемых

2.2. Никто не побежал за баксом, курс из-за войны стал 15, эквивалент наших сбережений стал $10 700. Наш чуть выросший доход теперь составляет ~$1130-$1300 в мес и ~$13560-$15600 в год.

предположение

факт

предполагаемый

реальный

Повторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи... Почему же, посмотрите на последние 3 года, везде видны загоны с откатами до практически предыдущих позицийПовторюсь, не приплетайте девал из-за военных действий к росту во время загонов с целью стрижки оленей, это разные вещи...

заранее

Естественно, базу для курса составляет экономическая часть. ...

У нас сейчас солидный запас.

С интересом наблюдал попытки анализа цен на сталь и зерно, это на нас мало повлияет, т.к. экспортеры заводят лишь столько выручки, сколько нужно на покрытие производственных затрат. Там есть огромный запас, который они оставляют в офшорах, так что, валюты полно

Ну Вы и фантазёр!Не хотел продолжать дискуссию, но столько фантазии в одном посте!У Вас есть хрустальный шар или Вы какслышите голоса (свыше)?Это Вам кто сказал?То, что у нас в ЗВР к тому моменту даже мыши сдохли, это не экономич. причина?Пока что даже при курсе 26 торгбаланс у нас отрицательный. Что было бы при курсе 11?И я ничего не путаю. Но где критерий, кот. Вам позволяет заранее предвидеть это "загон" или начало очередного девала?Действительно, "имеют свежий опыт"! Те, кто помнит уверения Гонтаревой: "Выше 12 не будет!" вряд ли поверят новым заверениям.Дальнейший Ваш расчёт вариантов 2.1 и 2.2 вообще супер!Жаль, что онлайн человека не видно. Если Вам лет 20-25, то всё понятно, и вопросов нет. Совет терятьсбережения радидоходов, кот. то ли будут, то ли нет, может давать только очень юный человек.Проблема в том, что курс 15 в этом варианте - это только Ваше, а вот потеря почти половины (а в реальности 2/3) сбережений - это+ при заметной девальвации Вашдоход "~$1130-$1300 в мес." может превратиться даже в0 - к примеру, предприятие, на кот. Вы получаете свои 2000 долл. до девала, работает на импортном сырье, а продукция идёт на внутр. рынок, вполне может остановиться и работникам скажут; "Спасибо! Все свободны!". Это, конечно, крайний случай, но вполне реальный, примеры есть.Ещё раз - как Выопределяете, это загон или новая волна девальвации?Ещё раз - почему при "солидном запасе" у нас отрицательный торгбаланс?Да, курсы я брал с сайта НБУ, можете проверить. А из какого архива Вы брали курс "28.92 на выходных 14-го и 15-го января"?Не знаю, какой запас "там", но у Вас запас оптимизма зашкаливает.В заключение :- Блажен, кто верует.Тепло ему на свете.P.s. Всё же к Вам просьба, если НБУ и минпропаганды платят 3000 долл., то порекомендуйте меня. За такую зарплату я согласен перекраситься, излучать даже больше оптимизма, чем Вы, и агитировать за гривнедепо и даже за то, чтобы все деньги люди отдали родному государству. Поверьте, я буду о-о-очень убедителен.